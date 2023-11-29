الجيش الإسرائيلي يقتل طفلين في الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رام الله
– الوكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس استشهاد طفلين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة في بيان عن «استشهاد الطفل آدم سامر الغول (8 أعوام) والطفل باسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) برصاص الاحتلال في جنين».
وقال مسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي لوكالة فرانس برس إن «الطفلين كانا يلعبان بمحاذاة منزلهما في طريق فرعي بالقرب من شارع رئيسي وسط مدينة جنين».
وأظهر مقطع فيديو لكاميرا مثبتة في الحي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إصابة أحد الطفلين الذي سقط أرضا فجأة في الشارع، بينما فرّ أطفال آخرون كانوا الى جانبه بعد سماع صوت الرصاص.
وأظهرت الصور إقدام طفل آخر على جرّه أرضا تاركا وراءه آثار الدماء، بينما كان يصرخ طالبا النجدة.
ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل في مخيم جنين الملاصق للمدينة الليلة قبل الماضية. ووقعت مواجهات بينه وبين شبان أسفرت عن إصابة ستة فلسطينيين بجروح، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.
وينفذ جيش الاحتلال بشكل شبه يومي مداهمات واعتداءات في مخيم ومدينة جنين. وباستشهاد الطفلين يرتفع عدد الذين استشهدوا برصاص الإحتلال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 237 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 3000 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
من جهة ثانية، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الطفل كريم غوانمة (12 عاما) بعد أن أرغم والده على اصطحابه إلى مركز التحقيق في مركز للجيش الإسرائيلي قرب رام الله، وفق رواية الوالد. وقال محمود غوانمة إن الجيش الاسرائيلي دخل مخيم الجلزون ليلا واعتقل ثمانية أشخاص.
وأضاف الأب الذي يسكن في قرية قريبة من المخيم لفرانس برس «دخلوا منزل العائلة الذي يسكنه شقيقي، وسألوا عن كريم لاعتقاله، اتصل بي شقيقي عثمان وكان ضابط المخابرات الاسرائيلية إلى جانبه». «قال لي إما أن يأتوا إلى المنزل ويعتقلوا كريم أو أن أجلبه لهم صباحا».
وتابع «لم يكن أمامي إلا أن أخذت ابني وتوجهت إلى بيت إيل (حيث المركز الإسرائيلي). كنت أتوقع أن أبقى معه في التحقيق، لكن الضابط طلب مني العودة للمنزل واعتقلوا كريم».
واعتبر نادي الأسير الفلسطيني أنّ ما جرى مع الطفل كريم غوانمة «جريمة جديدة ومضاعفة»، مشيرا الى أن إسرائيل «تستهدف الأطفال الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال كنهج أساسي وسياسة ثابتة».
وأشار الى أن إسرائيل صعدت حملات الاعتقالات بين الفلسطينيين، واعتقلت منذ السابع من أكتوبر 3325 فلسطينيا.
MENAFN29112023000055011008ID1107511701
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.