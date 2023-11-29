اجتماع أمني إسرائيلي لمناقشة تمديد الهدنة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة ١٢ الإسرائيلية إن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعا في هذه الساعة للبحث في احتمال تمديد الهدنة في غزة المؤقتة يومين آخرين.
وكان صرح في وقت سابق مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مارك ريغيف بأن إسرائيل ليست بحاجة لصفقة جديدة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وما تحتاجه هو تمديد الهدنة ليوم أو يومين.
وأضاف ريغيف أن استمرار الهدنة مرهون بإفراج حماس عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين من غزة.
MENAFN29112023000208011052ID1107511725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.