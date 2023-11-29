إجراء مراسم قرعة جوهرة ((تاج زايد)) للخيل في أبوظبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جرت مراسم القرعة العلنية لسباق النسخة التاسعة من جوهرة تاج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي ستقام يوم الأحد المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.
وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً نقل خلاله عبدالله المرر رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأعلن الافتتاح الرسمي للملتقى العالمي، مرحباً بجميع الضيوف في العاصمة أبوظبي، متمنياً التوفيق للملاك والمدربين المشاركين في كأس جوهرة تاج زايد.
حضر المؤتمر مجموعة من كبار الشخصيات، والرعاة.
ومن جانبه هنأ صالح الجزيري مدير عام السياحة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الجميع بعيد الاتحاد الـ52، متقدماً بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعاية المهرجان.
ونقل أحمد القبيسي تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وقال إن المهرجان تجسيد لرؤية قيادتنا الرشيدة، ودعمنا انعكاس يأتي لدعم الموروث الثقافي.
وقال عبدالله ماجد العلي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: يشرفنا أن نكون شريكاً دائماً للمهرجان منذ انطلاقته بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وأكد المهندس علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية اكتمال الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث الاستثنائي لجوهرة تاج زايد بجائزته البالغة 5 ملايين درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وجاءت قرعة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 5 ملايين درهم، عادلة ومتوازنة، ونالت رضا مندوبي خيول الإمارات، وبقية الملاك والمدربين في السباق العالمي.
وأسفرت القرعة التي يشارك فيها 16 جوادا بحضور ممثلين من هيئة الإمارات لسباق الخيل، إضافة إلى ضيوف المهرجان وممثلي وسائل الإعلام، عن انطلاق «أجرد عذبة» من البوابة (6)، و«إيلاف» من البوابة (16)، وتعود ملكيتها إلى إسطبلات ياس العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فيما ينطلق «مجيب» لإسطبلات الأصايل من البوابة (10).
وسينطلق «حميم» من البوابة (15)، لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي.
وينافس من خيول الإمارات «بركة» لسلطان علي، وينطلق من البوابة (13)، و«جو ستار» وينطلق من البوابة (7)، و«آر بي كينج ميكر» من البوابة (9)، وهما للإسطبلات الوطنية.
وينطلق «عبس» لوثنان للسباقات من البوابة (1)، و«فيرست كلاس» المدافع عن اللقب لـ ألن كيرشنر وديبورا ميهالوف من البوابة (4)، و«شيزا» لعبدالله العطية من البوابة (11)، و«دايموند جيم أي اي» من البوابة (3).
ويمثل خيول عذبة للسباقات «متباهي عذبة» من البوابة (2)، و«ذخيرة الشحانية» من البوابة (8)، فيما ينطلق «ند الشيبا» للبشير سالم الحراري من البوابة (5)، و«راجح» لباسل مسعود الكسبي من البوابة (14)، و«نور الموري» للشقب للسباقات من البوابة (12).
من جانبها، قالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي أدارت مراسم القرعة، مع الإعلامي ديريك تومسون: إن المهرجان يقدم عرسا للخيل العربية، متضمنة كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يحمل اسماً غالياً، معلنة تخصيص 3 سيارات للجمهور في السباق الرئيس يوم 3 ديسمبر المقبل بمضمار أبوظبي.
وستقوم إدارة المهرجان بتنظيم مسابقة أفضل إطلالة للسيدات، إلى جانب أجمل زي تراثي إماراتي، تحت عنوان (جوهرة الليلة)، وتم تخصيص هدايا قيمة مقدمة من مبادلة، ومجموعة عطور أريج الأميرات، والمصممة العالمية منال عجاج، ومصمم القبعات العالمي رافال زلينسكي.
ويشهد الملتقى في يومه الأول بتاريخ 29/11/2023 ثلاث جلسات عن توليد الخيول العربية، ومستقبل رياضة سباقات الخيول العربية، والأعلام والعلاقات العامة، بمشاركة نحو (400) شخص من خبراء ومدربين وإعلاميين.
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