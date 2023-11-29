هيئة سوق العمل: 98% نسبة التزام أصحاب العمل بسداد الرسوم الشهرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشددت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬النائبة‭ ‬باسمة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬مبارك،‭ ‬بشأن‭ ‬آلية‭ ‬تحصيل‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬والمتأخرة،‭

‬والإجراءات‭ ‬المزمع‭ ‬تنفيذها‭ ‬لتحصيل‭ ‬تلك‭ ‬الرسوم،‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أنّها‭ ‬لا‭ ‬تُصدر‭ ‬ولا‭ ‬تُجدّد‭ ‬التصاريح‭ ‬إلا‭ ‬بسداد‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة‭ ‬لذلك،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬لديهم‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ (‬42‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬وقرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬بشأن‭ ‬الرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬لاستخراج‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬وتجديدها‭ ‬ورخص‭ ‬الإقامة‭ ‬لأفراد‭ ‬عائلة‭ ‬العامل،‭ ‬وصاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأجنبي‭.‬

وأضافت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنّ‭ ‬رسوم‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬تُحصّل‭ ‬مقدماً،‭ ‬لذلك‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تأخر‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬سدادها‭ ‬لا‭ ‬يصدر‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬له،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬تُحتسب‭ ‬عليه،‭ ‬وإنمّا‭ ‬تنحصر‭ ‬الرسوم‭ ‬المتأخرة‭ ‬والمستحقة‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬تُحتسب‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬ميلادي‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬يعمل‭ ‬لديهم‭ ‬بتصريح‭ ‬عمل،‭ ‬حيث‭ ‬تتعدد‭ ‬الرسوم‭ ‬بعدد‭ ‬العمال‭ ‬لديهم‭.‬

وبشأن‭ ‬تحصيل‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬أوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنّ‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحصيل‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬المُحتسبة‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬والرسوم‭ ‬المتخلّف‭ ‬عن‭ ‬سدادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬بشكل‭ ‬تراكمي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬احتساب‭ ‬تلك‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2008‭ ‬وحتى‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬تحصيل‭ ‬إجمالي‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬المُحتسبة‭ ‬والمبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬98‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬المحتسبة‭.‬

وبخصوص‭ ‬الإجراءات‭ ‬المزمع‭ ‬اتخاذها‭ ‬لتحصيل‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم،‭ ‬أكّدت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أنّها‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬اتخذت‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬التحصيل،‭ ‬بدءاً‭ ‬بإرسال‭ ‬الفواتير‭ ‬الشهرية‭ ‬بالرسوم‭ ‬وغرامات‭ ‬التأخير‭ ‬المستحقة‭ ‬لأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬عناوين‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المحددة‭ ‬من‭ ‬قبلهم‭ ‬عند‭ ‬تسجيل‭ ‬منشآتهم‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬لتحصيل‭ ‬تلك‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬للهيئة‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬سداد‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الرسوم‭ ‬المحتسبة‭ ‬عليهم،‭ ‬بيّنت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنّ‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬يوقف‭ ‬معاملاتهم‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي،‭ ‬ولا‭ ‬يمكنهم‭ ‬إنجازها،‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬سدادهم‭ ‬تلك‭ ‬الرسوم،‭ ‬ونوّهت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬جعل‭ ‬نسبة‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بسداد‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬98‭%.‬

وبما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬ضدّ‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬المتخلفين‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬والغرامات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬احتسابها‭ ‬عليهم،‭ ‬بهدف‭ ‬تحصيلها،‭ ‬أكّدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنها‭ ‬تتم‭ ‬تدريجاً‭ ‬عبر‭ ‬وقف‭ ‬جميع‭ ‬معاملات‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بكافة‭ ‬منشآته‭ ‬بنظام‭ ‬الهيئة،‭ ‬وعدم‭ ‬منحه‭ ‬تصاريح‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬التسوية‭ ‬عبر‭ ‬منحه‭ ‬خيار‭ ‬تقسيط‭ ‬الرسوم‭ ‬المتخلّف‭ ‬عن‭ ‬سدادها‭ ‬بسند‭ ‬تنفيذي‭ ‬وإقرار‭ ‬بمديونية‭ ‬لصالح‭ ‬الهيئة،‭ ‬أمّا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬جدوى‭ ‬الإجراءات‭ ‬السابقة،‭

‬فإنّه‭ ‬يتم‭ ‬رفع‭ ‬دعاوى‭ ‬مدنية‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بالرسوم‭ ‬المتخلّف‭ ‬عن‭ ‬سدادها‭.‬

وبشأن‭ ‬قرارات‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬تأخير‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬سداد‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم‭ ‬وحالات‭ ‬الاستثناء‭ ‬منها،‭ ‬أكّدت‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬غرامات‭ ‬التأخير‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬احتسابها‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬المتخلّف‭ ‬عن‭ ‬سدادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬تُحتسب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭.‬