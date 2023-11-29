أسري يواصل الإبداع أمام الكهرماء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

ووصل‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وهو‭ ‬يتصدر‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭. ‬وجاءت‭ ‬البداية‭ ‬حذرة‭ ‬من‭ ‬الفريقين،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يلجأ‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬لفتح‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬المحاولات‭ ‬الهجومية‭ ‬الخجولة‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬25‮»‬‭ ‬التي‭ ‬سجل‭ ‬فيها‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬عبدالله،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬لمسار‭ ‬آخر‭ ‬لمجرى‭ ‬اللقاء‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬الساعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬أسري‭ ‬يضغط‭ ‬بغية‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬لكنه‭ ‬أحرز‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬خلالهما‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬44‮»‬‭ ‬والوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬ليخرج‭ ‬متقدما‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭.‬

واستفاد‭ ‬أسري‭ ‬من‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬لأولى‭ ‬ليواصل‭ ‬أفضليته‭ ‬ويحرز‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مصطفى‭ ‬يعقوب‭. ‬أما‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬فقد‭ ‬تراجع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الخصم‭. ‬وواصل‭ ‬أسري‭ ‬تفوقه‭ ‬وفرض‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬وأضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬مصطفى‭ ‬يعقوب‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬83‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬88‮»‬‭ ‬ليخرج‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بانتصار‭ ‬كبير‭ ‬ومهم‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭.‬