((خدمات النواب)) تناقش تعديلات قانون ((التأمين ضد التعطل)) و((تنظيم العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬وصرح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬رفيق‭ ‬الحسيني‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬مرئيات‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشأن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬7‭) ‬إلى‭ ‬الفقرة‭ (‬ج‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬كما‭ ‬التقت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الاجتماع‭ ‬بممثلي‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لمناقشة‮

‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬26‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬توجيه‭ ‬أسئلة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بغرض‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬المرسوم‭ ‬والمشروع‭ ‬بقانون‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الاجتماع‭ ‬المواضيع‭ ‬المحالة‭ ‬إليها‭ ‬وهي‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬الأماكن‭ ‬والمرافق‭ ‬الأثرية‭ ‬والتاريخية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬واقع‭ ‬البحرين‭ ‬السياحي‭ ‬والحضاري،‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بفرض‭ ‬تصميم‭ ‬خاص‭ ‬للمطاعم‭ ‬العامة‭ ‬لضمان‭ ‬صحة‭ ‬المستهلك‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المقدمة،‭ ‬والاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬المخصصات‭ ‬الشهرية‭ ‬للطلبة‭ ‬المبتعثين‭ ‬للدراسة‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭.‬