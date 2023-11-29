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تفاعل واسع مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

11/29/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزايد الدعوات إلى حلّ الدولتين ومطالبات بوقف العدوان على غزة

شهد‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬،‭ ‬أمس،‭ ‬تفاعلا‭ ‬عربيا‭ ‬ودوليا‭ ‬واسعا،‭ ‬ومَطالبات‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

ورأى‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يعيشون‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬هائلة‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬‮«‬بارقة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شكلتها‭ ‬الهدنة‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬واسرائيل،‭ ‬مطالبا‭ ‬بـ«وقف‭ ‬إنساني‭ ‬فعلي‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

ورفعت‭ ‬بلدية‭ ‬أوسلو‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمام‭ ‬مقرها‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬استشهد‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬عدوان‭ ‬اسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رياض‭ ‬المالكي‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬لعدم‭ ‬تكرار‭ ‬‮«‬المجازر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

واكد‭ ‬المالكي‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬يواجه‭ ‬تهديدا‭ ‬وجوديا‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬واسرائيل،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لإسرائيل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬ضد‭ ‬شعب‭ ‬تحتله‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬يعيشون‭ ‬وسط‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬هائلة،‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬من‭ ‬العالم‭. ‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬نتجاهل‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مفاوضات‭ ‬مكثفة‭ ‬حصلت‭ ‬لتمديد‭ ‬الهدنة،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬نرحب‭ ‬به‭ ‬بصدق،‭ ‬لكننا‭ ‬نعتقد‭ ‬اننا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬انساني‭ ‬فعلي‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬ثمانين‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬نزحوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬

ولاحظ‭ ‬جوتيريش‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬انهارت‭ ‬والجوع‭ ‬ينتشر،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الشمال‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬ايضا‭ ‬الى‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬‮«‬المروع‮»‬‭ ‬في‭ ‬الملاجئ‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬تهديدا‭ ‬خطيرا‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬يتلقاها‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لتلبية‭ ‬الحاجات‭ ‬لدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬شخص‮»‬،‭ ‬وخصوصا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الوقود،‭ ‬مجددا‭ ‬مطالبته‭ ‬بفتح‭ ‬معابر‭ ‬اخرى‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تضاف‭ ‬الى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نضمن‭ ‬توافر‭ ‬أفق‭ ‬من‭ ‬الامل‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة،‭ ‬عبر‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬حاسم‭ ‬ولا‭ ‬رجوع‭ ‬عنه‭ ‬نحو‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬قرارات‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفلسطين‭ ‬تعيشان‭ ‬جنبا‭ ‬الى‭ ‬جنب‭ ‬بسلام‭ ‬وأمن‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬نحو‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬القدس‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عاصمة‭ ‬للدولتين‭. ‬

وقالت‭ ‬تاتيانا‭ ‬فالوفايا‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬كتبها‭ ‬جوتيريش‭: ‬‮«‬مضى‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬منذ‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬التحرك‭ ‬بطريقة‭ ‬حازمة‭ ‬ولا‭ ‬رجعة‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬‮«‬تعايش‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفلسطين‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬وأمن‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬القدس‭ ‬عاصمة‭ ‬للدولتين‮»‬‭. ‬

وتزايدت‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬إبراهيم‭ ‬خريشة،‭ ‬المندوب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬إن‭ ‬الصراع‭ ‬الحالي‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬نداء‭ ‬استيقاظ‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لدعم‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬صعب‭ ‬بعد‭ ‬الاستيطان‭ (‬الإسرائيلي‭) ‬وتقليص‭ (‬الأراضي‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ممكنا‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬الإرادة‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬اللحظة‭ ‬المناسبة‭. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بالمناسبة‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يقبلوا‭ ‬الفكرة‭ ‬فسيكون‭ ‬الأوان‭ ‬قد‭ ‬فات‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم،‭ ‬وليس‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬بلادها‭ ‬‮«‬تتضامن‭ ‬مع‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬الصامد،‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حية‭ ‬وحاضرة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬وفي‭ ‬الضمير‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬بلادها‭ ‬‮«‬الدائم‭ ‬وغير‭ ‬المحدود‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭.‬

وطالبت‭ ‬بـ«وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وتحقيق‭ ‬تسوية‭ ‬عادلة‭ ‬وشاملة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬نؤكد‭ ‬وقوف‭ ‬العراق‭ ‬ودعمه‭ ‬لحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬كما‭ ‬نشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬الممارسات‭ ‬التعسفية‭ ‬لسلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬العزل‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬التي‭ ‬تعرضوا‭ ‬لها‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

بدورها،‭ ‬أكدت‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للخارجية‭ ‬‮«‬دعمها‭ ‬الراسخ‭ ‬لعدالة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

شارك‭ ‬متظاهرون‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬تطالب‭ ‬بإنهاء‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬والحصار‮»‬‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وخرجت‭ ‬مسيرة‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لدعم‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيسي‭ ‬بوسط‭ ‬العاصمة،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬المشاركون‭ ‬أعلام‭ ‬فلسطين‭ ‬ورايات‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الشعارات‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬‮«‬قاطعوا‭ ‬قتلة‭ ‬الأطفال‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬العدوان‭ ‬والحصار‮»‬‭ ‬و‮«‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬بمعايير‭ ‬مزدوجة‮»‬‭. ‬

وطالبت‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬أمس‭ ‬بتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬للمدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وفقا‭ ‬للقرارات‭ ‬الأممية،‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬للحصار‭ ‬الجائر‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬وعلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬ولمختلف‭ ‬أشكال‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬المسلط‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

كما‭ ‬طالبت‭ ‬‮«‬بتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬والدعم‭ ‬للطواقم‭ ‬الإغاثية‭ ‬وللمنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬الميدان‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬التونسية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬فلسطين‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬من‭ ‬عدوان‭ ‬وحشي‭ ‬واعتداءات‭ ‬مروعة‭ ‬بدم‭ ‬بارد‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والشيوخ‭ ‬والمرضى،‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬بأسره،‭ ‬لما‭ ‬يناهز‭ ‬الشهرين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬إنما‭ ‬يمثل‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬على‭ ‬جبين‭ ‬الإنسانية‭ ‬كلها‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ترفض‭ ‬خطط‭ ‬إسرائيل‭ ‬للتهجير‭ ‬القسري‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬لأبناء‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬مسار‭ ‬سياسي‭ ‬برعاية‭ ‬دولية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف،‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬

كما‭ ‬نظمت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬سعيد‭ ‬أبو‭ ‬علي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والتدمير‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬غزة،‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬عزيمة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‮»‬‭.‬

وتزامنا‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬أوسلو‭ ‬آن‭ ‬ليندبو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤيدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬تجمّعوا‭ ‬في‭ ‬طقس‭ ‬بارد‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬طفل‭ ‬فقدوا‭ ‬حياتهم،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يساوي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬275‭ ‬صفاً‭ ‬مدرسياً،‭ ‬فمن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬نحيي‭ ‬ذكراهم‮»‬‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬جداً‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬أوسلو‭ ‬مدينة‭ ‬للجميع،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشعر‭ ‬الأقلية‭ ‬اليهودية‭ ‬الصغيرة‭ ‬فيها‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬فلسطينية‭ ‬بالأمان‭ ‬والاعتبار‭ ‬والاندماج‮»‬‭. ‬

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