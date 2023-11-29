السبت.. منافسات متكافئة ومفتوحة في السباق الثامن للخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم بعد غدٍ السبت السباق الثامن لهذا الموسم والذي سيقام على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير، حيث سيشهد السباق مشاركة 59 جواداً بعد إجراء التداخيل النهائية للجياد أمس وسط توقعات بأن يشهد السباق منافسات قوية مفتوحة في ظل تقارب مستويات أغلب الجياد المشاركة نظراً لعدم وجود فوارق كبيرة بين الجياد المرشحة للمنافسة، بجانب غموض مستويات بعض الجياد ومشاركة مجموعة من الجياد الجديدة.
وجاءت قائمة الجياد المشاركة في السباق على النحو التالي:
الشوط الأول يقام لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في «الواهو» لمسافة 1200 متر وبمشاركة الجياد «الجلابي 1791 – طويسان 1762 – الصقلاوي 1807 – مصنان 1811 – المعنقي 1846 – كحيلة العاديات 1782».
الشوط الثاني يقام للجياد المبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 1600 متر وبمشاركة الجياد «بورتوفينو – أوثورتي – لهايب – كوين ياسمين – ثريفر».
الشوط الثالث يقام لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1200 متر مستقيم وبمشاركة الجياد «لفندر – ناهي – بلوز كوين – بات موبايل – ستايل – سن أوف زوس – هايل – مقصود – حمية»
الشوط الرابع يقام لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 2200 متر، وبمشاركة الجياد «بنت الجزيرة – سنجار – توباز – زيشان».
الشوط الخامس يقام لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2400 متر وبمشاركة الجياد «روكسزوف – مكاك – نايت أوف هونور – ميس إيفون – ذهبي – برج».
الشوط السادس يقام لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1400 متر، وبمشاركة الجياد «أنسبيرتد – نايسلير – الأبرار – روزا ميستيكا – دوكونو – إدارات – مايهاب – بيج وود ميك – مبتدأ – روزفلتس قريت – وي وون إت سيكس تايمز – كودي تايم».
الشوط السابع يقام لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1600 متر، وبمشاركة الجياد «كامبولينا – هيركوليس – مغاير – سيناترا – أفنان – أصلان – كارولينا ريبر – جباره – مزاحم – أستارا – لحوق – أوفر سيز – زومان».
الشوط الثامن والأخير يقام لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «مستورد» مسافة 1600 متر، وبمشاركة الجياد «ياليل – غوميس – إكو سيستم – ذي بارنت».
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