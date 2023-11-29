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عالي يقتحم صدارة الدرجة الثانية

11/29/2023 7:20:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00



اقتحم‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬المالكية‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬عالي‭ ‬سلطان‭ ‬السلاطنة‭ ‬وهدف‭ ‬المالكية‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬عدنان،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬عالي‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬متساوٍ‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬فيما‭ ‬المالكية‭ ‬بهذا‭ ‬التعادل‭ ‬صار‭ ‬رصيده‭ (‬14‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬كسب‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬مواجهة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬3/4‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الاتحاد‭ ‬عبدالله‭ ‬سيف‭ ‬وحيدر‭ ‬عبدالله‭ ‬وديمبا‭ ‬‮«‬هدفين‮»‬،‭ ‬وأهداف‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬عدنان‭ ‬العمودي‭ ‬وعلي‭ ‬جواد‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه،‭ ‬وبذلك‭ ‬بات‭ ‬رصيد‭ ‬الاتحاد‭ (‬10‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬وأم‭ ‬الحصم‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬فاز‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/2‭) ‬وسجل
هدف‮
‬قلالي‭ ‬محمد‭ ‬جمال‭ ‬ومبارك‭ ‬شريدة،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الفائز‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬والتضامن‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ (‬3‭ ‬نقاط‭).‬

وتختتم‭ ‬الجولة‭ ‬نفسها‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭) ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬الاتفاق‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ (‬5‭ ‬نقاط‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الرفاع،‭ ‬البديع‭ (‬11‭ ‬نقطة‭) ‬والبحرين‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬بوري‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ (‬11‭ ‬نقطة‭) ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭.‬

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