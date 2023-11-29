رئيس حكام الطائرة:فريق ((التحدي)) جاهز لدوري عيسى بن راشد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف راشد جابر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة رئيس لجنة الحكام أن فريق العمل المحلي بقيادة الحكم الدولي أحمد عبدالعال الذي تم اختياره للاشتغال على «فيديو التحدي» بات جاهزا لتغطية منافسات دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة.
وكان فريق العمل قد أجرى بروفة أمس على المباراة التي جمعت فريقي الدير والمعامير ضمن ختام مباريات الجولة السادسة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة.
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