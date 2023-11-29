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بوليتيكو: بايدن لن يقيد المساعدات العسكرية لإسرائيل

11/29/2023 7:15:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس جو بايدن لن يفرض قريبا أي قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.


وكان عدد من المشرعين الأميركيين طالبوا البيت الأبيض بأن يربط تدفق المساعدات العسكرية لإسرائيل بالتزامها بالقانون الدولي.

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