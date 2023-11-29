((مجلس دول الآسيان والبحرين)) يزور ((جيبك)) ويشيد بإنجازاتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلبيّة لدعوة من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، قام وفد من أعضاء مجلس دول الآسيان والبحرين برئاسة الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة بزيارة تفقدّية لمقر الشركة وذلك صباح يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري، وضم الوفد عدداً من سفراء دول جنوب شرق آسيا كلاً من شازريل بن زهيران سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين، واردي هيرماوان سفير جمهورية إندونيسيا لدى مملكة البحرين، ونظيرة زيني القائم بأعمال سفارة بروناي دار السلام لدى مملكة البحرين.
وكان في استقبال الوفد الزائر لدى وصولهم إلى مقرّ مجمع الشركة الصناعي، المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي، الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية ورئيس ونائب رئيس نقابّة عمّال الشركة وكبار المسئولين. ورحب المهندس العباسي في بداية اللقاء برئيس وأعضاء المجلس والوفد المرافق مؤكداً أن هذه الزيارة هي فرصة مواتية للتواصل وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات العلاقة بالاستثمار الصناعي بمملكة البحرين، مضيفاً بأنها فرصة مواتية أيضاً لإطلاع وفد مجلس دول الآسيان على ما تحققه شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من تميّز كبير في صناعة البتروكيماويات بالمنطقة، مما يُسهم في دعم تطور الصناعات النفطية المتطورة جداً في منطقة الخليج العربي.
كما استمع وفد مجلس الآسيان والبحرين إلى شرح عن برامج وإنجازات الشركة المتعلقة بالإنتاج والسلامة والتسويق والمحافظة على البيئة والمسؤولية المجتمعية، وشهد الوفد استعراضاً مختصراً لأهم الجوائز العالمية والمحلية المرموقة التي فازت بها الشركة وحققت من خلالها سمعتها الطيبّة التي تتمتّع بها في أوساط الأسواق الإقليمية والعالمية. ثم قام الوفد الزائر في أعقاب ذلك بجولة ميدانية شملت مصانع الشركة ومشاريعها البيئية الخلابة التي تعكس التناغم الجميل بين الصناعة والبيئة. غادر الأعضاء المجمع بعد ذلك متوجهين إلى مقر نادي الشركة، حيث اطلعوا على مرافق النادي وتجهيزاته التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة والسلامة لخدمة موظفي الشركة وعائلاتهم، ثم استمتع الجميع بحضور مأدبة غداء أقامتها الشركة على شرف الوفد الزائر.
وفي ختام الزيارة أعرب الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة عن شكره الجزيل لمجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وعلى رأسها المهندس العباسي على توجيه الدعوة لأعضاء مجلس دول الآسيان والبحرين لزيارة الشركة والاطلاع على مدى التطوّر الكبير الذي تشهده مملكة البحرين في مجال الصناعة بصورة عامة والصناعات النفطيّة بصورة خاصّة، معرباً عن إعجاب الوفد بما اطلّع عليه من تطور كبير في هذا الشأن. كما أشاد بالاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لقضايا السلامة والصحة المهنيّة والتزامها الصارم في هذا الشأن، وامتدح رعايتها للعديد من البرامج والمبادرات الاجتماعية والرياضية، واهتمامها بمشاركة المجتمع المحلي في النجاحات الكبيرة التي تحققها على جميع المستويات. يُذكر أن دول جنوب شرق آسيا التي تضم إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، بروناي، فيتنام، كمبوديا، لاوس وميانمار تُعرف اختصارا باسم آسيان، وتهدف دول رابطة الآسيان إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا من خلال عمل مشترك يقوم على روح التعاون والتكافؤ، والمشاركة بهدف تعزيز قواعد مجتمع مزدهر يسوده السلام. أما بالنسبة لمجلس دول الآسيان والبحرين فقد أسسته وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة في عام 2017م باعتباره جمعية مستقلة، خاصة، غير سياسية، وغير ربحية. ويعمل هذا المجلس المشترك على دعم الشركات البحرينية في دول الآسيان، ويلعب المجلس دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين المملكة والدول المذكورة إضافة إلى دوره في تقوية العلاقات بين الشعب البحريني وشعوب دول شرق آسيا وتشجيع التعاون بين الجانبين على جميع المستويات.
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