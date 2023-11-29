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اجتماع أمني إسرائيلي لمناقشة تمديد الهدنة في غزة

11/29/2023 7:15:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة ١٢ الإسرائيلية إن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعا في هذه الساعة للبحث في احتمال تمديد الهدنة في غزة المؤقتة يومين آخرين.

وكان صرح في وقت سابق مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مارك ريغيف بأن إسرائيل ليست بحاجة لصفقة جديدة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وما تحتاجه هو تمديد الهدنة ليوم أو يومين.


وأضاف ريغيف أن استمرار الهدنة مرهون بإفراج حماس عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

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