الجيش الإسرائيلي يقتل طفلين في الضفة الغربية المحتلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬الطفل‭ ‬آدم‭ ‬سامر‭ ‬الغول‭ (‬8‭ ‬أعوام‭) ‬والطفل‭ ‬باسل‭ ‬سليمان‭ ‬أبو‭ ‬الوفا‭ (‬15‭ ‬عاما‭) ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬محمود‭ ‬السعدي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الطفلين‭ ‬كانا‭ ‬يلعبان‭ ‬بمحاذاة‭ ‬منزلهما‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬فرعي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬رئيسي‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‮»‬‭.

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وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لكاميرا‭ ‬مثبتة‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لحظة‭ ‬إصابة‭ ‬أحد‭ ‬الطفلين‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬أرضا‭ ‬فجأة‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬بينما‭ ‬فرّ‭ ‬أطفال‭ ‬آخرون‭ ‬كانوا‭ ‬الى‭ ‬جانبه‭ ‬بعد‭ ‬سماع‭ ‬صوت‭ ‬الرصاص‭. ‬

وأظهرت‭ ‬الصور‭ ‬إقدام‭ ‬طفل‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬جرّه‭ ‬أرضا‭ ‬تاركا‭ ‬وراءه‭ ‬آثار‭ ‬الدماء،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يصرخ‭ ‬طالبا‭ ‬النجدة‭.

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ونفّذ‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عملية‭ ‬توغل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬الملاصق‭ ‬للمدينة‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭. ‬ووقعت‭ ‬مواجهات‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬شبان‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بجروح،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭.

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وينفذ‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭ ‬مداهمات‭ ‬واعتداءات‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬ومدينة‭ ‬جنين‭. ‬وباستشهاد‭ ‬الطفلين‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬برصاص‭ ‬الإحتلال‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬237‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬3000‭ ‬جريح،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬اعتقل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الطفل‭ ‬كريم‭ ‬غوانمة‭ (‬12‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أرغم‭ ‬والده‭ ‬على‭ ‬اصطحابه‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬وفق‭ ‬رواية‭ ‬الوالد‭. ‬وقال‭ ‬محمود‭ ‬غوانمة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬دخل‭ ‬مخيم‭ ‬الجلزون‭ ‬ليلا‭ ‬واعتقل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭. ‬

وأضاف‭ ‬الأب‭ ‬الذي‭ ‬يسكن‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬المخيم‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬دخلوا‭ ‬منزل‭ ‬العائلة‭ ‬الذي‭ ‬يسكنه‭ ‬شقيقي،‭ ‬وسألوا‭ ‬عن‭ ‬كريم‭ ‬لاعتقاله،‭ ‬اتصل‭ ‬بي‭ ‬شقيقي‭ ‬عثمان‭ ‬وكان‭ ‬ضابط‭ ‬المخابرات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‮»‬‭. ‬‮«‬قال‭ ‬لي‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬يأتوا‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬ويعتقلوا‭ ‬كريم‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬أجلبه‭ ‬لهم‭ ‬صباحا‮»‬‭.

‬وتابع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أمامي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أخذت‭ ‬ابني‭ ‬وتوجهت‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬إيل‭ (‬حيث‭ ‬المركز‭ ‬الإسرائيلي‭). ‬كنت‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬أبقى‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬التحقيق،‭ ‬لكن‭ ‬الضابط‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬العودة‭ ‬للمنزل‭ ‬واعتقلوا‭ ‬كريم‮»‬‭.

‬واعتبر‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬كريم‭ ‬غوانمة‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬جديدة‭ ‬ومضاعفة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تستهدف‭ ‬الأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬عبر‭ ‬عمليات‭ ‬الاعتقال‭ ‬كنهج‭ ‬أساسي‭ ‬وسياسة‭ ‬ثابتة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬صعدت‭ ‬حملات‭ ‬الاعتقالات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬واعتقلت‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬3325‭ ‬فلسطينيا‭.‬