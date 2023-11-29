التحقيق البرلمانية بشأن ((طيران الخليج)) تناقش تقارير اللجان السابقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشارت‭ ‬النائب‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ناقشت‭ ‬القرار‭ ‬التنفيذي‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة،‭ ‬متضمنًا‭ ‬محاور‭ ‬التحقيق،‭ ‬ومذكرة‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني،‭ ‬وخطة‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬رسائل‭ ‬طلبات‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وتقارير‭ ‬اللجان‭ ‬السابقة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬السابقة،‭ ‬وتقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬2019‭-‬2020‭ (‬الجزئية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بطيران‭ ‬الخليج‭).‬

وأكدت‭ ‬النائب‭ ‬شويطر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ترتكز‭ ‬محاورها‭ ‬حول‭ ‬إجراءات‭ ‬الفصل‭ ‬المتكررة‭ ‬وأسبابها‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬العاملين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالشركة،‭ ‬والأنظمة‭ ‬الإدارية‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وتعاميم‭ ‬المحاسبة‭ ‬لموظفي‭ ‬الشركة‭ ‬وآليات‭ ‬التظلم‭ ‬المتبعة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬وسياسة‭ ‬الأجور‭ ‬للموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والأجانب‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬والاجراءات‭ ‬والدراسات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬قبل‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬الهيكلة،‭ ‬والتحقيق‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬الشركة‭ ‬تجاه‭ ‬إحلال‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الموظف‭ ‬الأجنبي،‭ ‬والاجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬للتدريب‭ ‬والإحلال،‭ ‬والتحقيق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬وإيرادات‭ ‬الشركة‭ ‬ونفقاتها‭ ‬والأرباح‭ ‬والخسائر‭ ‬ومستويات‭ ‬الديون‭ ‬والالتزامات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستحقات‭ ‬المالية‭ ‬للشركة،‭ ‬ومدى‭ ‬استدامة‭ ‬عملياتها‭ ‬المالية‭ ‬وتوقعات‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬المستقبلي‭.‬