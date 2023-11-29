بطولة ((السوبر ليغ)) الآسيوي لكرة السلةالمحرق صال وجال.. وحقق انتصارا ولا في الخيال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب أحمد الذهبة:
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
تذوق فريق المحرق طعم الانتصار الأول في بطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة (السوبر ليغ) وذلك بعد فوزه الثمين والمستحق على منافسه فريق الأهلي السعودي بنتيجة 94/80 في اللقاء الذي أقيم على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا ناديي الكويت الكويتي والريان القطري.
وتقدم المحرق الى المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الريان القطري وخلف المتصدر الكويت الذي حقق انتصارين متتاليين ورفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما تراجع الأهلي السعودي إلى المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطتين.
وجاءت نتائج الفترات: (24/23)، (19/22)، (29/27)، (22/8)، وبرز من المحرق بدر عبدالله بتسجيله 22 نقطة والأمريكي تايلور ويلكرسون 21 نقطة ومحمد ناصر 18 نقطة ومحمد حسين 17 نقطة.
حضور عيسى بن علي
وشهد اللقاء حضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وقد دخل غرفة التبديل بعد انتهاء المباراة وتحدث مع اللاعبين وهنأهم بهذا الفوز الرائع وأثنى على المستوى الكبير الذي قدموه امام بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي فريق الأهلي، وطالبهم سموه بالاستمرار بهذه الروح القتالية وبهذا الأداء المشرف في باقي المباريات بالبطولة.
انتصار في ظروف صعبة
واجه فريق المحرق ظروفا صعبة قبل خوض هذه المباراة امام الأهلي السعودي، حيث أصيب المحترف الامريكي جوليوس كولز في الحصة التدريبية الأخيرة وتأكد غيابه، الى جانب تأخر وصول المحترف الجديد الثالث في الفريق اوستن داي، وبالتالي خاض المحرق المواجهة بمحترف واحد مقابل ثلاثة محترفين لدى المنافس.
ورغم تلك الظروف فإن المحرق قدم عرضا خرافيا استحق عليه الفوز، بفضل اللعب الجماعي والدفاع القوي والأداء القتالي، واستطاع المحرق أن يجاري الفريق السعودي في ثلاث فترات، ليكسب الثقة ويوجه الضربة القاضية في الفترة الأخيرة التي تسيدها طولا وعرضا.
قيادة فنية مثالية
يحسب للمدرب أحمد جان تحضيره الممتاز للمباراة وقراءته المثالية لنقاط القوة والضعف لدى المنافس، كما يحسب له قيادته للاعبين بصورة رائعة أثناء المباراة وتوظيفه إمكانياتهم لتخدم الفريق، يضاف إلى ذلك التبديلات الناجحة والتدخلات الصحيحة بطلب الأوقات المستقطعة، واختيار الخطط الدفاعية والهجومية التي تناسب المواجهة.
تألق اللاعبين المحليين
لم يكن بمقدور المحترف الأمريكي تايلور ويلكرسون ان يقود المحرق الى الفوز بمفرده، لولا تألق زملائه في الفريق من اللاعبين المحليين دون استثناء، فقد قدم الجميع المطلوب منهم وأكثر، وبرز بدر عبدالله جاسم ومحمد ناصر ومحمد حسين وسجلوا النقاط المهمة والحاسمة التي ساعدت الفريق على تحقيق الفوز.
تشجيع حماسي من الجماهير
على الرقم من تراجع الحضور الجماهيري من قبل جماهير المحرق في هذه المباراة بسبب تدني النتائج في الفترة الأخيرة، فإن الجماهير التي حضرت برفقة الرابطة وجلست خلف مقاعد لاعبي المحرق كان لهم دور كبير في رفع عزيمة اللاعبين، فقد كان التشجيع حماسيا قويا من البداية الى النهاية، واحتفل اللاعبون مع جماهيرهم بالفوز المستحق.
مواجهة الريان القطري
ستكون المواجهة القادمة للمحرق خارج الديار حينما يحل ضيفا على الريان القطري في دولة قطر، وذلك بتاريخ 12 ديسمبر القادم، علما ان الفريقين يتساويان بنفس الرصيد، وبالتالي اللقاء مهم للغاية في التقدم الى المركز الثاني والاقتراب من التأهل إلى الدور الثاني.
يذكر ان البطولة تقام بنظام الذهاب والاياب، ويتأهل الأول مباشرة الى الدور نصف النهائي، فيما يصعد الثاني والثالث الى الدور الثاني ويخرج الرابع من المنافسة.
ومن المتوقع ان تكتمل صفوف المحرق في هذه المباراة بوصول المحترف اوستن داي، وكذلك محترف آخر سيحل مكان المحترف المصاب جوليوس كولز.
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