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((مجلس دول الآسيان والبحرين)) يزور ((جيبك)) ويشيد بإنجازاتها

11/29/2023 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلبيّة‭ ‬لدعوة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭)‬،‭ ‬قام‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬دول‭ ‬الآسيان‭ ‬والبحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدّية‭ ‬لمقر‭ ‬الشركة‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وضم‭ ‬الوفد‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬سفراء‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬شازريل‭ ‬بن‭ ‬زهيران‭ ‬سفير‭ ‬ماليزيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واردي‭ ‬هيرماوان‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬إندونيسيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونظيرة‭ ‬زيني‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬بروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭ ‬لدى‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬مقرّ‭ ‬مجمع‭ ‬الشركة‭ ‬الصناعي،‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬وأعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ورئيس‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬نقابّة‭ ‬عمّال‭ ‬الشركة‭ ‬وكبار‭ ‬المسئولين‭. ‬ورحب‭ ‬المهندس‭ ‬العباسي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬برئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬للتواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الصناعي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مضيفاً‭ ‬بأنها‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬أيضاً‭ ‬لإطلاع‭ ‬وفد‭ ‬مجلس‭ ‬دول‭ ‬الآسيان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬من‭ ‬تميّز‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تطور‭ ‬الصناعات‭ ‬النفطية‭ ‬المتطورة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

كما‭ ‬استمع‭ ‬وفد‭ ‬مجلس‭ ‬الآسيان‭ ‬والبحرين‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬عن‭ ‬برامج‭ ‬وإنجازات‭ ‬الشركة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإنتاج‭ ‬والسلامة‭ ‬والتسويق‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وشهد‭ ‬الوفد‭ ‬استعراضاً‭ ‬مختصراً‭ ‬لأهم‭ ‬الجوائز‭ ‬العالمية‭ ‬والمحلية‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬وحققت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬سمعتها‭ ‬الطيبّة‭ ‬التي‭ ‬تتمتّع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭. ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬ذلك‭ ‬بجولة‭ ‬ميدانية‭ ‬شملت‭ ‬مصانع‭ ‬الشركة‭ ‬ومشاريعها‭ ‬البيئية‭ ‬الخلابة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التناغم‭ ‬الجميل‭ ‬بين‭ ‬الصناعة‭ ‬والبيئة‭. ‬غادر‭ ‬الأعضاء‭ ‬المجمع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬متوجهين‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬نادي‭ ‬الشركة،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعوا‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬النادي‭ ‬وتجهيزاته‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭ ‬لخدمة‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭ ‬وعائلاتهم،‭ ‬ثم‭ ‬استمتع‭ ‬الجميع‭ ‬بحضور‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬أقامتها‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الزيارة‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬وإدارتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المهندس‭ ‬العباسي‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوة‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬دول‭ ‬الآسيان‭ ‬والبحرين‭ ‬لزيارة‭ ‬الشركة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التطوّر‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعة‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬والصناعات‭ ‬النفطيّة‭ ‬بصورة‭ ‬خاصّة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬إعجاب‭ ‬الوفد‭ ‬بما‭ ‬اطلّع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الشركة‭ ‬لقضايا‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنيّة‭ ‬والتزامها‭ ‬الصارم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وامتدح‭ ‬رعايتها‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والرياضية،‭ ‬واهتمامها‭ ‬بمشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬ماليزيا،‭ ‬الفلبين،‭ ‬سنغافورة،‭ ‬تايلاند،‭ ‬بروناي،‭ ‬فيتنام،‭ ‬كمبوديا،‭ ‬لاوس‭ ‬وميانمار‭ ‬تُعرف‭ ‬اختصارا‭ ‬باسم‭ ‬آسيان،‭ ‬وتهدف‭ ‬دول‭ ‬رابطة‭ ‬الآسيان‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتنمية‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتكافؤ،‭ ‬والمشاركة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬قواعد‭ ‬مجتمع‭ ‬مزدهر‭ ‬يسوده‭ ‬السلام‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمجلس‭ ‬دول‭ ‬الآسيان‭ ‬والبحرين‭ ‬فقد‭ ‬أسسته‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017م‭ ‬باعتباره‭ ‬جمعية‭ ‬مستقلة،‭ ‬خاصة،‭ ‬غير‭ ‬سياسية،‭ ‬وغير‭ ‬ربحية‭. ‬ويعمل‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الآسيان،‭ ‬ويلعب‭ ‬المجلس‭ ‬دورًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والدول‭ ‬المذكورة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬وشعوب‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬وتشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭.‬

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