الـرئـيـس الألـمـانـي يـنـاشـد قطر تعزيز جهود الوساطة لتحرير المحتجزين الألمان لدى حماس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الأمير‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬قال‭ ‬شتاينماير‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬المحادثة‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬ستبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬الألمان‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬قال‭ ‬شتاينماير‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ضمانات‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬التفاوضي‭ ‬الصعب‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬شتاينماير‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬خلال‭ ‬محادثاته‭ ‬استئناف‭ ‬الجهود‭ ‬لتحرير‭ ‬المحتجزين‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬مواطنين‭ ‬ألمان‭ ‬بينهم،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬توقع‭ ‬أخبار‭ ‬سارة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬شتاينماير‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتغير‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬كل‭ ‬المحتجزين‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬وأهم‭ ‬شرط‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬الشرط‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬‮«‬ألا‭ ‬تشكل‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬تهديدا‭ ‬قاتلا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإسرائيل‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الشرط‭ ‬الثالث‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يصب‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬لإسرائيل‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الآفاق‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وتوقع‭ ‬شتاينماير‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‮»‬‭.‬