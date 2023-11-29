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((خدمات النواب)) تناقش تعديلات قانون ((التأمين ضد التعطل)) و((تنظيم العمل

11/29/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬رفيق‭ ‬الحسيني‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬وبحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الحكومي‭: ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬ومن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ (‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق،‭ ‬وحضر‭ ‬من‭ (‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭)‬،‭ ‬إيمان‭ ‬مصطفى‭ ‬المرباطي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭.‬


‬وصرح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬رفيق‭ ‬الحسيني‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬مرئيات‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشأن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬7‭) ‬إلى‭ ‬الفقرة‭ (‬ج‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬كما‭ ‬التقت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الاجتماع‭ ‬بممثلي‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لمناقشة‮
‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬26‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬توجيه‭ ‬أسئلة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بغرض‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬المرسوم‭ ‬والمشروع‭ ‬بقانون‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الاجتماع‭ ‬المواضيع‭ ‬المحالة‭ ‬إليها‭ ‬وهي‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬الأماكن‭ ‬والمرافق‭ ‬الأثرية‭ ‬والتاريخية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬واقع‭ ‬البحرين‭ ‬السياحي‭ ‬والحضاري،‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بفرض‭ ‬تصميم‭ ‬خاص‭ ‬للمطاعم‭ ‬العامة‭ ‬لضمان‭ ‬صحة‭ ‬المستهلك‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المقدمة،‭ ‬والاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬المخصصات‭ ‬الشهرية‭ ‬للطلبة‭ ‬المبتعثين‭ ‬للدراسة‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭.‬

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