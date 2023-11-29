مؤتمر الخليج للمياه القادم يناقش 74 ورقة بحثية عن دور التكنولوجيا في قطاع المياه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وناقش‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬زباري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬أستاذ‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬موضوعات‭ ‬الملخصات‭ ‬البحثية‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬نحو‭ ‬77‭ ‬ملخصاً‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬74‭ ‬منها‭ ‬لارتباطها‭ ‬بشعار‭ ‬ومواضيع‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يناقش‭ ‬‮«‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬مؤلفيها‭ ‬إرسال‭ ‬النصوص‭ ‬الكاملة‭ ‬لها‭ ‬للتقييم‭ ‬النهائي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬عناوين‭ ‬ومحاور‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬المقترحة‭ ‬عقدها‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬المؤتمر‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬زباري‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬اقترحت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العناوين‭ ‬للجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬المقترحة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجلسات‭ ‬العلمية،‭ ‬والتي‭ ‬ستطرح‭ ‬عناوين‭ ‬‮«‬استشراف‭ ‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬قطاع‭ ‬مياه‭ ‬فعال‭ ‬ومستدام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‮»‬‭ (‬الفوائد،‭ ‬التكاليف،‭ ‬الأنظمة،‭ ‬المخاطر،‭ ‬التحديات‭)‬،‭ ‬و«دور‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬توطين‭ ‬وإنتاج‭ ‬تقنيات‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬،‭ ‬و«التطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬والمستقبلية‭ ‬للمعلوماتية‭ ‬المائية‭ ‬وأنظمة‭ ‬المراقبة‭ ‬كأنظمة‭ ‬لدعم‭ ‬القرار‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬المساهمة‭ ‬المحتملة‭ ‬لتقنيات‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭ ‬المحددة‭ ‬وطنيًا‭ ‬وأهداف‭ ‬الحيد‭ ‬الكربوني‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬ناقشت‭

‬اللجنة‭ ‬إمكانية‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬تتناول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬الزراعة‮»‬‭ ‬و«النمذجة‭ ‬الديناميكية‭ ‬لقطاع‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬و«حوكمة‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬وورشة‭ ‬رابعة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‮»‬‭.‬

هذا،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬ترشيح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الراشد‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬والتدريب،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬مقررا‭ ‬للجنة،‭ ‬فيما‭ ‬ستعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬مخاطبة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬العالميين‭ ‬ذو‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه،‭ ‬مثل‭ ‬الإدارة‭ ‬الذكية‭ ‬لمياه‭ ‬الشرب‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المدن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لدعوتها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬بالمياه‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬ذات‭ ‬الخبرة‭ ‬والتجربة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إدارة‭ ‬المياه‭ ‬المختلفة‭ ‬لدعوتها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬بأوراق‭ ‬أو‭ ‬محاضرات‭ ‬لاستعراض‭ ‬تجاربها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬