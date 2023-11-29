بطولة ((السوبر ليغ)) الآسيوي لكرة السلةالمحرق صال وجال.. وحقق انتصارا ولا في الخيال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





تذوق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬والمستحق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬94‭/‬80‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬ناديي‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬والريان‭ ‬القطري‭.‬

وتقدم‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬وخلف‭ ‬المتصدر‭ ‬الكويت‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬انتصارين‭ ‬متتاليين‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬24/23‭)‬،‭ (‬19/22‭)‬،‭ (‬29/27‭)‬،‭ (‬22/8‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬بتسجيله‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬17‭ ‬نقطة‭.‬

حضور‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬حضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬دخل‭ ‬غرفة‭ ‬التبديل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬وتحدث‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وهنأهم‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الرائع‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬امام‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي،‭ ‬وطالبهم‭ ‬سموه‭ ‬بالاستمرار‭ ‬بهذه‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬وبهذا‭ ‬الأداء‭ ‬المشرف‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭ ‬بالبطولة‭.‬





انتصار‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة

واجه‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬ظروفا‭ ‬صعبة‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬امام‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي،‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬المحترف‭ ‬الامريكي‭ ‬جوليوس‭ ‬كولز‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتأكد‭ ‬غيابه،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تأخر‭ ‬وصول‭ ‬المحترف‭ ‬الجديد‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬اوستن‭ ‬داي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬خاض‭ ‬المحرق‭ ‬المواجهة‭ ‬بمحترف‭ ‬واحد‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬لدى‭ ‬المنافس‭.‬

ورغم‭ ‬تلك‭ ‬الظروف‭ ‬فإن‭ ‬المحرق‭ ‬قدم‭ ‬عرضا‭ ‬خرافيا‭ ‬استحق‭ ‬عليه‭ ‬الفوز،‭ ‬بفضل‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‭ ‬والدفاع‭ ‬القوي‭ ‬والأداء‭ ‬القتالي،‭ ‬واستطاع‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬يجاري‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فترات،‭ ‬ليكسب‭ ‬الثقة‭ ‬ويوجه‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تسيدها‭ ‬طولا‭ ‬وعرضا‭.‬





قيادة‭ ‬فنية‭ ‬مثالية

يحسب‭ ‬للمدرب‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬تحضيره‭ ‬الممتاز‭ ‬للمباراة‭ ‬وقراءته‭ ‬المثالية‭ ‬لنقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬المنافس،‭ ‬كما‭ ‬يحسب‭ ‬له‭ ‬قيادته‭ ‬للاعبين‭ ‬بصورة‭ ‬رائعة‭ ‬أثناء‭ ‬المباراة‭ ‬وتوظيفه‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬لتخدم‭ ‬الفريق،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬التبديلات‭ ‬الناجحة‭ ‬والتدخلات‭ ‬الصحيحة‭ ‬بطلب‭ ‬الأوقات‭ ‬المستقطعة،‭ ‬واختيار‭ ‬الخطط‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬المواجهة‭.‬





تألق‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين

لم‭ ‬يكن‭ ‬بمقدور‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬ان‭ ‬يقود‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بمفرده،‭ ‬لولا‭ ‬تألق‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬الجميع‭ ‬المطلوب‭ ‬منهم‭ ‬وأكثر،‭ ‬وبرز‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬وسجلوا‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭ ‬والحاسمة‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭.‬





تشجيع‭ ‬حماسي‭ ‬من‭ ‬الجماهير

على‭ ‬الرقم‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماهير‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬تدني‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فإن‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬برفقة‭ ‬الرابطة‭ ‬وجلست‭ ‬خلف‭ ‬مقاعد‭ ‬لاعبي‭ ‬المحرق‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬عزيمة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬التشجيع‭ ‬حماسيا‭ ‬قويا‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬الى‭ ‬النهاية،‭ ‬واحتفل‭ ‬اللاعبون‭ ‬مع‭ ‬جماهيرهم‭ ‬بالفوز‭ ‬المستحق‭.‬





مواجهة‭ ‬الريان‭ ‬القطري

ستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬القادمة‭ ‬للمحرق‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬وذلك‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الفريقين‭ ‬يتساويان‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اللقاء‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والاقتراب‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬الذهاب‭ ‬والاياب،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الأول‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬يصعد‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬ويخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تكتمل‭ ‬صفوف‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بوصول‭ ‬المحترف‭ ‬اوستن‭ ‬داي،‭ ‬وكذلك‭ ‬محترف‭ ‬آخر‭ ‬سيحل‭ ‬مكان‭ ‬المحترف‭ ‬المصاب‭ ‬جوليوس‭ ‬كولز‭.‬