إجراء مراسم قرعة جوهرة ((تاج زايد)) للخيل في أبوظبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة،‭ ‬جرت‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬العلنية‭ ‬لسباق‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬جوهرة‭ ‬تاج‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬أبوظبي‭ ‬للفروسية‭.‬

وعقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬مؤتمراً‭ ‬صحفياً‭ ‬نقل‭ ‬خلاله‭ ‬عبدالله‭ ‬المرر‭ ‬رئيس‭ ‬مهرجان‭ ‬سباقات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬وأعلن‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للملتقى‭ ‬العالمي،‭ ‬مرحباً‭ ‬بجميع‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أبوظبي،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬للملاك‭ ‬والمدربين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬جوهرة‭ ‬تاج‭ ‬زايد‭.‬

حضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬والرعاة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬هنأ‭ ‬صالح‭ ‬الجزيري‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬السياحة‭ ‬دائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬ – ‭ ‬أبوظبي‭ ‬الجميع‭ ‬بعيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الـ52،‭ ‬متقدماً‭ ‬بالشكر‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬المهرجان‭.‬

ونقل‭ ‬أحمد‭ ‬القبيسي‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نهيان‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬المهرجان‭ ‬تجسيد‭ ‬لرؤية‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة،‭ ‬ودعمنا‭ ‬انعكاس‭ ‬يأتي‭ ‬لدعم‭ ‬الموروث‭ ‬الثقافي‭.‬

وقال‭ ‬عبدالله‭ ‬ماجد‭ ‬العلي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الأرشيف‭ ‬والمكتبة‭ ‬الوطنية‭: ‬يشرفنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬شريكاً‭ ‬دائماً‭ ‬للمهرجان‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقته‭ ‬بدعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭.‬

وأكد‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬الشيبة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬نادي‭ ‬أبوظبي‭ ‬للفروسية‭ ‬اكتمال‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الاستثنائي‭ ‬لجوهرة‭ ‬تاج‭ ‬زايد‭ ‬بجائزته‭ ‬البالغة‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬درهم،‭ ‬برعاية‭ ‬مهرجان‭ ‬سباقات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭.‬

وجاءت‭ ‬قرعة‭ ‬سباق‭ ‬جوهرة‭ ‬تاج‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬لمسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬البالغة‭ ‬جائزته‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬درهم،‭ ‬عادلة‭ ‬ومتوازنة،‭ ‬ونالت‭ ‬رضا‭ ‬مندوبي‭ ‬خيول‭ ‬الإمارات،‭ ‬وبقية‭ ‬الملاك‭ ‬والمدربين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭.‬

وأسفرت‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬16‭ ‬جوادا‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الإمارات‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضيوف‭ ‬المهرجان‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬‮«‬أجرد‭ ‬عذبة‮»‬‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬6‭)‬،‭ ‬و«إيلاف‮»‬‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬16‭)‬،‭ ‬وتعود‭ ‬ملكيتها‭ ‬إلى‭ ‬إسطبلات‭ ‬ياس‭ ‬العائدة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬فيما‭ ‬ينطلق‭ ‬‮«‬مجيب‮»‬‭ ‬لإسطبلات‭ ‬الأصايل‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬10‭). ‬

وسينطلق‭ ‬‮«‬حميم‮»‬‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬15‭)‬،‭ ‬لإسطبلات‭ ‬العجبان،‭ ‬العائدة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬طحنون‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬أبوظبي‭.‬

وينافس‭ ‬من‭ ‬خيول‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬بركة‮»‬‭ ‬لسلطان‭ ‬علي،‭ ‬وينطلق‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬13‭)‬،‭ ‬و‮«‬جو‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬وينطلق‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬7‭)‬،‭ ‬و«آر‭ ‬بي‭ ‬كينج‭ ‬ميكر‮»‬‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬9‭)‬،‭ ‬وهما‭ ‬للإسطبلات‭ ‬الوطنية‭.‬

‭ ‬وينطلق‭ ‬‮«‬عبس‮»‬‭ ‬لوثنان‭ ‬للسباقات‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬1‭)‬،‭ ‬و«فيرست‭ ‬كلاس‮»‬‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬لـ‭ ‬ألن‭ ‬كيرشنر‭ ‬وديبورا‭ ‬ميهالوف‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬4‭)‬،‭ ‬و«شيزا‮»‬‭ ‬لعبدالله‭ ‬العطية‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬11‭)‬،‭ ‬و«دايموند‭ ‬جيم‭ ‬أي‭ ‬اي‮»‬‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬3‭). ‬

ويمثل‭ ‬خيول‭ ‬عذبة‭ ‬للسباقات‭ ‬‮«‬متباهي‭ ‬عذبة‮»‬‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬2‭)‬،‭ ‬و«ذخيرة‭ ‬الشحانية‮»‬‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬8‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬ينطلق‭ ‬‮«‬ند‭ ‬الشيبا‮»‬‭ ‬للبشير‭ ‬سالم‭ ‬الحراري‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬5‭)‬،‭ ‬و«راجح‮»‬‭ ‬لباسل‭ ‬مسعود‭ ‬الكسبي‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬14‭)‬،‭ ‬و«نور‭ ‬الموري‮»‬‭ ‬للشقب‭ ‬للسباقات‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ (‬12‭). ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬لارا‭ ‬صوايا‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمهرجان‭ ‬سباقات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬التي‭ ‬أدارت‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامي‭ ‬ديريك‭ ‬تومسون‭: ‬إن‭ ‬المهرجان‭ ‬يقدم‭ ‬عرسا‭ ‬للخيل‭ ‬العربية،‭ ‬متضمنة‭ ‬كأس‭ ‬جوهرة‭ ‬تاج‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسماً‭ ‬غالياً،‭ ‬معلنة‭ ‬تخصيص‭ ‬3‭ ‬سيارات‭ ‬للجمهور‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرئيس‭ ‬يوم‭ ‬3‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بمضمار‭ ‬أبوظبي‭.‬

وستقوم‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬بتنظيم‭ ‬مسابقة‭ ‬أفضل‭ ‬إطلالة‭ ‬للسيدات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أجمل‭ ‬زي‭ ‬تراثي‭ ‬إماراتي،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬جوهرة‭ ‬الليلة‭)‬،‭ ‬وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬هدايا‭ ‬قيمة‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مبادلة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬عطور‭ ‬أريج‭ ‬الأميرات،‭ ‬والمصممة‭ ‬العالمية‭ ‬منال‭ ‬عجاج،‭ ‬ومصمم‭ ‬القبعات‭ ‬العالمي‭ ‬رافال‭ ‬زلينسكي‭.‬

ويشهد‭ ‬الملتقى‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الأول‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭/‬11‭/‬2023‭ ‬ثلاث‭ ‬جلسات‭ ‬عن‭ ‬توليد‭ ‬الخيول‭ ‬العربية،‭ ‬ومستقبل‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيول‭ ‬العربية،‭ ‬والأعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ (‬400‭) ‬شخص‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬ومدربين‭ ‬وإعلاميين‭.‬