التخطيط والتطوير العمراني تطلق الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬الاسترشادي‭ ‬وُضع‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬تحفظ‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمدن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعكس‭ ‬ثراء‭ ‬الحضارة‭ ‬البحرينية‭ ‬العريقة‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأجيال،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالتراث‭ ‬المعماري‭ ‬المحلي‭ ‬والابتكار‭ ‬والحداثة‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توظيف‭ ‬أساليب‭ ‬المُحاكاة‭ ‬التصميمية‭ ‬للعناصر‭ ‬المعمارية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الهوية‭ ‬الخاصّة‭ ‬للمباني‭ ‬التراثية،‭ ‬وذلك‭ ‬لنقل‭ ‬عناصر‭ ‬الهوية‭ ‬البصرية‭ ‬والثقافية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتّراث‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬ممارسات‭ ‬تصميمية‭ ‬وإبداعية‭ ‬معاصرة،‭ ‬تؤسس‭ ‬لتنمية‭ ‬المدن‭ ‬التاريخية‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬والأصالة‭ ‬ومبادئ‭ ‬التصاميم‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقات‭ ‬معاصرة‭ ‬وإبداعية‭ ‬ومبسطة‭ ‬تعزز‭ ‬الإسهام‭ ‬الثقافي‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬بأن‭ ‬الدليل‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسس‭ ‬المستخلصة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬العمراني‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نسيج‭ ‬التراث‭ ‬العمراني‭ ‬والسياق‭ ‬التاريخي‭ ‬والهوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬العريقة،‭ ‬وخلق‭ ‬تناغم‭ ‬بصري‭ ‬بين‭ ‬المباني‭ ‬التراثية‭ ‬والحديثة‭ ‬متوافقة‭ ‬ومتسقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأبعاد،‭ ‬والنمط‭ ‬التصميمي،‭ ‬والمواد،‭ ‬والألوان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خلق‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬والحداثة‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بالتراث‭ ‬المعماري‭ ‬المحلي‭.‬

وأضاف‭ ‬الخياط‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬يضم‭ ‬الضوابط‭ ‬التصميمية‭ ‬للتعمير‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأثرية‭ ‬والتراثية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التصانيف‭ ‬لمناطق‭ ‬التراث‭ ‬العمراني‭ ‬والمناطق‭ ‬التاريخية‭ ‬ضمن‭ ‬الباب‭ ‬السابع‭ ‬المعني‭ ‬بالمناطق‭ ‬التاريخية‭ ‬حسب‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬93‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬ضم‭ ‬الدليل‭ ‬الضوابط‭ ‬التصميمية‭ ‬لواجهات‭ ‬المباني‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬تنظم‭ ‬تصميم‭ ‬واجهات‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالعناصر‭ ‬المعمارية‭ ‬كالنوافذ‭ ‬والأبواب،‭ ‬الألوان‭ ‬والمواد‭ ‬المستخدمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإعلانات‭ ‬التجارية‭.‬