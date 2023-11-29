مسؤول أمريكي: سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مسؤول أمريكي، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قرب مضيق باب المندب، في أحدث حلقة من سلسلة تهديدات الحوثيين.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إنه "وفقا للتقارير الأولية، اعتبرت المدمرة البحرية (يو إس إس كارني) أن الطائرة المسيرة – وهي من طراز (كيه إيه إس-04) إيرانية الصنع – تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق".
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