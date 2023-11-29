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الفلسطينيون أقوياء مثل السماء الزرقاء!

11/29/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬غطس‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬مدة‭ ‬‮«‬سبعة‭ ‬أسابيع‮»‬‭ ‬في‭ ‬عجز‭ ‬غريب‭ ‬ومريب‭! ‬انكشفت‭ ‬معه‭ ‬حقيقة‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬ومبادئ‭ ‬الغرب‭ ‬وشعاراته‭ ‬الزائفة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والطفل‭ ‬والمرأة‭ ‬والصحة‭ ‬والتعليم‭! ‬واتضح‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬مجرد‭ ‬شعارات‭ ‬قد‭ ‬تصلح‭ ‬للوجاهة‭ ‬الاجتماعية‭! ‬أو‭ ‬للادعاء‭ ‬بالتقدم‭ ‬والرقي،‭ ‬وأنها‭ ‬تحتكم‭ ‬إلى‭ ‬المعايير‭ ‬المزدوجة‭ ‬ونفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬وعبودية‭ ‬أغلب‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لأجندات‭ (‬النخبة‭ ‬الشيطانية‭) ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬يتفرج‭ ‬ويرضخ‭ ‬للممارسات‭ ‬الوحشية‭ ‬الصهيونية‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والقتل‭ ‬الجماعي‭! ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الدولي‭ ‬أو‭ ‬الأممي‭ ‬عبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬رغم‭ ‬الاجتماعات‭! ‬لأن‭ ‬ببساطة‭ ‬هيمنة‭ ‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والغرب،‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬تلك‭ ‬و‭(‬الإفلاس‭ ‬الأخلاقي‭ ‬والإنساني‭) ‬الذي‭ ‬وصم‭ ‬بعاره‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬بعد‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬لتطل‭ ‬القوانين‭ ‬والمبادئ‭ ‬والشعارات‭ ‬والحريات‭ ‬والحقوق،‭ ‬والإنسانية‭ ‬والأخلاق،‭ ‬وهي‭ ‬تنازع‭ ‬أنفاسها‭ ‬الأخيرة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وفوق‭ ‬الركام،‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والشيوخ‭ ‬والمرضى‭! ‬كانت‭ ‬بالفعل‭ ‬كارثة‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يقبل‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ (‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬نهائيا‭) ‬فالعالم‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬البربرية‭ ‬والهمجية‭ ‬المنقولة‭ ‬لحظة‭ ‬بلحظة‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭!‬

{ ‭ ‬صغر‭ ‬العالم‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬تلك‭ (‬الأسابيع‭ ‬السبعة‭) ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يصغر‭! ‬فيما‭ ‬وحدهم‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬وفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وحدهم‭ ‬هم‭ ‬الأقوياء‭ ‬ووحدهم‭ ‬الأحياء‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الزيف‭ ‬وديكورات‭ ‬التقدم‭ ‬والتحضر،‭ ‬التي‭ ‬أخفت‭ ‬خلف‭ ‬أقنعتها‭ ‬وحشية‭ ‬منقطعة‭ ‬النظير‭! ‬من‭ ‬لمس‭ ‬ذلك‭ ‬وبذهول‭ ‬وصدمة‭ ‬وتساؤل‭ ‬هي‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ (‬من‭ ‬أين‭ ‬يأتي‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬بكل‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬الروحية‭ ‬والمعنوية‭ ‬والصمود،‭ ‬وهم‭ ‬محاصرون‭ ‬بالموت‭ ‬بأبشع‭ ‬الطرق؟‭! ‬كيف‭ ‬يحملون‭ ‬جثث‭ ‬أطفالهم‭ ‬وأشلاءهم‭ ‬بين‭ ‬أيديهم‭ ‬ويقولون‭ ‬‮«‬الحمد‭ ‬لله‮»‬‭! ‬أية‭ ‬معجزة‭ ‬هذه،‭ ‬وأي‭ ‬فعل‭ ‬صمود‭ ‬خارق‭ ‬للعادة‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬وهم‭ ‬تحت‭ ‬حصار‭ ‬التجويع‭ ‬والتعطيش‭ ‬والقتل‭ ‬في‭ ‬المستشفيات،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬يتشبثون‭ ‬بأرضهم‭ ‬ويفشلون‭ ‬مخطط‭ ‬التهجير‭! ‬من‭ ‬هؤلاء؟‭!).‬

{ ‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬الذهول‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬وكثرة‭ ‬الفيديوهات‭ ‬حول‭ ‬ذلك‭!.. ‬بل‭ ‬انسحب‭ ‬على‭ ‬‮«‬الرهائن‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬تمت‭ ‬مبادلتهم‭ ‬بأسرى‭ ‬السجون‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬لينقل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الانطباعات‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬أدهشت‭ ‬العالم‭! (‬فكيف‭ ‬بإمكان‭ ‬الرهائن‭ ‬أن‭ ‬يتعاطفوا‭ ‬مع‭ ‬مختطفيهم‭ ‬في‭ ‬الأنفاق‭ ‬طوال‭ ‬‮«‬سبعة‭ ‬أسابيع‮»‬‭ ‬وليعبّروا‭ ‬لهم‭ ‬بالشكر‭ ‬والامتنان‭)‬؟‭!‬

وأمام‭ ‬العجائب‭ ‬التي‭ ‬فجرتها‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وكشفت‭ ‬وفضحت‭ ‬حقيقة‭ ‬عبوديته‭ ‬للمتحكمين‭ ‬الشيطانيين‭! ‬فجرت‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬قوة‭ ‬أهلها‭ ‬وأخلاق‭ ‬مقاوميها‭ ‬المستمدة‭ ‬بدورها‭ ‬من‭ ‬التعاليم‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وفي‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحروب‭ ‬والتاريخ‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬نشأت‭ ‬علاقات‭ ‬إنسانية‭ ‬ومودة‭ ‬ومحبة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا،‭ ‬والعالم‭ ‬رأى‭ ‬وسمع‭ ‬المقاتل‭ ‬الملثم‭ ‬وهو‭ ‬يوصل‭ ‬الرهينة‭ ‬‮«‬مايا‮»‬‭ ‬ويقول‭ ‬لها‭ ‬مودعاً‭ (‬باي‭ ‬مايا‭) ‬وهي‭ ‬تردّ‭ ‬عليه‭ (‬باي‭.. ‬شكراً‭)! ‬والعالم‭ ‬رأى‭ ‬صورة‭ ‬الأم‭ ‬وابنتها‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬المصوّر‭ ‬وهما‭ ‬رهينتان‭ ‬أُطلق‭ ‬سراحهما‭ ‬وتحفظان‭ ‬وترددان‭ (‬سورة‭ ‬قرآنية‭) ‬وهما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكون‭ ‬وطمأنينة‭! ‬والعالم‭ ‬قرأ‭ (‬رسالة‭ ‬شكر‭) ‬من‭ ‬الأم‭ ‬التي‭ ‬شكرت‭ ‬المقاومة‭ ‬بكلمات‭ ‬عرفان‭ ‬مهيبة،‭ ‬وهي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ابنتها‭ ‬الصغيرة‭ ‬وهي‭ ‬وكل‭ ‬الرهائن‭ ‬كانوا‭ ‬محط‭ ‬عناية‭ ‬المقاتلين،‭ ‬وأن‭ ‬ابنتها‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ملكة‭ ‬في‭ ‬غزة‭! ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الصغيرة‭ ‬طلبت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المقاتلين‭!‬

{ ‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬قرأ‭ ‬أيضاً‭ ‬رسالة‭ ‬‮«‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬بالعبرية‭ ‬والعربية،‭ ‬وهو‭ ‬يثني‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬المقاتلين‭ ‬بأمه‭ ‬المريضة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ (‬85‭ ‬عاماً‭) ‬وكانت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬عديدة‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬معها‭ ‬أدويتها،‭ ‬ولكنها‭ ‬حين‭ ‬خرجت‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الشهرين‭ ‬كانت‭ ‬بصحة‭ ‬أفضل‭ ‬وقد‭ ‬عالجتها‭ ‬المقاومة‭ ‬بأدويتها‭! ‬وليقول‭ (‬إن‭ ‬مستشفيات‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تشخص‭ ‬مرضها‭ ‬جيدا‭ ‬ولذلك‭ ‬كانت‭ ‬أدويتهم‭ ‬فاشلة،‭ ‬فيما‭ ‬المقاتلون‭ ‬شخصّوا‭ ‬المرض‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬وأعطوها‭ ‬الدواء‭ ‬المناسب‭) ‬وهي‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬أخرى‭!‬

{ ‭ ‬قصص‭ ‬كثيرة‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬يتسع‭ ‬لها‭ ‬المجال،‭ ‬كشفت‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المقاومة‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬أخلاق‭ ‬الإسلام،‭ ‬فإلى‭ ‬جانب‭ ‬صلابتهم‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬لقنوا‭ ‬عساكر‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬وجنوده‭ ‬دروساً‭ ‬كثيرة،‭ ‬فهم‭ (‬إنسانيون‭ ‬وأخلاقيون‭ ‬ودمثون‭ ‬بأعلى‭ ‬الدرجات‭) ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬فضح‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ادعاءات‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬قساة‭ ‬وحيوانات‭ ‬ونازيون‭ ‬ومتوحشون‭.. ‬إلخ‭ ‬وهي‭ ‬الأوصاف‭ ‬التي‭ ‬انطبقت‭ ‬على‭ ‬الصهاينة‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭! ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬قصص‭ ‬‮«‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬سجونهم‭ ‬فضحت‭ (‬أخلاقيات‭ ‬الصهاينة‭) ‬وتعاملهم‭ ‬الوحشي‭ ‬معهم،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ضرب‭ ‬وتكسير‭ ‬عظام‭ ‬وحرق‭ ‬وتجويع،‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬مصادرة‭ ‬الحلوى‭ ‬من‭ ‬بيوت‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬منعاً‭ ‬للاحتفال‭! ‬هكذا‭ ‬رأى‭ ‬العالم‭ ‬الإسلام‭ ‬وهكذا‭ ‬رأى‭ ‬الصهيونية‭!‬

{ ‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬كلها‭ ‬أدركت‭ ‬حقيقة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وأدركت‭ ‬عبر‭ ‬الشهادات‭ ‬الحيّة‭ ‬و‭(‬الممنوعة‭ ‬على‭ ‬‮«‬الرهان‭ ‬الإسرائيليين‮»‬‭) ‬وقليل‭ ‬منهم‭ ‬جازف‭ ‬وشهد‭ ‬وكشف‭ ‬الحقيقة‭! ‬ولذلك‭ (‬أصبحت‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬أيقونة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬العدالة‭ ‬والصمود‭ ‬والشجاعة‭ ‬وقوة‭ ‬الإيمان،‭ ‬والأخلاق‭ ‬والإنسانية‭)! ‬ولهذا‭ ‬دخل‭ ‬الكثيرون‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬الإسلام‭ ‬حين‭ ‬رأوا‭ ‬النموذج‭ ‬له‭! ‬ولهذا‭ ‬مجّد‭ ‬الفنانون‭ ‬والكتّاب‭ ‬والنخب‭ ‬الشعبية‭ ‬والمفكرون‭ ‬عبر‭ ‬العالم‭ ‬نضال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ومقاومته‭ ‬الصهيونية‭! ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬نشرت‭ ‬المغنية‭ ‬الأمريكية‭ (‬كيلاني‭) ‬منشوراً‭ ‬أشبه‭ ‬بقصيدة‭ ‬تمجّد‭ ‬أخلاق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وقالت‭ (‬لو‭ ‬كنت‭ ‬تعرف‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬لعرفت‭ ‬كم‭ ‬هم‭ ‬مسالمون،‭ ‬ولكنت‭ ‬انغمست‭ ‬في‭ ‬شخصهم‭ ‬اللطيف‭ ‬وقلوبهم‭ ‬المضيافة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية،‭ ‬لتخبر‭ ‬العالم‭ ‬كم‭ ‬هم‭ ‬محبون‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬خضّم‭ ‬أحزانهم‭ ‬وآلامهم،‭ ‬إنك‭ ‬ستعرف‭ ‬الحقيقة‭ ‬بأن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أقوياء‭ ‬مثل‭ ‬السماء‭ ‬الزرقاء‭)! ‬وهكذا‭ ‬أصبح‭ ‬العالم‭ ‬يراهم‭!‬

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