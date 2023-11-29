عالي يقتحم صدارة الدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اقتحم فريق عالي صدارة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بعد فوزه الثمين على المالكية بنتيجة (1/1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد النادي الأهلي ضمن الجولة الثامنة من المنافسات.
وأحرز هدف عالي سلطان السلاطنة وهدف المالكية سيد محمد عدنان، وبذلك أصبح رصيد عالي (16 نقطة) في صدارة الترتيب متساوٍ مع البحرين بنفس الرصيد، فيما المالكية بهذا التعادل صار رصيده (14 نقطة).
وفي مباريات أخرى كسب فريق الاتحاد مواجهة أم الحصم على ملعب النجمة بنتيجة (3/4)، وسجل أهداف الاتحاد عبدالله سيف وحيدر عبدالله وديمبا «هدفين»، وأهداف أم الحصم عدنان العمودي وعلي جواد خطأ في مرماه، وبذلك بات رصيد الاتحاد (10 نقطة)، وأم الحصم بقي على رصيده السابق (8 نقاط).
وعلى ملعب مدينة حمد فاز قلالي على التضامن بنتيجة (0/2) وسجل
هدف
قلالي محمد جمال ومبارك شريدة، وبذلك أصبح رصيد الفائز (8 نقاط) والتضامن بقي على رصيده (3 نقاط).
وتختتم الجولة نفسها اليوم (الخميس) بإقامة ثلاث مواجهات تنطلق في تمام الساعة 7 مساءً، الاتفاق (7 نقاط) واتحاد الريف (5 نقاط) على ملعب الرفاع، البديع (11 نقطة) والبحرين (16 نقطة) على ملعب مدينة حمد، بوري (9 نقاط) ومدينة عيسى (11 نقطة) على استاد النادي الأهلي.
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