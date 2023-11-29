لقاء في بصيرا يناقش خطة طوارئ فصل الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد في قاعة بلدية بصيرا لقاء برئاسة محافظ الطفيلة، الدكتور هاني الشورة، جرى خلاله مناقشة خطة الطوارئ لفصل الشتاء للواء، وأبرز الاستعدادات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية المرافقة للمنخفضات العميقة خلال الشتاء الحالي.



وجرى الاطلاع على أبرز مشروعات البنى التحتية التي نفذتها بلدية بصيرا لمعالجة آثار السيول، وتدفقات مياه الأمطار وغيرها.



وأكد المحافظ الشورة، في اللقاء الذي حضره متصرف لواء بصيرا الدكتور علي الزيدان، ورئيس بلديتها الدكتور جهاد الرفوع، أن هذه اللقاءات التي أطلقتها الإدارة المحلية في الطفيلة تهدف إلى التواصل مع المواطنين، ومناقشة قضاياهم وتلمس احتياجاتهم بمناطق سكناهم مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن لواء بصيرا يعتبر من المناطق المهمة والحيوية في الطفيلة نظرا لوجود محمية ضانا للمحيط الحيوي ومصنع اسمنت الرشادية إلى جانب انتشار التجمعات السكانية، ما يتطلب تلبية احتياجات ومطالب سكانها.



وأضاف أن الإدارة المحلية في الطفيلة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة التي تترافق مع المنخفضات الجوية، وحالة عدم الاستقرار الجوي خلال الشتاء الحالي من خلال إعداد خطة شاملة للطوارئ، كما جرى تنفيذ جولات ميدانية لتفقد غرف العمليات الفرعية والتجمعات السكنية القريبة من الأودية ومجاري السيول.



ولفت إلى أنه تم إعداد خطة للتعامل مع تبعات الحالة الجوية التي يتوقع أن تشهدها الطفيلة خلال الأسابيع المقبلة، للمساهمة في إدامة الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين، وتوفير مستلزمات المواطنين من محروقات ومواد تموينية وغيرها.



وأشار الدكتور الشورة إلى أنه تمت مخاطبة رؤساء بلديات الطفيلة الأربع بضرورة التنسيق التام مع مختلف الأجهزة الرسمية، للعمل على إدامة السير على الطرق الرئيسية والفرعية وإعادة فتحها من الثلوج أو الانهيارات، مع العمل على إزالة المخلفات والأتربة على مجاري السيول والعبارات الصندوقية وتوفير "ماتورات" لشفط المياه عند الحاجة في كل بلدية.



وخلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، ومدير مياه لواء بصيرا المهندس أكرم المحيسن، ومدير أشغال محافظة الطفيلة المهندس عمار الحجاج، ومدير مكتب أشغال بصيرا المهندسة لبنى السفاسفة، وأعضاء مجلس محافظة الطفيلة عائشة المسيعديين، وسامي الرفوع، وأعضاء وموظفو بلدية بصيرا، استعرض رئيس البلدية الدكتور الرفوع الخطة الاستراتيجية لبلدية بصيرا للأعوام (2020 ـ 2025) وجانب من التجهيزات والاستعدادات البلدية لمعالجة تبعات الظروف الجوية من خلال فريق الطوارئ لفصل الشتاء الحالي.



وأضاف أن البلدية تمكنت من إنجاز حزمة من مشروعات تصريف مياه الأمطار، خاصةً في وادي ريعا وغرندل وجوانب الطرقات الرئيسية والفرعية، مع العمل على تركيب عبارات صندوقية وأنبوبية في العديد من المناطق الحيوية التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، مؤكداً في الوقت ذاته أن حزمة إجراءات تم اتخاذها لديمومة تقديم الخدمات للمواطنين أثناء الهطولات الثلجية أو المطرية، بتعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.



وأشاد الدكتور الرفوع بالتعاون المستمر بين البلدية ومديري الدوائر في لواء بصيرا ومجلس المحافظة، للوقوف على بعض الاحتياجات التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خصوصا في فصل الشتاء، بالشراكة مع مديريات الأشغال والمياه والزراعة.



بدوره، أوضح السفاسفة أبرز المشروعات والخطط على موازنه 2023-2024، والتي من شأنها توفير أفضل الخدمات للمواطنين في بصيرا وغرندل.