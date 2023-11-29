واشنطن بوست: إسرائيل يجب أن تغير نهجها في جنوب غزة

واشنطن بوست: إسرائيل يجب أن تغير نهجها في جنوب غزة
التاريخ
11/29/2023 7:15:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن إسرائيل يجب أن تقوم بنهج عسكري مختلف في جنوب قطاع غزة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل في جنوب قطاع غزة ما فعلته في شماله، مشددا على أن واشنطن كانت واضحة مع إسرائيل بشأن تجنب نزوح كبير خلال عملية عسكرية في جنوب غزة.
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