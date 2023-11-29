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انسحاب رئيس اللجنة النيابية لمناصرة الشعب الفلسطيني :

11/29/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتجاجا على مشاركة سفراء دول داعمة للعدوان الصهيوني

انسحب‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬وذلك‭ ‬احياءً‭ ‬لليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حيث‭ ‬تقدّم‭ ‬البلوشي‭ ‬اعتراضا‭ ‬على‭ ‬تواجد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سفراء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أجنبية‭ ‬داعمة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬واصفًا‭ ‬إياهم‭ ‬بالقتلة‭ ‬الذين‭ ‬يمشون‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬القتيل‭.‬

وقال‭ ‬البلوشي‭ ‬إن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ليست‭ ‬قضية‭ ‬كل‭ ‬عربي‭ ‬ولا‭ ‬كل‭ ‬مسلم‭ ‬وانما‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬كل‭ ‬انسان‭ ‬حر‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض،‭ ‬والانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬من‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬أنواع‭ ‬الجرائم‭.‬

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