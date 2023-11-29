تدشين أول نادي شطرنج في الكلية الملكية للجراحين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دشن الاتحاد البحريني للشطرنج أول نادي شطرنجي في جامعة البحرين الطبية – الكلية الملكية للجراحين، في خطوة تعكس الرغبة في دمج الرياضة الذهنية مع العلوم الطبية. يضم النادي أكثر من 200 لاعب ولاعبة من طلبة الجامعة، مما يبرز الإقبال الكبير على هذه الرياضة بين الطلاب.
قدم الاتحاد البحريني للشطرنج عدة أطقم شطرنجية للنادي كتبرع، مساهمة في تعزيز مكانة الشطرنج في البيئة الأكاديمية. هذه الخطوة تأتي ضمن خطته الاستراتيجية لإدخال رياضة الشطرنج في الجامعات البحرينية.
أشاد المدير التنفيذي للجامعة، Stephan Harrison ، بمبادرة الاتحاد وقدم شهادة شكر باسم الجامعة. كما افتتح إبراهيم البورشيد، ممثل الاتحاد، البطولة المصاحبة للطلاب بتحريك أول نقلة في البطولة، معبرًا عن رمزية هذه الخطوة.
في كلمته، أشار البورشيد إلى أهمية الشطرنج للجراحين، مؤكدًا على أنها تعزز مهارات التركيز والتخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي يمكن أن يكون له أثر إيجابي في مجال الطب والجراحة. كما تطرق إلى خطط الاتحاد المستقبلية لتعزيز دور الشطرنج في الساحة التعليمية والثقافية في البحرين.
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