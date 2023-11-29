السجن 3 سنوات بدلا من 5 سنوات لنزيل بالإصلاح سرق بطاقة بنكية لآخر

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- Akhbar Al Khaleej) عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عقوبة نزيل بمركز الإصلاح والتأهيل، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات لسرقة بطاقة الصراف الآلي الخاصة بنزيل آخر واستخدامها في شراء سجائر وبطاقة تعبئة هاتف، إلى الاكتفاء بعقوبة السجن 3 سنوات وذلك بعد قبول معارضة المتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم والمجني عليه نزيلان بمركز الإصلاح والتأهيل لصدور بحقهما احكام جنائية، وبيوم الواقعة أثناء ما كان المجني عليه نائما تمكن المتهم من سرقة بطاقة المجني عليه البنكية من خزانة الأمانة، حيث تقوم ادارة الإصلاح والتأهيل بتوفير بطاقة بنكية لكل نزيل، وتقوم عوائل النزلاء بإرسال مبالغ على تلك البطاقات حتى يتمكنوا من شراء حاجتهم.
وتوجه المتهم إلى «دكان نزيل» وقام بشراء سجائر ورصيد تعبئة بقيمة 45 دينارا وبعد ذلك القى البطاقة في الفناء الخارجي للمبنى، في الوقت الذي شاهد فيه أحد النزلاء البطاقة وارجعها للمجني عليه الذي قام بمراجعة الضابط وتبين من خلال الكاميرات الأمنية قيام المتهم بإلقاء البطاقة البنكية بالفناء الخارجي وعند استدعائه أقر باستخدام بطاقة المجني عليه، معللا فعلته بأن المجني عليه في وقت سابق سرق من دون موافقته أغراضه الشخصية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية وكان ذلك لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبلغ، كما توصل دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية من خلال ادخال البيانات في وسيلة تقنية المعلومات وهو الرقم السري الخاص بالطاقة البنكية وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ، كما انه سرق البطاقة البنكية والمملوكة للمجني عليه.
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