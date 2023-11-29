بدء توحيد معايير التمويل المجمع واتفاقية ريبو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)IIFM

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية،‭ ‬تم‭ ‬إطلاع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الدولية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمقايضات‭ ‬والمشتقات‭ (‬ ISDA ‭) ‬بشأن‭ ‬إجراء‭ ‬تحسينات‭ ‬تشغيلية‭ ‬على‭ ‬تأكيدات‭ ‬منتجات‭ ‬التحوط‭ ‬الحالية؛‭ ‬وهي‭ ‬مبادلة‭ ‬أسعار‭ ‬الربح‭ ‬الإسلامية‭ (‬ IPRS ‭) ‬ومبادلة‭ ‬العملات‭ ‬الإسلامية‭ (‬ ICRCS ‭). ‬والغرض‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬تبسيط‭ ‬عملية‭ ‬المعاملة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فصل‭ ‬الملاحق‭ ‬عن‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬الرئيسية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬وستكون‭ ‬الإصدارات‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬ IPRS ‭ ‬و ICRCS ‭ ‬متاحة‭ ‬قريبًا‭.‬

وقال‭ ‬خالد‭ ‬حمد‭ ‬الحمد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬توحيد‭ ‬المستندات‭ ‬هو‭ ‬عنصر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الدولية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئات‭ ‬وضع‭ ‬المعايير‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأخرى‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬معايير‭ ‬شفافة‭ ‬وسليمة‭ ‬ومتناغمة‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬وثائق‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الدولية‭ ‬يتزايد‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬البنوك‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالوثائق‭ ‬القانونية‭ ‬ووقت‭ ‬التفاوض‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المعاملات‭. ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أيضا‭ ‬تعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬الموحدة‭ ‬عالميًا‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬التشغيلية‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى،‭ ‬وتعزيز‭ ‬اليقين‭ ‬القانوني‭ ‬وتسهيل‭ ‬مواءمة‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للصناعة‮»‬‭.‬