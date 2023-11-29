حزمة البحرين.. ورسالة العطاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬استهدفت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الجامعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬هناك،‭ ‬وعمدت‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬فيها،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬‮«‬مبنى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬المبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬والذي‭ ‬تكفلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ببنائه،‭ ‬ضمن‭ ‬جهودها‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أعلنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تدشين‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ (‬أغيثوا‭ ‬غزة‭) ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬جراء‭ ‬ما‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬غاشمة،‭ ‬وما‭ ‬يمرون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬صعبة،‭ ‬ومصاب‭ ‬أليم‭.‬

وقد‭ ‬دشن‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬والذي‭ ‬تفضل‭ ‬بالإشراف‭ ‬والمتابعة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية،‭ ‬عبر‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬تنموية،‭ ‬تشكل‭ ‬خطوة‭ ‬متميزة‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬الإنسانية‭ ‬والخيرية‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬المساعدات‭ ‬وقوافل‭ ‬الخير‭ ‬وأدخلتها‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقامت‭ ‬بمشاريع‭ ‬البناء‭ ‬والنماء‭ ‬والإعمار،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسكت‭ ‬صوت‭ ‬المدافع‭ ‬والحرب،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بحرينية‭ ‬للعالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية،‭ ‬والإنسان‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.‬

وبالأمس‭ ‬تابعنا‭ ‬قيام‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬لصالح‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.. ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬علاج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬الأردن،‭ ‬وبناء‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني،‭ ‬ومجمع‭ ‬سكني‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مجمع‭ ‬البحرين‭ ‬السكني‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الزعتري،‭ ‬ومدرسة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مجمع‭ ‬البحرين‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الزعتري‭.‬

إن‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العادلة،‭ ‬مستمر‭ ‬ومتواصل،‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسارات‭ ‬والمجالات،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا،‭ ‬للأخوة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬يسطر‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬ذهب،‭ ‬ويخلد‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬التاريخ‭ ‬الإنساني،‭ ‬الداعم‭ ‬للحقوق‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المشروعة،‭ ‬وأتصور‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬الطيبة،‭ ‬قد‭ ‬سمعها‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬شخصيا،‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬كثيرة،‭ ‬وهو‭ ‬يقوم‭ ‬ببناء‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬البحرينية‭ ‬لصالح‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

إن‭ ‬منهجية‭ ‬العمل‭ ‬التنموية،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والعمل‭ ‬والإسكان،‭ ‬باعتبارها‭ ‬مرتكزات‭ ‬الحياة‭ ‬المعيشية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والتي‭ ‬تعين‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬والعطاء،‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمالها‭ ‬الإنسانية‭ ‬والخيرية،‭ ‬وهي‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬سيظل‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬وأهالي‭ ‬غزة‭ ‬يتذكرونها‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬ويحفظونها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الأزمان‭.‬

فشكرا‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬الحزمة‭ ‬البحرينية‭ ‬لشعب‭ ‬فلسطين‭ ‬الحبيبة‭.. ‬ورسالة‭ ‬العطاء‭ ‬والتنمية‭ ‬والسلام‭.‬