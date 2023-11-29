((البحرين الوطني)) الراعي الحصري لسباق ((آيرون كيدز))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مشاركته‭ ‬بصفته‭ ‬الراعي‭ ‬الحصري‭ ‬لفعالية‭ ‬‮«‬آيرون‭ ‬كيدز‮»‬،‭ ‬مسابقة‭ ‬الجري‭ ‬للأطفال‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬سباقات‭ ‬بطولة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للرجل‭ ‬الحديدي‭ (‬الترايثلون‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

تأتي‭ ‬رعاية‭ ‬البنك‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بتعزيز‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي‭ ‬لدى‭ ‬فئتي‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب،‭ ‬وهي‭ ‬انعكاس‭ ‬لركائز‭ ‬وممارسات‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭. ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعايته‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬البارز‭ ‬لإلهام‭ ‬وتشجيع‭ ‬الرياضيين‭ ‬الناشئين،‭ ‬بجانب‭ ‬ترسيخ‭ ‬أهمية‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والصحة‭ ‬الجسدية‭. ‬

وتشهد‭ ‬نسخة‭ ‬آيرون‭ ‬كيدز‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬مشاركة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الجري‭ ‬مسافات‭ ‬مختلفة‭ ‬وفقًا‭ ‬للفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬الأطفال‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭ ‬مواليد‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الجري‭ ‬مسافة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬كيلومتر‭ ‬ومواليد‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الجري‭ ‬مسافة‭ ‬100‭ ‬متر‭. ‬وسيتمكن‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأفراد‭ ‬العائلة‭ ‬والأصدقاء‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬لتشجيع‭ ‬المشاركين‭ ‬وخلق‭ ‬جو‭ ‬أسري‭ ‬داعم‭ ‬لهم‭.‬

ومهدت‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬‮«‬قرية‭ ‬آيرون‭ ‬كيدز‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مساحة‭ ‬مخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬تمنحهم‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬القرية‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬قرية‭ ‬معرض‭ ‬بطولة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬70‭.‬3‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬للعام‭ ‬السابع،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬رياضي‭ ‬محلي‭ ‬ودولي‭ ‬ممثلين‭ ‬بذلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وستسهم‭ ‬رعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬الآيرون‭ ‬كيدز‮»‬‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الجمهور،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬وتشجيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬البدنية‭ ‬واعتماد‭ ‬خيارات‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭.‬