-->

Thursday, 30 November 2023 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


63 إرسالا مهدرا تتصدر الأخطاء((أخبار الخليج الرياضي)) يرصد 125 خطأ مباشرا في ثمانية أشواط

11/29/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رصد‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00



كثيرا‭ ‬بل‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬ينبه‭ ‬مدربو‭ ‬وفنيو‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لاعبي‭ ‬فرقهم‭ ‬إلى‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬المباشرة،‭ ‬ورغم‭ ‬تلك‭ ‬التنبيهات‭ ‬المستمرة‭ ‬فإنّ‭ ‬الأخطاء‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬الوقوع،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬كثرة‭ ‬الأخطاء‭ ‬المباشرة‭ ‬مكلفة‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬توقيت‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الخطأ‭ ‬يكون‭ ‬ثمنه‭ ‬باهضا،‭ ‬ورغم‭ ‬الأخطاء‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬بسبب‭ ‬أو‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬سبب،‭ ‬وكثيرا‭ ‬منها‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬وربما‭ ‬لا‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬لاعب‭ ‬مبتدئ،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬جلد‭ ‬الذّات‭ ‬وتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الذاتية،‭ ‬نلجأ‭ ‬إلى‭ ‬النغمة‭ ‬الشائعة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬للتحكيم‭ ‬ونحمله‭ ‬مسؤولية‭ ‬الخسارة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أنّ‭ ‬التحكيم‭ ‬فعليا‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬براثن‭ ‬الخطأ،‭ ‬ولكن‭ ‬لماذا‭ ‬نرى‭ ‬التحكيم‭ ‬عندما‭ ‬يخطئ‭ ‬ونصدّ‭ ‬عن‭ ‬أخطائنا‭ ‬التي‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬نجد‭ ‬لها‭ ‬المبررات؟

والمنطق‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الأخطاء‭ ‬وخاصة‭ ‬متى‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬وتتوقف‭ ‬عليها‭ ‬أمور‭ ‬مفصلية،‭ ‬لأنّ‭ ‬الخطأ‭ ‬الواحد‭ ‬قد‭ ‬يغير‭ ‬بوصلة‭ ‬الشوط‭ ‬بل‭ ‬المباراة‭ ‬بأكملها،‭ ‬والأخطاء‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬فخّها‭ ‬اللاعبون‭ ‬أحيانا‭ ‬هم‭ ‬مسؤولون‭ ‬عنها‭ ‬مباشرة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المهارة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬اللعبة‭ ‬أو‭ ‬التجربة‭ ‬أو‭ ‬غياب‭ ‬التحصين‭ ‬الذهني،‭ ‬وهناك‭ ‬أخطاء‭ ‬تكون‭ ‬بفعل‭ ‬فاعل‭ ‬ويقف‭ ‬وراءها‭ ‬الخصم‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قراءة‭ ‬خصمه‭ ‬عرف‭ ‬كيف‭ ‬يوقعه‭ ‬في‭ ‬الخطأ‭ ‬وهنا‭ ‬تأتي‭ ‬الشطارة‭ ‬والفطنة‭.‬

وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬أسهبنا‭ ‬فيها،‭ ‬فقد‭ ‬حرصنا‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬والنجمة‮»‬‭ ‬و«دار‭ ‬كليب‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وكلتا‭ ‬المباراتين‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬نتيجتهما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ ‬لصالح‭ ‬فريقي‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬ودار‭ ‬كليب‮»‬،‭ ‬وكلتا‭ ‬المباراتين‭ ‬امتدتا‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭.‬

الأرقام‭ ‬تتكلم

في‭ ‬لقاء‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬والنجمة‮»‬‭ ‬ارتكب‭ ‬الفريقان‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الأربعة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭ (‬57‭ ‬خطأ‭ ‬مباشرا‭) ‬20‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬منها‭ ‬11‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬و9‭ ‬أخطاء‭ ‬من‭ ‬النصر،‭ ‬و16‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬أخطاء‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬و10‭ ‬أخطاء‭ ‬من‭ ‬النصر،‭ ‬وتساوت‭ ‬أخطاء‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬ولكل‭ ‬منهما‭ ‬5‭ ‬أخطاء،‭ ‬و11‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬8‭ ‬منها‭ ‬للنجمة‭ ‬و3‭ ‬للنصر‭.‬

وجاءت‭ ‬أخطاء‭ ‬النصر‭ ‬والنجمة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬31‭ ‬إرسالا‭ ‬ضائعا‭ ‬من‭ ‬الفريقين،‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬النصر،‭ ‬و12‭ ‬هجوما،‭ ‬5‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬و7‭ ‬من‭ ‬النصر،‭ ‬وسبعة‭ ‬استقبالات،‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬للنجمة‭ ‬و3‭ ‬للنصر،‭ ‬و2‭ ‬تعد‭ ‬و2‭ ‬لمس‭ ‬شبك‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬و2‭ ‬لمس‭ ‬شبك‭ ‬و1‭ ‬كرة‭ ‬مزدوجة‭ ‬من‭ ‬النصر‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭ ‬فقد‭ ‬شهد‭ ‬اللقاء‭ ‬وقوع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬68‭ ‬خطأ‭ ‬مباشر‭ ‬34‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬32‭ ‬إرسالا‭ ‬ضائعا،‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬و15‭ ‬من‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬و18‭ ‬هجوما‭ ‬منها‭ ‬11‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬و7‭ ‬لدار‭ ‬كليب،‭ ‬و10‭ ‬استقبال‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬و3‭ ‬من‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬و7‭ ‬لمسات‭ ‬للشبكة‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬و3‭ ‬لدار‭ ‬كليب،‭ ‬ودوران‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭.‬


الخلاصة

من‭ ‬خلال‭ ‬القراءة‭ ‬الرقمية‭ ‬للأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬الأندية‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬المذكورتين‭ ‬نرى‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأخطاء‭ ‬مرتفع‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬مبرّر‭ ‬تكتيكي‭ ‬كالمجازفة‭ ‬بالإرسال‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التمثيل‭ ‬أو‭ ‬غيره،‭ ‬ومنافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬الدور‭ ‬السداسي‭) ‬على‭ ‬الأبواب،‭ ‬وكل‭ ‬مباراة‭ ‬فيه‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬ذاتها،‭ ‬ولا‭ ‬تتحمل‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬تحت‭ ‬أيّ‭ ‬مبرر،‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬سيكون‭ ‬ثمنها‭ ‬باهظا‭ ‬ومكلفا‭.‬

MENAFN29112023000055011008ID1107511767

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث