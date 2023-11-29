التحقيق البرلمانية بشأن ((طيران الخليج)) تناقش تقارير اللجان السابقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج اجتماعها الثالث، في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب محمد يوسف المعرفي، أمس الأربعاء، بحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أشارت النائب إيمان شويطر إلى أن اللجنة ناقشت القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة، متضمنًا محاور التحقيق، ومذكرة المستشار القانوني، وخطة عمل اللجنة، بالإضافة إلى عرض رسائل طلبات المعلومات التي تم رفعها إلى الجهات المعنية، وتقارير اللجان السابقة المتعلقة بطيران الخليج، والاطلاع على الأسئلة البرلمانية السابقة، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019-2020 (الجزئية المتعلقة بطيران الخليج).
وأكدت النائب شويطر أن اللجنة ترتكز محاورها حول إجراءات الفصل المتكررة وأسبابها في حق العاملين البحرينيين بالشركة، والأنظمة الإدارية والإجراءات المتبعة في قسم الموارد البشرية، وتعاميم المحاسبة لموظفي الشركة وآليات التظلم المتبعة، والتحقق من عقود العمل وسياسة الأجور للموظفين البحرينيين والأجانب في الشركة، والاجراءات والدراسات التي قامت بها الشركة قبل عملية إعادة الهيكلة، والتحقيق في سياسة الشركة تجاه إحلال المواطن البحريني في الوظائف بدلا من الموظف الأجنبي، والاجراءات المتبعة للتدريب والإحلال، والتحقيق من المركز المالي وإيرادات الشركة ونفقاتها والأرباح والخسائر ومستويات الديون والالتزامات الحالية والمستحقات المالية للشركة، ومدى استدامة عملياتها المالية وتوقعات الأداء المالي المستقبلي.
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