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الشيخ محمد بن دعيج يفوز بعضوية ((البارالمبية الآسيوية))

11/29/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصل‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬بفوزه‭ ‬بعضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأربع‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المرشحين‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬صوتا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬39‭ ‬صوتا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بمنافسة‭ ‬مع‭ ‬المرشحة‭ ‬اليابانية‭ ‬والتي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬22‭ ‬صوتا‭ ‬ولكن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬والفوز‭ ‬بالمقعد‭ ‬الثاني‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬صوتا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭. ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬في28‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭. ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬فاز‭ ‬ماجد‭ ‬العصيمي‭ ‬برئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأربع‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬وحصل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الشيخ‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭.‬

وقد‭ ‬أهدى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬ودعمها‭ ‬المستمر‭ ‬للرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬المشاركة‭ ‬والتنمية‭ ‬الرياضية‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬والسعي‭ ‬لزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬ودمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

تعتبر‭ ‬عضوية‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬إنجازًا‭ ‬مهما‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬البارالمبي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

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