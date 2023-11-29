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مسؤول أمريكي: سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن

11/29/2023 7:15:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مسؤول أمريكي، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قرب مضيق باب المندب، في أحدث حلقة من سلسلة تهديدات الحوثيين.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إنه "وفقا للتقارير الأولية، اعتبرت المدمرة البحرية (يو إس إس كارني) أن الطائرة المسيرة – وهي من طراز (كيه إيه إس-04) إيرانية الصنع – تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق".




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