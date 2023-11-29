يهربون من الكيان الصهيوني معا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورطة‭ ‬العدو‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭.‬

عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬البطولية‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬زلزال‭ ‬هز‭ ‬أركان‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وأدخله‭ ‬في‭ ‬أزمات‭ ‬طاحنة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭.‬

ومنذ‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وأهلها،‭ ‬تتفاقم‭ ‬أزماته‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭.‬

‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬وقدرة‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬تحطيم‭ ‬كل‭ ‬الحصون‭ ‬التي‭ ‬بناها‭ ‬العدو‭ ‬واختراقه‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬وتحقيق‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬أظهر‭ ‬هشاشة‭ ‬مخابرات‭ ‬العدو‭ ‬وجيشه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إرادة‭ ‬مقاومة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

هذا‭ ‬الذي‭ ‬فعلته‭ ‬المقاومة‭ ‬فجَّر‭ ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬زلزالا‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وأدخله‭ ‬في‭ ‬أزمات‭ ‬كبرى‭.‬

التقارير‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬جهات‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬نفسه‭ ‬ترسم‭ ‬صورة‭ ‬قاتمة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والسياسية‭.‬

هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬تتجسد‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬جانبين‭ ‬كبيرين‭ ‬لهما‭ ‬أهمية‭ ‬استراتيجية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭.‬

الجانب‭ ‬الأول‭: ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الطاحنة‭ ‬التي‭ ‬غرق‭ ‬فيها‭ ‬الكيان‭ ‬بسبب‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭.‬

تقارير‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رسمية‭ ‬وغير‭ ‬رسمية‭ ‬كثيرة‭ ‬رصدت‭ ‬بالأرقام‭ ‬والحقائق‭ ‬أبعاد‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬ومؤشرات‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصاد‭ ‬العدو‭.‬

أحد‭ ‬جوانب‭ ‬الأزمة‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬764‭ ‬ألفَ‭ ‬إسرائيلي‭ ‬تركوا‭ ‬وظائفهم‭ ‬العادية‭ ‬نتيجة‭ ‬استدعائهم‭ ‬للخدمة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إنه‭ ‬ضمن‭ ‬الأسباب‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬توقف‭ ‬عمل‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬والاستهلاكية‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الصاروخية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تنهال‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬ومستوطنات‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬من‭ ‬المقاومة‭ ‬وطال‭ ‬بعضها‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭.‬

هذا‭ ‬العدد‭ ‬الضخم‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬أعماله‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬يمثل‭ ‬28 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬العمل‭.‬

وغير‭ ‬هذا‭ ‬ذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬استدعاء‭ ‬الاحتياط‭ ‬قد‭ ‬أجبرت‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬والموظفين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬وظائفهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بإنهاء‭ ‬استدعاءاتهم‭ ‬العسكرية‭.‬

صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ماركر‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شهر‭ ‬حرب‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بنحو‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬غرق‭ ‬فيها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬دفعت‭ ‬300‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الخبراء‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يبعثوا‭ ‬رسالة‭ ‬تحذير‭ ‬إلى‭ ‬الإرهابي‭ ‬نتنياهو‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬العدو‭ ‬يحذرون‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الانهيار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتبعاته‭ ‬الخطيرة‭ ‬ويقولون‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬أنتم‭ ‬لا‭ ‬تستوعبون‭ ‬حجم‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتصرفوا‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

الجانب‭ ‬الثاني،‭ ‬وهو‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ ‬تفاقم‭ ‬ظاهرة‭ ‬الهجرة‭ ‬العكسية‭ ‬من‭ ‬الكيان‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬بعد‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭.‬

الإحصاءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المبدئية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬غادر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬230‭ ‬ألف‭ ‬يهودي‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭. ‬وبالطبع‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العدد‭ ‬قد‭ ‬ارتفع‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭.‬

قبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬وحين‭ ‬صعد‭ ‬اليمين‭ ‬الإرهابي‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬تأسست‭ ‬حركة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تدعى‭ ‬‮«‬لنغادر‭ ‬البلاد‭ ‬معا‮»‬‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الهجرة‭ ‬الجماعية‭ ‬من‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وبعد‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬نشطت‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬أكثر‭ ‬وتقود‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬الكيان‭.‬

هذه‭ ‬الهجرة‭ ‬الجماعية‭ ‬من‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وراءها‭ ‬بالطبع‭ ‬اليقين‭ ‬بعدم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وبعدم‭ ‬قدرة‭ ‬لا‭ ‬الجيش‭ ‬ولا‭ ‬الزمرة‭ ‬السياسية‭ ‬الحاكمة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬وأيضا‭ ‬تجسد‭ ‬عدم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬

لهذا‭ ‬تعدُّ‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الصهاينة‭ ‬أخطر‭ ‬ما‭ ‬يواجهه‭ ‬الكيان‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

‭ ‬حين‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬يغرق‭ ‬فيها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬كنتيجة‭ ‬مباشرة‭ ‬لعملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬فإننا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬معناه‭ ‬أن‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬سوف‭ ‬يتراجع،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقلل‭ ‬من‭ ‬مخططات‭ ‬الإبادة‭ ‬الوحشية،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬يعتبر‭ ‬أنه‭ ‬يخوض‭ ‬معركة‭ ‬وجود‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭ ‬ليس‭ ‬مهمًّا‭ ‬معها‭ ‬أي‭ ‬خسائر‭ ‬أو‭ ‬أزمات‭ ‬يواجهها‭.‬