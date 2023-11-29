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فيديو ((التحدي)) يخضع للتجربةالمحرق يضرب عصفورين بحجر.. والدير يتفوق على المعامير

11/29/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ضرب‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد‭ ‬بانتصاره‭ ‬على‭ ‬الجار‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الانتصار‭ ‬أهله‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬فضلا‭ ‬أن‭ ‬الانتصار‭ ‬جاء‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وكان‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬البسيتين‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭ ‬بعد‭ ‬تكبده‭ ‬ثلاث‭ ‬خسائر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬11،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭. ‬

حفلت‭ ‬المباراة‭ ‬بالندية‭ ‬والحماسة‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬زملاء‭ ‬محمود‭ ‬العافية‭ ‬قائد‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬بسطوا‭ ‬أفضليتهم‭ ‬على‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭.‬

واستحق‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬ضمن‮
‬‭ ‬الجولة‭ ‬نفسها،‭ ‬وقادها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬كاظم‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وسامي‭ ‬سويد‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭ ‬ليحصل‭ ‬الديريون‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭ ‬خاسرة،‭ ‬وظل‭ ‬المعامير‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬خاسرة‭.‬

وكانت‭ ‬رغبة‭ ‬الفوز‭ ‬حاضرة‭ ‬عند‭ ‬زملاء‭ ‬أحمد‭ ‬كريم‭ ‬كابتن‭ ‬الدير‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أفضل‭ ‬مردود‭ ‬لهم،‭ ‬وكانوا‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬أداء‭ ‬وروحا‭ ‬وتنظيما‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬بينما‭ ‬دفع‭ ‬المعامير‭ ‬ثمن‭ ‬أخطائه‭ ‬وما‭ ‬أكثرها،‭ ‬وافتقد‭ ‬لاعبوه‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية،‭ ‬وغلب‭ ‬عليها‭ ‬الكرات‭ ‬الطائشة،‭ ‬رغم‭ ‬تغييرات‭ ‬مدربه‭ ‬محمد‭ ‬جلال‮
‬‭ ‬وتدويراته‭ ‬للاعبيه،‭ ‬وقد‭ ‬خضعت‭ ‬تقنية‭ ‬فيديو‭ ‬التحدي‭ ‬للتجربة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭.‬

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