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المحتجزون لدى حماس المفرج عنهم يتوجهون الآن إلى إسرائيل

11/29/2023 7:15:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر الدولي نقل 10 من المحتجزين الإسرائيليين و4 من العمال الأجانب وهم بالطريق إلى إسرائيل.

وكانت قالت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق إن إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس يسير ببطء لكنه سيتم.

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