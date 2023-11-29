-->

Thursday, 30 November 2023 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الـرئـيـس الألـمـانـي يـنـاشـد قطر تعزيز جهود الوساطة لتحرير المحتجزين الألمان لدى حماس

11/29/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ناشد‭ ‬الرئيس‭ ‬الألماني‭ ‬فرانك‭ ‬ ‭ ‬فالتر‭ ‬شتاينماير‭ ‬القيادة‭ ‬القطرية‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المحتجزين‭ ‬الألمان‭ ‬لدى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الأمير‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬قال‭ ‬شتاينماير‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬المحادثة‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬ستبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬الألمان‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬قال‭ ‬شتاينماير‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ضمانات‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬التفاوضي‭ ‬الصعب‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬شتاينماير‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬خلال‭ ‬محادثاته‭ ‬استئناف‭ ‬الجهود‭ ‬لتحرير‭ ‬المحتجزين‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬مواطنين‭ ‬ألمان‭ ‬بينهم،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬توقع‭ ‬أخبار‭ ‬سارة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬شتاينماير‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتغير‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬كل‭ ‬المحتجزين‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬وأهم‭ ‬شرط‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬الشرط‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬‮«‬ألا‭ ‬تشكل‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬تهديدا‭ ‬قاتلا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإسرائيل‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الشرط‭ ‬الثالث‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يصب‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬لإسرائيل‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الآفاق‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وتوقع‭ ‬شتاينماير‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‮»‬‭.‬

MENAFN29112023000055011008ID1107511700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث