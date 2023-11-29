انسحاب رئيس اللجنة النيابية لمناصرة الشعب الفلسطيني :

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتجاجا على مشاركة سفراء دول داعمة للعدوان الصهيوني
انسحب النائب محمد البلوشي رئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني في مجلس النواب من فعالية الأمم المتحدة التي أقيمت صباح أمس في العاصمة المنامة، وذلك احياءً لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني حيث تقدّم البلوشي اعتراضا على تواجد عدد من سفراء البحرين في دول أجنبية داعمة للكيان الصهيوني واصفًا إياهم بالقتلة الذين يمشون في جنازة القتيل.
وقال البلوشي إن القضية الفلسطينية ليست قضية كل عربي ولا كل مسلم وانما هي قضية كل انسان حر على وجه الأرض، والانتهاكات التي نراها من العدو الصهيوني في غزة خلال الأيام الماضية لم يسبق لها مثيل بل هي تعد من أشد أنواع الجرائم.
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