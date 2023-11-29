((البحرين الوطني)) الراعي الحصري لسباق ((آيرون كيدز))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني مشاركته بصفته الراعي الحصري لفعالية «آيرون كيدز»، مسابقة الجري للأطفال المدرجة ضمن سباقات بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي (الترايثلون)، التي من المقرر إقامتها في المملكة يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023.
تأتي رعاية البنك بمثابة شهادة على التزامه بتعزيز نمط الحياة الصحي لدى فئتي الأطفال والشباب، وهي انعكاس لركائز وممارسات المسؤولية الاجتماعية التي ينتهجها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما يهدف البنك من خلال رعايته لهذا الحدث الرياضي البارز لإلهام وتشجيع الرياضيين الناشئين، بجانب ترسيخ أهمية اللياقة البدنية والصحة الجسدية.
وتشهد نسخة آيرون كيدز لهذا العام مشاركة الأطفال في فعاليات الجري مسافات مختلفة وفقًا للفئات العمرية، حيث سيشارك الأطفال الأكبر سناً مواليد 2006 في سباق الجري مسافة 1.5 كيلومتر ومواليد 2019 في سباق الجري مسافة 100 متر. وسيتمكن أولياء الأمور وأفراد العائلة والأصدقاء من الحضور لتشجيع المشاركين وخلق جو أسري داعم لهم.
ومهدت هذه الرعاية الطريق نحو تطوير «قرية آيرون كيدز من بنك البحرين الوطني»، وهي مساحة مخصصة للأطفال تمنحهم فرصة المشاركة في العديد من الأنشطة الترفيهية. ومن المقرر افتتاح هذه القرية من 5 إلى 8 ديسمبر 2023، وذلك تزامنًا مع افتتاح قرية معرض بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 البحرين، التي تستضيفها المملكة للعام السابع، حيث من المتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 1500 رياضي محلي ودولي ممثلين بذلك أكثر من 80 دولة حول العالم.
وستسهم رعاية بنك البحرين الوطني في توسيع نطاق فعالية «الآيرون كيدز» لتصل إلى قاعدة أكبر من الجمهور، علاوة على جذب المزيد من المشاركين وتشجيع المزيد من الأطفال على ممارسة الأنشطة البدنية واعتماد خيارات صحية في حياتهم اليومية.
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