بدء توحيد معايير التمويل المجمع واتفاقية ريبو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وافق مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية (
IIFM ) في اجتماعه التاسع والأربعين الذي استضافه البنك الاهلي السعودي في مكتبه بجدة على البدء في توحيد مستندات مشتركة لتمويل الإجارة والمرابحة بناءً على التعليقات الناتجة عن عملية تقييم أجرتها السوق المالية الإسلامية الدولية مع السوق. وقد ثمن المجلس منحة المساعدة المالية المقدمة من معهد البنك الإسلامي للتنمية لدعم هذا المشروع المهم. وستبدأ عملية تطوير هذه المعايير في أوائل عام 2024 بالتشاور مع السوق. ولتعزيز منتجات إدارة السيولة للبنوك الإسلامية، وافق مجلس الإدارة أيضًا على خطة لتطوير وثائق إعادة الشراء العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي ستوفر أداة لإدارة السيولة والتي بدورها ستساعد السوق على التوسع بطريقة منظمة. أكملت السوق المالية الإسلامية الدولية عملية تقييم السوق في هذا المجال وستبدأ قريبًا عملية تطوير هذه المستندات بالتشاور مع القطاع المالي خلال أوائل عام 2024.
ومن ضمن المبادرات الأخرى ذات الأولوية، تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على المبادرة المشتركة بين السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات ( ISDA ) بشأن إجراء تحسينات تشغيلية على تأكيدات منتجات التحوط الحالية؛ وهي مبادلة أسعار الربح الإسلامية ( IPRS ) ومبادلة العملات الإسلامية ( ICRCS ). والغرض من ذلك هو تبسيط عملية المعاملة عن طريق فصل الملاحق عن الشروط والأحكام الرئيسية. وقد تم الانتهاء من عملية التشاور مع القطاع المالي وستكون الإصدارات الجديدة من IPRS و ICRCS متاحة قريبًا.
وقال خالد حمد الحمد، رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية: «إن توحيد المستندات هو عنصر أساسي في قطاع الخدمات المالية حيث تعمل السوق المالية الإسلامية الدولية بالتعاون مع هيئات وضع المعايير الإسلامية الأخرى بشكل مكثف على إنشاء معايير شفافة وسليمة ومتناغمة». وذكر أيضًا أن «عدد المؤسسات المالية التي تستخدم وثائق السوق المالية الإسلامية الدولية يتزايد في عدد من الدول مما يفيد البنوك بشكل كبير من خلال تقليل التكاليف المتعلقة بالوثائق القانونية ووقت التفاوض وتنفيذ المعاملات. وهذا من شأنه أيضا تعزيز الممارسات الموحدة عالميًا مما يؤدي إلى تقليل المخاطر التشغيلية إلى الحد الأدنى، وتعزيز اليقين القانوني وتسهيل مواءمة الشريعة الإسلامية من أجل التنمية المستدامة للصناعة».
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