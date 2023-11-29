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بسبب بلاغ هروب.. رفض دعوى عاملة طالبت ((سوق العمل)) بالتصريح

11/29/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬قبول‭ ‬دعوى‭ ‬عاملة‭ ‬منزلية‭ ‬لإلزام‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬قبول‭ ‬تظلمها‭ ‬وتجديد‭ ‬إقامتها‭ ‬بعد‭ ‬إلغائها‭ ‬بسبب‭ ‬بلاغ‭ ‬هروب‭ ‬ضدها‭ ‬من‭ ‬كفيلها‭ ‬السابق،‭ ‬وقالت‭ ‬المدعية‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬لدى‭ ‬كفيلها‭ ‬وقد‭ ‬فوجئت‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬بوجود‭ ‬بلاغ‭ ‬هروب‭ ‬بحقها‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مما‭ ‬منعها‭ ‬من‭ ‬تجديد‭ ‬اقامتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ (‬الجوازات‭)‬،‭ ‬فتقدمت‭ ‬بالتظلم،‭ ‬لكنه‭ ‬فوجئت‭ ‬برفض‭ ‬التظلم‭.‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ (‬33‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬لكل‭ ‬ذي‭ ‬شأن‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يصدر‭ ‬استنادًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بهذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويكون‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬طبقًا‭ ‬لحكم‭ ‬المادة‭ (‬38‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بالسجل‭ ‬التجاري‭ ‬ويكون‭ ‬التظلم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المجلس،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للقرارات‭ ‬الأخرى‭ ‬يكون‭ ‬التظلم‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬وإخطار‭ ‬المتظلم‭ ‬بنتيجة‭ ‬البت‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه‭.‬

ويجوز‭ ‬للمتظلم‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬رفض‭ ‬التظلم‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬أو‭ ‬فوات‭ ‬الميعاد‭ ‬المحدد‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬دون‭ ‬إخطار‭ ‬المتظلم‭ ‬بنتيجة‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬تظلمه،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬الطعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬وصدور‭ ‬قرار‭ ‬برفض‭ ‬التظلم‭ ‬أو‭ ‬فوات‭ ‬الميعاد‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬دون‭ ‬إخطار‭.‬

وقالت‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬اوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬اخطار‭ ‬المدعية‭ ‬بنتيجة‭ ‬التظلم‭ ‬المقدم‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أقامت‭ ‬دعواها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬للطعن‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬التظلم‭ ‬المقدم‭ ‬منها‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬للتقرير‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬الميعاد،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الطعن‭ ‬للتقرير‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬الميعاد‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعية‭ ‬برسوم‭ ‬الدعوى‭.‬

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