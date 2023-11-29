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رئيس حكام الطائرة:فريق ((التحدي)) جاهز لدوري عيسى بن راشد

11/29/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭ ‬بقيادة‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعال‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اختياره‭ ‬للاشتغال‭ ‬على‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬بات‭ ‬جاهزا‭ ‬لتغطية‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬قد‭ ‬أجرى‭ ‬بروفة‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقي‭ ‬الدير‭ ‬والمعامير‭ ‬ضمن‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

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