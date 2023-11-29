التخطيط والتطوير العمراني تطلق الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، إطلاق الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني إلى أن الدليل الاسترشادي وُضع وفق استراتيجية شاملة تحفظ الهوية التاريخية والثقافية لمدن مملكة البحرين وتعكس ثراء الحضارة البحرينية العريقة الممتدة على مدى الأجيال، وبما يحقق التوازن بين الاحتفاء بالتراث المعماري المحلي والابتكار والحداثة في التصميم عن طريق توظيف أساليب المُحاكاة التصميمية للعناصر المعمارية التي تشكل الهوية الخاصّة للمباني التراثية، وذلك لنقل عناصر الهوية البصرية والثقافية المرتبطة بالتّراث البحريني إلى ممارسات تصميمية وإبداعية معاصرة، تؤسس لتنمية المدن التاريخية مع الحفاظ على القيم والأصالة ومبادئ التصاميم العالمية من خلال تطبيقات معاصرة وإبداعية ومبسطة تعزز الإسهام الثقافي.
كما أوضح بأن الدليل قائم على عدد من الأسس المستخلصة من التاريخ العمراني لمدينة المحرق، وذلك من أجل الحفاظ على نسيج التراث العمراني والسياق التاريخي والهوية في هذه المدينة العريقة، وخلق تناغم بصري بين المباني التراثية والحديثة متوافقة ومتسقة من حيث الأبعاد، والنمط التصميمي، والمواد، والألوان إلى جانب خلق توازن بين الابتكار والإبداع والحداثة في التصميم والاحتفاء بالتراث المعماري المحلي.
وأضاف الخياط أن الدليل يضم الضوابط التصميمية للتعمير في المناطق الأثرية والتراثية، حيث تم استحداث عدد من التصانيف لمناطق التراث العمراني والمناطق التاريخية ضمن الباب السابع المعني بالمناطق التاريخية حسب القرار رقم 93 لسنة 2023 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، كما ضم الدليل الضوابط التصميمية لواجهات المباني إذ تم وضع معايير تنظم تصميم واجهات المباني في مدينة المحرق والمتعلقة بالعناصر المعمارية كالنوافذ والأبواب، الألوان والمواد المستخدمة، بالإضافة إلى الإعلانات التجارية.
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