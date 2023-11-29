مخاطر ((كبيرة)) على الاقتصاد العالمي في حال اتساع النزاع بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭,‬‭%‬

وبحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬مقرا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تفاقم‭ ‬الصراع‭ ‬وامتد‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬برمّتها،‭ ‬فإن‭ ‬مخاطر‭ ‬تباطؤ‭ ‬النمو‭ ‬وزيادة‭ ‬التضخم‭ ‬ستكون‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬هي‭ ‬عليه‮»‬‭ ‬الآن‭. ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬آثار‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬محدودة‭ ‬نسبيا‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬خفضت‭ ‬توقعاتها‭ ‬للنمو‭ ‬بمقدار‭ ‬0 ‭,‬ 1‭ ‬نقطة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وأبقت‭ ‬على‭ ‬توقعاتها‭ ‬للعام‭ ‬المقبل‭ ‬عند‭ ‬2 ‭,‬ 7 ‭%‬ ‭. ‬

وأوضحت‭ ‬كبيرة‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬كلير‭ ‬لومبارديلي‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬العراقيل‭ ‬التي‭ ‬تكبح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ليست‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬ضيق‭ ‬الأوضاع‭ ‬المالية‭ ‬وضعف‭ ‬التجارة‭ ‬وانخفاض‭ ‬الثقة‭ ‬لها‭ ‬كلها‭ ‬تبعات‭ ‬فادحة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬التضخم‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مرتفعا‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬إلى‭ ‬5 ‭,‬ 3 ‭%‬ ‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬مقارنة‭ ‬بنسبة‭ ‬7 ‭,‬ 4 ‭%‬ ‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬2 ‭,‬ 9 ‭%‬ ‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ5 ‭,‬ 5 ‭%‬ ‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وإلى‭ ‬2 ‭,‬ 8 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ3 ‭,‬ 9 ‭%‬ ‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

وأشارت‭ ‬لومبارديلي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وتيرة‭ ‬النمو‭ ‬غير‭ ‬متساوية‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬يتوقّع‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬2 ‭,‬ 4 ‭%‬ ‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬و1 ‭,‬ 5 ‭%‬ ‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ (+‬0 ‭,‬ 2‭ ‬نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بتوقعات‭ ‬سبتمبر‭) ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬0 ‭,‬ 6 ‭%‬ ‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬و0 ‭,‬ 9 ‭%‬ ‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬توقعات‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬‮«‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المتوسط‭ ‬التاريخي‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬نمو‭ ‬اجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬صامد‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المتطورة‮»‬‭. ‬

واضافت‭ ‬لومبارديلي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬معظم‭ ‬النمو‭ ‬الذي‭ ‬نتوقعه‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬اقتصادات‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬وخاصة‭ ‬آسيا‮»‬‭ ‬مستشهدة‭ ‬بالهند‭ ‬واندونيسيا‭ ‬والبرازيل‭ ‬والمكسيك‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭. ‬وقد‭ ‬تشهد‭ ‬الصين‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬5 ‭,‬ 2 ‭%‬ ‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬و4 ‭,‬ 7 ‭%‬ ‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬بزيادة‭ ‬0 ‭,‬ 1‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬توقعات‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وقالت‭ ‬لومبارديلي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬في‭ ‬غياب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الصدمات‭ ‬الكبيرة‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬التضخم‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الكبرى‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2025‮»‬‭ ‬متوقعة‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬تأثر‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المتطورة‮»‬‭. ‬

لكنها‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مضمون‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتوترات‭ ‬الجيوسياسية‮»‬‭. ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غزو‭ ‬روسيا‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬يواصل‭ ‬عرقلة‭ ‬أسواق‭ ‬الطاقة‭ ‬وزيادة‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‮»‬‭.‬