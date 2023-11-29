مؤتمر الخليج للمياه القادم يناقش 74 ورقة بحثية عن دور التكنولوجيا في قطاع المياه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت اللجنة العلمية والتدريب بجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية الاجتماع الأول للدورة 2023-2025 عبر الاتصال المرئي لمناقشة تحضيرات مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، المقرر عقده في مدينة الدوحة في الفترة ما بين 28 و30 أبريل المقبل، بالتعاون مع ودعم من المؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية «كهرماء» والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش أعضاء اللجنة التي يترأسها الأستاذ الدكتور وليد زباري نائب رئيس الجمعية، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي، موضوعات الملخصات البحثية التي ستشارك في المؤتمر والتي بلغ عددها نحو 77 ملخصاً تمت الموافقة المبدئية على مشاركة 74 منها لارتباطها بشعار ومواضيع المؤتمر الذي يناقش «دور التكنولوجيا في قطاع المياه» وطلب من مؤلفيها إرسال النصوص الكاملة لها للتقييم النهائي، إلى جانب مناقشة عناوين ومحاور الجلسات الحوارية المقترحة عقدها بالتزامن مع المؤتمر.
وقال الدكتور زباري أن اللجنة اقترحت عدد من العناوين للجلسات الحوارية المقترحة للمؤتمر إلى جانب الجلسات العلمية، والتي ستطرح عناوين «استشراف دور التكنولوجيا في تحقيق قطاع مياه فعال ومستدام في دول مجلس التعاون» (الفوائد، التكاليف، الأنظمة، المخاطر، التحديات)، و«دور البحث والتطوير في توطين وإنتاج تقنيات قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي»، و«التطورات الحديثة والمستقبلية للمعلوماتية المائية وأنظمة المراقبة كأنظمة لدعم القرار»، إلى جانب «المساهمة المحتملة لتقنيات قطاع المياه في المساهمات المحددة وطنيًا وأهداف الحيد الكربوني والتكيف مع تغير المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي»، كما ناقشت
اللجنة إمكانية تنظيم ورش عمل تدريبية على هامش المؤتمر تتناول موضوع «إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة» و«النمذجة الديناميكية لقطاع المياه» و«حوكمة المياه» وورشة رابعة حول «استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة استخدام المياه المعالجة».
هذا، وتم خلال الاجتماع ترشيح الدكتور محمد الراشد نائبا لرئيس اللجنة العلمية والتدريب، كما تم اختيار المهندس علي رضا مقررا للجنة، فيما ستعمل اللجنة مخاطبة عدد من المتحدثين الرئيسيين العالميين ذو الريادة في تطبيق التقنيات الحديثة في قطاع المياه، مثل الإدارة الذكية لمياه الشرب والصرف الصحي في المدن، بالإضافة إلى قائمة المنظمات الإقليمية والدولية لدعوتها للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب الجهات الرسمية المعنية بالمياه بدول المجلس ذات الخبرة والتجربة في تطبيق التقنيات الحديثة في مجالات إدارة المياه المختلفة لدعوتها للمشاركة في المؤتمر بأوراق أو محاضرات لاستعراض تجاربها في هذا المجال.
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