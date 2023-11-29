الشيخ محمد بن دعيج يفوز بعضوية ((البارالمبية الآسيوية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصل الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، على ثقة الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية بفوزه بعضوية في مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية للأربع سنوات القادمة بعد منافسة قوية من قبل المرشحين حيث تمكن من الحصول على 20 صوتا من أصل 39 صوتا في الجولة الأولى بمنافسة مع المرشحة اليابانية والتي حصلت على 22 صوتا ولكن تمكن من حسم الأمور في الجولة الثانية والفوز بالمقعد الثاني بحصوله على 25 صوتا في الجولة الثانية. حيث تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية في الرياض في28 نوفمبر 2023. اللجنة البارالمبية الآسيوية هي المسؤولة عن تنظيم وإدارة الألعاب البارالمبية في آسيا وتهدف إلى تعزيز المشاركة وتطوير الرياضة لدى الأشخاص ذوي العزيمة في المنطقة.
ومن جانب آخر، فاز ماجد العصيمي برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للأربع سنوات القادمة، وحصل عبدالرحمن الشيخ من المملكة العربية السعودية على نائب الرئيس.
وقد أهدى الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة ودعمها المستمر للرياضة البارالمبية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. يعكس هذا الإنجاز التزام البحرين بتعزيز فرص المشاركة والتنمية الرياضية للأشخاص ذوي العزيمة والسعي لزيادة الوعي ودمجهم في المجتمع.
تعتبر عضوية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة للجنة البارالمبية الآسيوية إنجازًا مهما وتعزز مكانة البحرين في المجال الرياضي البارالمبي على المستوى الإقليمي والدولي.
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