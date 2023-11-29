بوليتيكو: بايدن لن يقيد المساعدات العسكرية لإسرائيل

بوليتيكو: بايدن لن يقيد المساعدات العسكرية لإسرائيل
التاريخ
11/29/2023 7:15:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس جو بايدن لن يفرض قريبا أي قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
وكان عدد من المشرعين الأميركيين طالبوا البيت الأبيض بأن يربط تدفق المساعدات العسكرية لإسرائيل بالتزامها بالقانون الدولي.
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