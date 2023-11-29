بلدي الجنوبية: تحويل حديقة البحير واستراحة الرفاع الشرقي إلى مواقف للسيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافق مجلس بلدي الجنوبية على مقترح إمكانية تغيير تخصيص حديقة البحير بمجمع 933 إلى إنشاء مواقف للسيارات مع وضع خزانات أرضية لتصريف المياه، كما وافق على مقترح تغيير تخصيص الاستراحة بمجمع 909 بالقرب من جامع مريم بالرفاع الشرقي إلى مواقف للسيارات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس.
وأكدوا أن موافقتهم على تحويل حديقة البحير إلى مواقف للسيارات بسبب عدم توافر المواقف الكافية للسيارات في المجمع الأمر الذي يؤدي إلى اكتظاظ السيارات داخل الأحياء السكنية مع التحرك في إيجاد الحل بشأن مشكلة تجمع مياه الأمطار ووضع خزانات أرضية لتصريف المياه لتخفيف معاناة أصحاب البيوت القريبة من حديقة البحير، وأوصى المقترح بنقل الألعاب الموجودة في الحديقة إلى الحدائق القريبة أو مواقع المماشي وذلك للاستفادة منها.
وفيما يتعلق بتحويل استراحة مجمع 909 القريبة من جامع مريم بالرفاع الشرقي إلى مواقف للسيارات بيّن المقترح ان ثمة عريضة تحمل توقيعات من الأهالي يطالبون فيها بإلغاء الاستراحة واستبدالها بمواقف للسيارات بسبب معاناتهم في الحصول على (باركات)، ويهدف المقترح إلى حل مشكلة عدم توافر المواقف وخاصة في أوقات صلاة الجمعة والعيدين فضلا عن داخل الأحياء السكنية التي يقوم البعض بإيقاف السيارات بشكل خاطئ لعدم وجود المواقف الكافية للسيارات ما يتسبب بالمضايقات للأهالي والقاطنين في المنطقة، مشيرا إلى أن الاستراحة لا تستخدم كثيرا وأنها بلا سور مغلق ولا حارس أمن الأمر الذي أدى إلى تحولها إلى مرتع للتجمعات من قبل فئة من الشباب وممارسة السلوكيات الخاطئة وفقا لشكاوى الأهالي في الفترة الأخيرة.
واستعرض الاجتماع طلب إغلاق حديقة المهاجرين في مجمع 931 بمنطقة الحجيات في الساعة الثامنة مساء بدلا من الساعات المتأخرة في الليل وذلك بسبب انزعاج الأهالي المجاورة بيوتهم للحديقة، ويأتي هذا الاقتراح للحفاظ على السكينة العامة والهدوء بالمنطقة إضافة إلى ان غلق الحدائق التي تقع وسط المناطق السكنية عادة ما يكون لها خصوصية في التعامل من حيث ساعات العمل ويكون الفتح والغلق بالتوافق مع السكان المحيطين بها، وتوافقت اللجنة الفنية مع مقدم الاقتراح على أن يكون الغلق الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة.
كما ناقش الاجتماع مقترح مد خط أنابيب تصريف مياه الأمطار لموقع تجمع المياه في مجمع 718 بمدينة زايد بسبب معاناة المنطقة وتحديدا مدينة زايد من حدوث تجمعات كبيرة لمياه الأمطار تصل إلى داخل البيوت القريبة منها وتضرر ممتلكاتها.
وأوضح المقترح أنه يمكن التواصل والتنسيق بين المعنيين في وزارة البلديات وشؤون الزراعة ووزارة الأشغال للنظر في حل المشكلة بشكل جذري وعدم الاكتفاء بتسيير صهاريج شفط المياه لعمل اللازم كما توجد في هذه المنطقة خزانات المياه للأمطار ولكنها لا تفي بالغرض.
وانتقل الاجتماع إلى مقترح تغيير مسمى مجمع 646 في النويدرات إلى مجمع 646 -حي السلام- وذلك بسبب وجود مجمع 643 في النويدرات بنفس الاسم ما يسبب إشكالية لأهالي المنطقتين إضافة إلى بعد المسافة بين مجمعي 643 و646 في منطقة النويدرات ووقوع المشاكل وحدوث لبس عند توصيل الطلبات لتشابه في اسم المجمعين.
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