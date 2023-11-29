تأييد عقوبة السجن 5 سنوات لمهرب مخدرات بأحشائه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن 10 سنوات على مدان بتهريب أكثر من 100 كبسولة مخدرة بداخل أحشائه بعد وصوله إلى مطار البحرين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حضور المتهم إلى مطار البحرين على متن رحلة قادمة من بلاده، فطلب منه ضابط الجمارك التوجه إلى المسار الأحمر وسأله عن حالته وعما يحوزه فادعى أنه لا يحوز ممنوعات فشك ضابط الجمارك وعرضه على الطبيب الذي لاحظ ارتباك حالته وطلب تحويله إلى المستشفى.
وبإجراء التحاليل والأشعة للمتهم تبين وجود أجسام غريبة في أحشائه، وبتضييق الخناق على المتهم اعترف بوجود أقراص مخدرة بداخل أحشائه، فتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لاستخراجها ليتبين وجود أكثر من 100 قرص مخدر مضغوطا للمواد المخدرة، واعترف المتهم بأنه قام بتحضير تلك مادة الحشيش في بلده ووضعها في كبسولات لمحاولة تهريبها إلى البحرين.
إلا أن التحريات الأمنية كشفت أن المتهم يعمل ضمن شبكة لتهريب المواد المخدرة وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أسندت إليه انه بدائرة أمن مطار البحرين جلب بقصد الاتجار المواد المخدرة الحشيش والمؤثرات العقلية، كما أنه حاز وأحرز المادة المخدرة الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي.
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