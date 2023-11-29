تدشين أول نادي شطرنج في الكلية الملكية للجراحين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دشن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬أول‭ ‬نادي‭ ‬شطرنجي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬ – ‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬الرياضة‭ ‬الذهنية‭ ‬مع‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭. ‬يضم‭ ‬النادي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة،‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭.‬

قدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬عدة‭ ‬أطقم‭ ‬شطرنجية‭ ‬للنادي‭ ‬كتبرع،‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الأكاديمية‭. ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬خطته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لإدخال‭ ‬رياضة‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينية‭.‬

أشاد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجامعة،‭ ‬ Stephan ‭ ‬ Harrison ،‭ ‬بمبادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وقدم‭ ‬شهادة‭ ‬شكر‭ ‬باسم‭ ‬الجامعة‭. ‬كما‭ ‬افتتح‭ ‬إبراهيم‭ ‬البورشيد،‭ ‬ممثل‭ ‬الاتحاد،‭ ‬البطولة‭ ‬المصاحبة‭ ‬للطلاب‭ ‬بتحريك‭ ‬أول‭ ‬نقلة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬رمزية‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭.‬

في‭ ‬كلمته،‭ ‬أشار‭ ‬البورشيد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الشطرنج‭ ‬للجراحين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تعزز‭ ‬مهارات‭ ‬التركيز‭ ‬والتخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬والجراحة‭. ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬خطط‭ ‬الاتحاد‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬التعليمية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬