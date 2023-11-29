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في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني:الأمم المتحدة: فلسطين.. أرض وشعب

11/29/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المنسق المقيم للأمم المتحدة: منذ 1947 الدولة الفلسطينية لم تر النور

السفير الفلسطيني: الاحتلال يعتبر نفسه فوق المساءلة

البحرين تؤكد مساندتها لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة


في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬نظم‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسفارة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬فعالية‭ ‬بحضور‭ ‬دبلوماسي‭ ‬ومن‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬اللا‭ ‬مشروطة‭.‬

وقال‭ ‬خالد‭ ‬المقود‭ ‬المنسّق‭ ‬المقيم‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬وحيويا‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاغاثية‭ ‬لشعب‭ ‬غزة‭ ‬وتأمين‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والغذائية‭ ‬والوقود‭ ‬كونها‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬للضحايا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فقدت‭ ‬حوالي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬موظف‭ ‬تابعين‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬المتوحش‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزّة‭.‬


وحول‭ ‬فشل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬اخضاع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬أكد‭ ‬المقود‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬المنصة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تأمين‭ ‬الحوار‭ ‬والمفاوضات‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬دولتين‭ ‬تعيشان‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬سلام،‭ ‬كمـا‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬لتأمين‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وخلال‭ ‬كلمته‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬الطريفي‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والإفريقية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬جهود‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬لحقوقه‭ ‬الغير‭ ‬قابلة‭ ‬للتصرف‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬والاستقلال‭ ‬والسيادة‭ ‬وتعويض‭ ‬اللاجئين،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ملتزمة‭ ‬بصورة‭ ‬دائمة‭ ‬بمساندة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬حقوقه‭ ‬التاريخية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتقرير‭ ‬المصير‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إزاء‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الكارثي‭ ‬والمؤلم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فقد‭ ‬أكدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬موقفها‭ ‬الثابت‭ ‬والداعم‭ ‬للتهدئة‭ ‬وإقرار‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتنفيذها‭ ‬نحو‭ ‬الوقف‭ ‬الدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحتجزين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للسكان‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاغاثية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬وقراري‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬كما‭ ‬واصلت‭ ‬المملكة‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تأدية‭ ‬واجبها‭ ‬بتسليم‭ ‬المواد‭ ‬الاغاثية‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬ومجمع‭ ‬سكني‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزّة‭.‬

بدوره‭ ‬أوضح‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خالد‭ ‬المقود‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬لمساندة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يأتي‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬اعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لاعتماد‭ ‬قرار‭ ‬181‭ ‬لسنة‭ ‬1947‭ ‬بتقسيم‭ ‬فلسطين‭ ‬إلى‭ ‬دولتين‭ ‬مستقلتين‭ ‬واحدة‭ ‬عربية‭ ‬وأخرى‭ ‬يهودية،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬لم‭ ‬تر‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬النور‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الحالية‭ ‬يمر‭ ‬بظروف‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أحلك‭ ‬فصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬حيث‭ ‬تخللت‭ ‬الأسابيع‭ ‬الصعبة‭ ‬السابقة‭ ‬كمّا‭ ‬هائلًا‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬صدمت‭ ‬العالم‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لكارثة‭ ‬إنسانية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭ ‬فوق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭.‬

وأعتبر‭ ‬المقود‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى‭ ‬فرصة‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لإعادة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬حقيقة‭ ‬مشكلة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬لها‭ ‬حل‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬مازال‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬حقوقه،‭ ‬مضيفًا‭ ‬ان‭ ‬قضية‭ ‬فلسطين‭ ‬لها‭ ‬اثار‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬معاناة‭ ‬إنسانية‭ ‬هائلة‭ ‬وستستمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬حشد‭ ‬كامل‭ ‬امكانياتها‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬الدولية‭ ‬لحين‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المفاوضات‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الدولتين‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬طالب‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طه‭ ‬عبدالقادر‭ ‬العالم‭ ‬بالعمل‭ ‬الجدي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إرغام‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لعدوانه‭ ‬الإرهابي‭ ‬الإجرامي‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وبوقف‭ ‬الابادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وجنين‭ ‬والقدس‭ ‬وكل‭ ‬المحافظات‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وشدد‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬أبداً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬فالشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لن‭ ‬يرفع‭ ‬الراية‭ ‬البيضاء،‭ ‬بل‭ ‬الحل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬فقط‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬إعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬كاملة‭ ‬وأولها‭ ‬حق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس،‭ ‬وحل‭ ‬قضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬وفق‭ ‬القرار‭ ‬الأممي‭ ‬رقم‭ ‬194،‭ ‬منوهاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬لإنهاء‭ ‬حالة‭ ‬الصراع‭ ‬والمدخل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للازدهار‭ ‬والتنمية‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأشاد‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طه‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬بدور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعم‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬منوها‭ ‬بجهود‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ولتوجيهاته‭ ‬السامية‭ ‬بالوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وكذلك‭ ‬نوه‭ ‬بحرص‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬بالرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬الرياض،‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬والثابت‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وأن‭ ‬الاحتلال‭ ‬والاستعباد‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬هو‭ ‬عار‭ ‬على‭ ‬جبين‭ ‬الإنسانية‭ ‬جمعاء،‭ ‬فلا‭ ‬يستوي‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الاحتلال‭ ‬واستعباد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وتوّجه‭ ‬السفير‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬المبادر‭ ‬الأول‭ ‬لنجدة‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وتأمين‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬وبناء‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬ومدرسة‭ ‬لشعبنا‭.‬

وشدد‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الكارثة‭ ‬الانسانية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬القوات‭ ‬الصهيونية‭ ‬لم‭ ‬يسلم‭ ‬منها‭ ‬أحد‭ ‬لا‭ ‬شجر‭ ‬ولا‭ ‬حجر‭ ‬فقد‭ ‬دمرت‭ ‬المباني‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيها‭ ‬وقتلت‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬بدون‭ ‬أدنى‭ ‬رحمة،‭ ‬دمرت‭ ‬المستشفيات‭ ‬وقتلت‭ ‬الأطباء‭ ‬وضربت‭ ‬سيارات‭ ‬الاسعاف‭ ‬وضربت‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬اليها‭ ‬الناس‭ ‬علها‭ ‬تحميهم‭ ‬برفعها‭ ‬علم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الحمم‭ ‬البركانية‭ ‬ومن‭ ‬الفسفور‭ ‬الأبيض‭ ‬المحرم‭ ‬دوليا،‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬فقد‭ ‬قصفت‭ ‬كل‭ ‬المدارس‭ ‬التابعة‭ ‬للأونروا‭ ‬ضاربة‭ ‬بعرض‭ ‬الحائط‭ ‬كل‭ ‬الأعراف‭ ‬الدولية‭ ‬والقوانين‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يبرهن‭ ‬العالم‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أجمع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬والاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس،‭ ‬مردداً‭: ‬لا‭ ‬تبقوا‭ ‬فلسطين‭ ‬رهينة‭.. ‬أطلقوا‭ ‬سراح‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬

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