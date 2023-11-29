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بلدي الجنوبية: تحويل حديقة البحير واستراحة الرفاع الشرقي إلى مواقف للسيارات

11/29/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬إمكانية‭ ‬تغيير‭ ‬تخصيص‭ ‬حديقة‭ ‬البحير‭ ‬بمجمع‭ ‬933‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬خزانات‭ ‬أرضية‭ ‬لتصريف‭ ‬المياه،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تغيير‭ ‬تخصيص‭ ‬الاستراحة‭ ‬بمجمع‭ ‬909‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬مريم‭ ‬بالرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬أمس‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬موافقتهم‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬حديقة‭ ‬البحير‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬المواقف‭ ‬الكافية‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اكتظاظ‭ ‬السيارات‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬مع‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحل‭ ‬بشأن‭ ‬مشكلة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬ووضع‭ ‬خزانات‭ ‬أرضية‭ ‬لتصريف‭ ‬المياه‭ ‬لتخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬أصحاب‭ ‬البيوت‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬البحير،‭ ‬وأوصى‭ ‬المقترح‭ ‬بنقل‭ ‬الألعاب‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬إلى‭ ‬الحدائق‭ ‬القريبة‭ ‬أو‭ ‬مواقع‭ ‬المماشي‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحويل‭ ‬استراحة‭ ‬مجمع‭ ‬909‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬مريم‭ ‬بالرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬بيّن‭ ‬المقترح‭ ‬ان‭ ‬ثمة‭ ‬عريضة‭ ‬تحمل‭ ‬توقيعات‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬يطالبون‭ ‬فيها‭ ‬بإلغاء‭ ‬الاستراحة‭ ‬واستبدالها‭ ‬بمواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬بسبب‭ ‬معاناتهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ (‬باركات‭)‬،‭ ‬ويهدف‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬المواقف‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬والعيدين‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬البعض‭ ‬بإيقاف‭ ‬السيارات‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬المواقف‭ ‬الكافية‭ ‬للسيارات‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬بالمضايقات‭ ‬للأهالي‭ ‬والقاطنين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستراحة‭ ‬لا‭ ‬تستخدم‭ ‬كثيرا‭ ‬وأنها‭ ‬بلا‭ ‬سور‭ ‬مغلق‭ ‬ولا‭ ‬حارس‭ ‬أمن‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحولها‭ ‬إلى‭ ‬مرتع‭ ‬للتجمعات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬وممارسة‭ ‬السلوكيات‭ ‬الخاطئة‭ ‬وفقا‭ ‬لشكاوى‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭. ‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬طلب‭ ‬إغلاق‭ ‬حديقة‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬931‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحجيات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الساعات‭ ‬المتأخرة‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬انزعاج‭ ‬الأهالي‭ ‬المجاورة‭ ‬بيوتهم‭ ‬للحديقة،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السكينة‭ ‬العامة‭ ‬والهدوء‭ ‬بالمنطقة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬غلق‭ ‬الحدائق‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬وسط‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬خصوصية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬ويكون‭ ‬الفتح‭ ‬والغلق‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬السكان‭ ‬المحيطين‭ ‬بها،‭ ‬وتوافقت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬مقدم‭ ‬الاقتراح‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الغلق‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬مد‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬لموقع‭ ‬تجمع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬718‭ ‬بمدينة‭ ‬زايد‭ ‬بسبب‭ ‬معاناة‭ ‬المنطقة‭ ‬وتحديدا‭ ‬مدينة‭ ‬زايد‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬تجمعات‭ ‬كبيرة‭ ‬لمياه‭ ‬الأمطار‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬البيوت‭ ‬القريبة‭ ‬منها‭ ‬وتضرر‭ ‬ممتلكاتها‭. ‬

وأوضح‭ ‬المقترح‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬وشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بتسيير‭ ‬صهاريج‭ ‬شفط‭ ‬المياه‭ ‬لعمل‭ ‬اللازم‭ ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬خزانات‭ ‬المياه‭ ‬للأمطار‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تفي‭ ‬بالغرض‭.‬

وانتقل‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬تغيير‭ ‬مسمى‭ ‬مجمع‭ ‬646‭ ‬في‭ ‬النويدرات‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬646‭ -‬حي‭ ‬السلام‭- ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬مجمع‭ ‬643‭ ‬في‭ ‬النويدرات‭ ‬بنفس‭ ‬الاسم‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬إشكالية‭ ‬لأهالي‭ ‬المنطقتين‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعد‭ ‬المسافة‭ ‬بين‭ ‬مجمعي‭ ‬643‭ ‬و646‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬النويدرات‭ ‬ووقوع‭ ‬المشاكل‭ ‬وحدوث‭ ‬لبس‭ ‬عند‭ ‬توصيل‭ ‬الطلبات‭ ‬لتشابه‭ ‬في‭ ‬اسم‭ ‬المجمعين‭.‬

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