السبت.. منافسات متكافئة ومفتوحة في السباق الثامن للخيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬يوم‭ ‬بعد‭ ‬غدٍ‭ ‬السبت‭ ‬السباق‭ ‬الثامن‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬59‭ ‬جواداً‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬التداخيل‭ ‬النهائية‭ ‬للجياد‭ ‬أمس‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬يشهد‭ ‬السباق‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬مستويات‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬نظراً‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬فوارق‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬للمنافسة،‭ ‬بجانب‭ ‬غموض‭ ‬مستويات‭ ‬بعض‭ ‬الجياد‭ ‬ومشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬الجديدة‭. ‬

وجاءت‭ ‬قائمة‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭ ‬يقام‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬الجلابي‭ ‬1791‭ ‬ – ‭ ‬طويسان‭ ‬1762‭ ‬ – ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬1807‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬1811‭ ‬ – ‭ ‬المعنقي‭ ‬1846‭ ‬ – ‭ ‬كحيلة‭ ‬العاديات‭ ‬1782‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬يقام‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بورتوفينو‭ ‬ – ‭ ‬أوثورتي‭ ‬ – ‭ ‬لهايب‭ ‬ – ‭ ‬كوين‭ ‬ياسمين‭ ‬ – ‭ ‬ثريفر‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬لفندر‭ ‬ – ‭ ‬ناهي‭ ‬ – ‭ ‬بلوز‭ ‬كوين‭ ‬ – ‭ ‬بات‭ ‬موبايل‭ ‬ – ‭ ‬ستايل‭ ‬ – ‭ ‬سن‭ ‬أوف‭ ‬زوس‭ ‬ – ‭ ‬هايل‭ ‬ – ‭ ‬مقصود‭ ‬ – ‭ ‬حمية‮»‬

الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بنت‭ ‬الجزيرة‭ ‬ – ‭ ‬سنجار‭ ‬ – ‭ ‬توباز‭ ‬ – ‭ ‬زيشان‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬روكسزوف‭ ‬ – ‭ ‬مكاك‭ ‬ – ‭ ‬نايت‭ ‬أوف‭ ‬هونور‭ ‬ – ‭ ‬ميس‭ ‬إيفون‭ ‬ – ‭ ‬ذهبي‭ ‬ – ‭ ‬برج‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬أنسبيرتد‭ ‬ – ‭ ‬نايسلير‭ ‬ – ‭ ‬الأبرار‭ ‬ – ‭ ‬روزا‭ ‬ميستيكا‭ ‬ – ‭ ‬دوكونو‭ ‬ – ‭ ‬إدارات‭ ‬ – ‭ ‬مايهاب‭ ‬ – ‭ ‬بيج‭ ‬وود‭ ‬ميك‭ ‬ – ‭ ‬مبتدأ‭ ‬ – ‭ ‬روزفلتس‭ ‬قريت‭ ‬ – ‭ ‬وي‭ ‬وون‭ ‬إت‭ ‬سيكس‭ ‬تايمز‭ ‬ – ‭ ‬كودي‭ ‬تايم‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬كامبولينا‭ ‬ – ‭ ‬هيركوليس‭ ‬ – ‭ ‬مغاير‭ ‬ – ‭ ‬سيناترا‭ ‬ – ‭ ‬أفنان‭ ‬ – ‭ ‬أصلان‭ ‬ – ‭ ‬كارولينا‭ ‬ريبر‭ ‬ – ‭ ‬جباره‭ ‬ – ‭ ‬مزاحم‭ ‬ – ‭ ‬أستارا‭ ‬ – ‭ ‬لحوق‭ ‬ – ‭ ‬أوفر‭ ‬سيز‭ ‬ – ‭ ‬زومان‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ياليل‭ ‬ – ‭ ‬غوميس‭ ‬ – ‭ ‬إكو‭ ‬سيستم‭ ‬ – ‭ ‬ذي‭ ‬بارنت‮»‬‭.‬