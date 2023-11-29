وقعها سمو الشيخ خالد بن حمدتوقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية البحرينية ونظيرتها التونسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووقع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬التونسية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محرز‭ ‬بوصيان‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬تونس‭ ‬الشقيقة‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬تشكل‭ ‬تعزيزا‭ ‬لتلك‭ ‬الروابط‭ ‬القوية‭ ‬وأواصر‭ ‬الأخوة‭ ‬والصداقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬‮«‬تهدف‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬النّشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬وتطوير‭ ‬الحركة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.. ‬وتشمل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الفنية‭ ‬والطبية‭ ‬والعلمية‭ ‬والحوكمة‭ ‬وإعداد‭ ‬الرياضيين‭ ‬وتبادل‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬وتعزيز‭ ‬رياضة‭ ‬المرأة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الملتقيات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬العلمية‭ ‬وتنسيق‭ ‬الآراء‭ ‬والمواقف‭ ‬في‭ ‬الهيئات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تتضمن‭ ‬الإطار‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتفاقية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬لكلا‭ ‬الطرفين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬بأن‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬تونس‭ ‬الشقيقة‭ ‬يعكس‭ ‬النهج‭ ‬القائم‭ ‬لديهما‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬الرياضة‭ ‬بتعزيز‭ ‬المحبة‭ ‬والتضامن‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والترويج‭ ‬للقيم‭ ‬الأولمبية‭

‬النبيلة،‭ ‬معربا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬التونسية‭ ‬محرز‭ ‬بوصيان‭ ‬على‭ ‬إبرام‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬الرغبة‭ ‬المشتركة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬ايجابا‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬لجمهورية‭ ‬تونس‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬التونسية‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬