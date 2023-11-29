-->

Thursday, 30 November 2023 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطولة ((السوبر ليغ)) الآسيوي لكرة السلةالمحرق صال وجال.. وحقق انتصارا ولا في الخيال

11/29/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


تذوق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬والمستحق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬94‭/‬80‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬ناديي‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬والريان‭ ‬القطري‭.‬

وتقدم‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬وخلف‭ ‬المتصدر‭ ‬الكويت‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬انتصارين‭ ‬متتاليين‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬24/23‭)‬،‭ (‬19/22‭)‬،‭ (‬29/27‭)‬،‭ (‬22/8‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬بتسجيله‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬17‭ ‬نقطة‭.‬

حضور‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬حضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬دخل‭ ‬غرفة‭ ‬التبديل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬وتحدث‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وهنأهم‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الرائع‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬امام‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي،‭ ‬وطالبهم‭ ‬سموه‭ ‬بالاستمرار‭ ‬بهذه‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬وبهذا‭ ‬الأداء‭ ‬المشرف‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭ ‬بالبطولة‭.‬


انتصار‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة

واجه‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬ظروفا‭ ‬صعبة‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬امام‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي،‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬المحترف‭ ‬الامريكي‭ ‬جوليوس‭ ‬كولز‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتأكد‭ ‬غيابه،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تأخر‭ ‬وصول‭ ‬المحترف‭ ‬الجديد‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬اوستن‭ ‬داي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬خاض‭ ‬المحرق‭ ‬المواجهة‭ ‬بمحترف‭ ‬واحد‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬لدى‭ ‬المنافس‭.‬

ورغم‭ ‬تلك‭ ‬الظروف‭ ‬فإن‭ ‬المحرق‭ ‬قدم‭ ‬عرضا‭ ‬خرافيا‭ ‬استحق‭ ‬عليه‭ ‬الفوز،‭ ‬بفضل‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‭ ‬والدفاع‭ ‬القوي‭ ‬والأداء‭ ‬القتالي،‭ ‬واستطاع‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬يجاري‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فترات،‭ ‬ليكسب‭ ‬الثقة‭ ‬ويوجه‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تسيدها‭ ‬طولا‭ ‬وعرضا‭.‬


قيادة‭ ‬فنية‭ ‬مثالية

يحسب‭ ‬للمدرب‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬تحضيره‭ ‬الممتاز‭ ‬للمباراة‭ ‬وقراءته‭ ‬المثالية‭ ‬لنقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬المنافس،‭ ‬كما‭ ‬يحسب‭ ‬له‭ ‬قيادته‭ ‬للاعبين‭ ‬بصورة‭ ‬رائعة‭ ‬أثناء‭ ‬المباراة‭ ‬وتوظيفه‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬لتخدم‭ ‬الفريق،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬التبديلات‭ ‬الناجحة‭ ‬والتدخلات‭ ‬الصحيحة‭ ‬بطلب‭ ‬الأوقات‭ ‬المستقطعة،‭ ‬واختيار‭ ‬الخطط‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬المواجهة‭.‬


تألق‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين

لم‭ ‬يكن‭ ‬بمقدور‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬ان‭ ‬يقود‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بمفرده،‭ ‬لولا‭ ‬تألق‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬الجميع‭ ‬المطلوب‭ ‬منهم‭ ‬وأكثر،‭ ‬وبرز‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬وسجلوا‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭ ‬والحاسمة‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭.‬


تشجيع‭ ‬حماسي‭ ‬من‭ ‬الجماهير

على‭ ‬الرقم‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماهير‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬تدني‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فإن‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬برفقة‭ ‬الرابطة‭ ‬وجلست‭ ‬خلف‭ ‬مقاعد‭ ‬لاعبي‭ ‬المحرق‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬عزيمة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬التشجيع‭ ‬حماسيا‭ ‬قويا‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬الى‭ ‬النهاية،‭ ‬واحتفل‭ ‬اللاعبون‭ ‬مع‭ ‬جماهيرهم‭ ‬بالفوز‭ ‬المستحق‭.‬


مواجهة‭ ‬الريان‭ ‬القطري

ستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬القادمة‭ ‬للمحرق‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬وذلك‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الفريقين‭ ‬يتساويان‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اللقاء‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والاقتراب‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬الذهاب‭ ‬والاياب،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الأول‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬يصعد‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬ويخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تكتمل‭ ‬صفوف‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بوصول‭ ‬المحترف‭ ‬اوستن‭ ‬داي،‭ ‬وكذلك‭ ‬محترف‭ ‬آخر‭ ‬سيحل‭ ‬مكان‭ ‬المحترف‭ ‬المصاب‭ ‬جوليوس‭ ‬كولز‭.‬

MENAFN29112023000055011008ID1107511766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث