معرض للخط العربي نصرة للأشقاء في غزة بمركز إربد الثقافي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح نائب رئيس مجلس محافظة إربد، منير غرايبة، في جاليري مركز إربد الثقافي، مساء اليوم الأربعاء، معرضا للخط العربي نصرة للأشقاء في غزة، والذي تنظمه مديرية ثقافة محافظة إربد، بمشاركة عدد من الفنانين بالمحافظة.



وقال الغرايبة، خلال الافتتاح، إننا نقف اليوم دعما لصمود غزة العزة وأم الشهداء، والتي في حضرتها تختفي الأحرف ويتلعثم اللسان، في حين لو تأملنا المشهد نرى بأن غزة تقف بكل عزة وشموخ فخرا بالسابع من تشرين الأول يوم النصر المبين.



وأشار إلى أن غزة ورغم الحصار وقلة الموارد وضعف الإمكانات، قدمت أنموذجا يحتذى به وأعادت للأمة هيبتها، وأحيت جيلا يعرف النصر ويعيشه، وقدمت للجميع مدرسة للصمود والتصدي والتحدي.



وقال مدير ثقافة إربد، عاقل الخوالدة، إن هذا المعرض يأتي ضمن خطة المديرية وبرنامجها الثقافي نصرة للأشقاء في قطاع غزة وبمشاركة نخبة من الفنانين والخطاطين المبدعين بمحافظة إربد لعرض مجموعة من الأعمال التشكيلية المرسومة بالخط العربي.



واشتمل المعرض، الذي شارك فيه كل من الفنانين محمد الحموري، أكرم قواسمه، فيصل أبو عاشور وأحمد الحموري، على لوحات فنية رسمت بالخط العربي، جسدت العلاقة الوطيدة بين الأردن وفلسطين، وعبّرت عن شعور الفنان والمثقف الأردني ورؤية القيادة الهاشمية تجاه هذا العدو الغاشم.



وفي نهاية المعرض الذي حضره نخبة من الفنانين المهتمين ومديرو دوائر رسمية وخاصة وشباب يافعون، جرى تكريم جميع المشاركين ومجلس المحافظة.