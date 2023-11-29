الزرقاء: حوارية تناقش مبادرة لمدرستي أنتمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت مدرسة زينب الأسدية الثانوية المختلطة في محافظة الزرقاء، اليوم الأربعاء، "جلسة حوارية بهدف مناقشة رؤية وزارة التربية والتعليم حول إطلاقها مبادرة "لمدرستي أنتمي"، بحضور رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي ورئيس قسم النشاط الثقافي والبيئي بوزارة التربية الدكتور موسى المومني، ومديرة المدرسة ختام الدرهلي وجمع من مديري ومديرات المدارس والطلبة.



وتحدث مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أسامة شديفات، خلال الحوارية التي أدارها الإعلامي بإذاعة أمن اف ام الملازم حازم القاضي، عن المبادرة التي انبثقت من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وأطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة البيئة، إذ أن المبادرة تهدف لتحسين البيئة التعلمية في المدارس، والتعامل مع التحديات التي تواجهها والسلوكيات المرتبطة بها والارتقاء بها.



وأكد أن المبادرة تركز على زيادة الوعي لدى الطلبة والحفاظ على البيئة المدرسية والبيت والمجتمع؛ من أجل تنشئة جيل واعٍ بأهمية البيئة وانعكاساتها الصحية والنفسية والاقتصادية، حيث تتضمن العديد من الأنشطة، مشيراً إلى أن المبادرة تحظى باهتمام كبير في المدارس ومؤسسات المجتمع المحلي، وتقوم على أساس حشد طاقات المجتمع بكافة مؤسساته وصولاً لخلق جيل صالح منتمي لوطنه قولاً وسلوكاً.



من جانبها، أكدت رئيسة قسم العمل التطوعي بالوزارة، عبير بشابشة، أن الوزارة تهتم بتنفيذ المبادرات التي تعنى بتنمية شخصية الطلبة وصقلها، حيث أن تغيير سلوكيات الطلبة وتشكيل وبناء سلوكيات وممارسات إيجابية وغرس القيم يبدأ منذ السنوات الأولى.



وأوضحت بشابشة أن الخطة التنفيذية للمبادرة تشتمل على تنظيم أنشطة إثرائية على مستوى المديريات والمدارس؛ تتضمن مسابقات وأياما تطوعية، ولقاءات وأنشطة بمشاركة أولياء أمور الطلبة وأفراد المجتمع المحلي، إضافة إلى تصميم أنشطة ومبادرات يقودها الطلبة بمشاركة أولياء الأمور والمجتمع المحلي والمجالس البرلمانية الطلابية، ومجالس أولياء الأمور والمعلمين ومجالس التطوير التربوي.



بدوره، أشاد رئيس مجلس التطوير التربوي بالزرقاء، عامر الوظائفي، بمديري ومديرات المدارس والمعلمين لتفاعلهم مع المبادرة، حيث أن الطالب والمعلم يعدان أهم عناصر العملية التربوية والتعليمية، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات مع المجتمع المحلي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات.



وتحدث الوظائفي إلى حالة التناغم والانسجام بين مديرية التربية ومجلس التطوير التربوي ضمن الأسس والمعايير والمحددات القانونية المناطة بدور مجالس التطوير الداعمة لتفعيل المبادرات الخلاقة لتفعيل العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بها بشكل يضاهي الدول المتقدمة.



كما أكد المشرف التربوي، الدكتور ياسر النطاح، أن تنفيذ المبادرة انعكس بشكل إيجابي على البيئة المدرسية من ناحية الحفاظ على نظافة مرافق المدارس وتنامي شعور الطلبة بأهمية المشاركة بالأعمال التطوعية.



وأعلن الزيناتي عن استعداد بلدية الرصيفة دعم مكتبة المدرسة بشكل كامل على نفقتها الخاصة، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور المعلم والارتقاء بتعامله مع الطلبة، من حيث ترسيخ علاقة حميمية أبوية مع الطلبة، بغية غرس القيم والمبادئ الأخلاقية وبناء السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، سواء داخل المدرسة أو خارجها.



وجاءت الحوارية ضمن فعاليات منتدى مهرجان أنشطة مبادرة "لمدرستي أنتمي"، التي نظمتها مدرسة زينب الأسدية، حيث تضمنت الفعاليات عرض فيديو عن تفاعل المدرسة مع المبادرة وتقديم فقرات إنشادية لطالبات المدرسة وطالبات مدرسة السلط، وعرض مشهد مسرحي لطلبة مدرسة طارق بن زياد بعنوان: "بهمتنا بنعمرها"، إضافة إلى جلسة حوارية طلابية حول أنشطة مبادرة "لمدرستي أنتمي"، أدارها برلمان مدرسة زينب الأسدية، في حين سلم الدكتور شديفات الدروع التكريمية للفائزين بمسابقات المهرجان.