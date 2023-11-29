أسري يواصل الإبداع أمام الكهرماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل فريق أسري انطلاقته القوية في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد الفوز الكبير على فريق الكهرماء بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في ختام الأسبوع الثالث. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
ووصل فريق أسري إلى 9 نقاط بعد الفوز الثالث له في المسابقة على التوالي وهو يتصدر بفارق الأهداف عن فريق بابكو للتكرير. وجاءت البداية حذرة من الفريقين، إذ لم يلجأ أي منهما لفتح اللعب مع بعض المحاولات الهجومية الخجولة حتى الدقيقة «25» التي سجل فيها فريق الكهرماء هدف السبق بواسطة اللاعب علي عبدالله، والذي أدى لمسار آخر لمجرى اللقاء خصوصاً في ربع الساعة الأخيرة من الشوط الأول الذي بدأ أسري يضغط بغية تسجيل هدف التعادل لكنه أحرز هدفين في الدقائق الأخيرة تقدم من خلالهما عن طريق اللاعب محمد حسن في الدقيقة «44» والوقت المحتسب بدل الضائع ليخرج متقدما بهدفين لهدف.
واستفاد أسري من تقدمه في الحصة لأولى ليواصل أفضليته ويحرز الهدف الثالث عن طريق مصطفى يعقوب. أما فريق الكهرماء فقد تراجع بشكل كبير خصوصا في وسط الملعب الذي عجز عن السيطرة والضغط على لاعبي الخصم. وواصل أسري تفوقه وفرض أفضليته على ما تبقى من وقت وأضاف اللاعب مصطفى يعقوب هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة «83»، ومن ثم أضاف اللاعب إبراهيم خليل الهدف الخامس عند الدقيقة «88» ليخرج فريق أسري بانتصار كبير ومهم بخمسة أهداف لهدف.
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