((خدمات النواب)) تناقش تعديلات قانون ((التأمين ضد التعطل)) و((تنظيم العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، صباح أمس الأربعاء، اجتماعها برئاسة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي: جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، ومن وزارة شؤون مجلس الوزراء (صندوق العمل (تمكين)، مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي للصندوق، وحضر من (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة.
وصرح رئيس اللجنة النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة استمعت إلى مرئيات وزارة العمل، وصندوق العمل «تمكين»، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، كما التقت اللجنة في ذات الاجتماع بممثلي وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل لمناقشة
المشروع بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقررت اللجنة توجيه أسئلة إلى الجهات المعنية بغرض الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المرسوم والمشروع بقانون.
كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع المواضيع المحالة إليها وهي الاقتراح برغبة بإعادة إحياء الأماكن والمرافق الأثرية والتاريخية التي تعكس واقع البحرين السياحي والحضاري، الاقتراح برغبة بفرض تصميم خاص للمطاعم العامة لضمان صحة المستهلك من الأطعمة المقدمة، والاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين للدراسة خارج البحرين.
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