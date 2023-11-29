المحتجزون لدى حماس المفرج عنهم يتوجهون الآن إلى إسرائيل

المحتجزون لدى حماس المفرج عنهم يتوجهون الآن إلى إسرائيل
التاريخ
11/29/2023 7:15:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر الدولي نقل 10 من المحتجزين الإسرائيليين و4 من العمال الأجانب وهم بالطريق إلى إسرائيل.
وكانت قالت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق إن إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس يسير ببطء لكنه سيتم.
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