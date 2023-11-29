63 إرسالا مهدرا تتصدر الأخطاء((أخبار الخليج الرياضي)) يرصد 125 خطأ مباشرا في ثمانية أشواط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) رصد‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









كثيرا‭ ‬بل‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬ينبه‭ ‬مدربو‭ ‬وفنيو‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لاعبي‭ ‬فرقهم‭ ‬إلى‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬المباشرة،‭ ‬ورغم‭ ‬تلك‭ ‬التنبيهات‭ ‬المستمرة‭ ‬فإنّ‭ ‬الأخطاء‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬الوقوع،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬كثرة‭ ‬الأخطاء‭ ‬المباشرة‭ ‬مكلفة‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬توقيت‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الخطأ‭ ‬يكون‭ ‬ثمنه‭ ‬باهضا،‭ ‬ورغم‭ ‬الأخطاء‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬بسبب‭ ‬أو‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬سبب،‭ ‬وكثيرا‭ ‬منها‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬وربما‭ ‬لا‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬لاعب‭ ‬مبتدئ،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬جلد‭ ‬الذّات‭ ‬وتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الذاتية،‭ ‬نلجأ‭ ‬إلى‭ ‬النغمة‭ ‬الشائعة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬للتحكيم‭ ‬ونحمله‭ ‬مسؤولية‭ ‬الخسارة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أنّ‭ ‬التحكيم‭ ‬فعليا‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬براثن‭ ‬الخطأ،‭ ‬ولكن‭ ‬لماذا‭ ‬نرى‭ ‬التحكيم‭ ‬عندما‭ ‬يخطئ‭ ‬ونصدّ‭ ‬عن‭ ‬أخطائنا‭ ‬التي‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬نجد‭ ‬لها‭ ‬المبررات؟

والمنطق‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الأخطاء‭ ‬وخاصة‭ ‬متى‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬وتتوقف‭ ‬عليها‭ ‬أمور‭ ‬مفصلية،‭ ‬لأنّ‭ ‬الخطأ‭ ‬الواحد‭ ‬قد‭ ‬يغير‭ ‬بوصلة‭ ‬الشوط‭ ‬بل‭ ‬المباراة‭ ‬بأكملها،‭ ‬والأخطاء‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬فخّها‭ ‬اللاعبون‭ ‬أحيانا‭ ‬هم‭ ‬مسؤولون‭ ‬عنها‭ ‬مباشرة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المهارة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬اللعبة‭ ‬أو‭ ‬التجربة‭ ‬أو‭ ‬غياب‭ ‬التحصين‭ ‬الذهني،‭ ‬وهناك‭ ‬أخطاء‭ ‬تكون‭ ‬بفعل‭ ‬فاعل‭ ‬ويقف‭ ‬وراءها‭ ‬الخصم‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قراءة‭ ‬خصمه‭ ‬عرف‭ ‬كيف‭ ‬يوقعه‭ ‬في‭ ‬الخطأ‭ ‬وهنا‭ ‬تأتي‭ ‬الشطارة‭ ‬والفطنة‭.‬

وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬أسهبنا‭ ‬فيها،‭ ‬فقد‭ ‬حرصنا‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬والنجمة‮»‬‭ ‬و«دار‭ ‬كليب‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وكلتا‭ ‬المباراتين‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬نتيجتهما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ ‬لصالح‭ ‬فريقي‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬ودار‭ ‬كليب‮»‬،‭ ‬وكلتا‭ ‬المباراتين‭ ‬امتدتا‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭.‬

الأرقام‭ ‬تتكلم

في‭ ‬لقاء‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬والنجمة‮»‬‭ ‬ارتكب‭ ‬الفريقان‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الأربعة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭ (‬57‭ ‬خطأ‭ ‬مباشرا‭) ‬20‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬منها‭ ‬11‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬و9‭ ‬أخطاء‭ ‬من‭ ‬النصر،‭ ‬و16‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬أخطاء‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬و10‭ ‬أخطاء‭ ‬من‭ ‬النصر،‭ ‬وتساوت‭ ‬أخطاء‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬ولكل‭ ‬منهما‭ ‬5‭ ‬أخطاء،‭ ‬و11‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬8‭ ‬منها‭ ‬للنجمة‭ ‬و3‭ ‬للنصر‭.‬

وجاءت‭ ‬أخطاء‭ ‬النصر‭ ‬والنجمة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬31‭ ‬إرسالا‭ ‬ضائعا‭ ‬من‭ ‬الفريقين،‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬النصر،‭ ‬و12‭ ‬هجوما،‭ ‬5‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬و7‭ ‬من‭ ‬النصر،‭ ‬وسبعة‭ ‬استقبالات،‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬للنجمة‭ ‬و3‭ ‬للنصر،‭ ‬و2‭ ‬تعد‭ ‬و2‭ ‬لمس‭ ‬شبك‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬و2‭ ‬لمس‭ ‬شبك‭ ‬و1‭ ‬كرة‭ ‬مزدوجة‭ ‬من‭ ‬النصر‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭ ‬فقد‭ ‬شهد‭ ‬اللقاء‭ ‬وقوع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬68‭ ‬خطأ‭ ‬مباشر‭ ‬34‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬32‭ ‬إرسالا‭ ‬ضائعا،‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬و15‭ ‬من‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬و18‭ ‬هجوما‭ ‬منها‭ ‬11‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬و7‭ ‬لدار‭ ‬كليب،‭ ‬و10‭ ‬استقبال‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬و3‭ ‬من‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬و7‭ ‬لمسات‭ ‬للشبكة‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬و3‭ ‬لدار‭ ‬كليب،‭ ‬ودوران‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭.‬





الخلاصة

من‭ ‬خلال‭ ‬القراءة‭ ‬الرقمية‭ ‬للأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬الأندية‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬المذكورتين‭ ‬نرى‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأخطاء‭ ‬مرتفع‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬مبرّر‭ ‬تكتيكي‭ ‬كالمجازفة‭ ‬بالإرسال‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التمثيل‭ ‬أو‭ ‬غيره،‭ ‬ومنافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬الدور‭ ‬السداسي‭) ‬على‭ ‬الأبواب،‭ ‬وكل‭ ‬مباراة‭ ‬فيه‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬ذاتها،‭ ‬ولا‭ ‬تتحمل‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬تحت‭ ‬أيّ‭ ‬مبرر،‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬سيكون‭ ‬ثمنها‭ ‬باهظا‭ ‬ومكلفا‭.‬