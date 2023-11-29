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جهاز الخدمة المدنية:(84%) من إجمالي القوى العاملة في الخدمة المدنية من البحرينيين

11/29/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نوّه‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬آلية‭ ‬إجراءات‭ ‬ومناحي‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬التنفيذية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬والمنظومة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالسياسات‭ ‬العامة‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأهداف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

وأكّد‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬ردّه‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬حسن‭ ‬بشأن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬والأجانب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬أنّ‭ ‬تشريعات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬نظّمت‭ ‬عملية‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬حدد‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬واللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الضوابط‭ ‬المنظمة‭ ‬لهذه‭ ‬العملية‭.‬

وبشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬وشروط‭ ‬التعيين‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬بالجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أوضح‭ ‬الجهاز‭ ‬أنّ‭ ‬تعليمات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدينة‭ ‬تضمنت‭ ‬ضوابط‭ ‬وإجراءات‭ ‬الإعلان‭ ‬والترشيح،‭ ‬والتي‭ ‬تتمثّل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تخطر‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بالوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬لديها‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬والتي‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬شغلها،‭ ‬ويقوم‭ ‬الجهاز‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الوظائف‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مرشحين‭ ‬مؤهلين‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬ضمن‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المتوافرة‭ ‬لدى‭ ‬الجهاز‭.‬

وبخصوص‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتقدمين‭ ‬لطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬طلبات‭ ‬التوظيف‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م‭ ‬حتى‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م‭ ‬بيّن‭ ‬الجهاز‭ ‬أنّه‭ ‬بلغ‭ (‬14 , 933‭) ‬طلباً،‭ ‬علماً‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬الطلبات‭ ‬ليست‭ ‬بالمجمل‭ ‬لمتقدمين‭ ‬لا‭ ‬يعملون،‭ ‬حيث‭ ‬تشتمل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬أفضل،‭ ‬والذين‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبتهم‭ (‬41 % ‭) ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الطلبات‭ ‬المقدمة‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.‬

وأضاف‭ ‬الجهاز‭ ‬أنّ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ (‬34666‭) ‬موظفاً،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبتهم‭ (‬84 % ‭) ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ (‬6450‭) ‬موظفاً،‭ ‬يعملون‭ ‬جميعهم‭ ‬بنظام‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة‭.‬

وأكد‭ ‬الجهاز‭ ‬أنّ‭ ‬كافة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بنظام‭ ‬تقييم‭ ‬الوظائف‭ ‬والمعايير‭ ‬والأوصاف‭ ‬الوظيفية،‭ ‬حيث‭ ‬إنّ‭ ‬لكل‭ ‬وظيفة‭ ‬مؤهلات‭ ‬علمية‭ ‬وخبرات‭ ‬وظيفية‭ ‬يتم‭ ‬اشتراطها‭ ‬عند‭ ‬إجراءات‭ ‬التوظيف،‭ ‬وذلك‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬كما‭ ‬يبين‭ ‬نظام‭ ‬تقييم‭ ‬الوظائف‭ ‬أيضاً‭ ‬المهام‭ ‬والواجبات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬سلامة‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭.‬

وبشأن‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬نوّه‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬يتم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬والاحتياج‭ ‬الفعلي‭ ‬لسدّ‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬طبقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬والأوصاف‭ ‬الوظيفية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وبعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬الشاغر‭ ‬الوظيفي‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬والسقف‭ ‬الوظيفي‭ ‬والميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجهة‭.‬

وتأكيداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬هو‭ ‬للمرشـح‭ ‬البحريني‭ ‬المؤهل‭ ‬لشغل‭ ‬الوظيفة،‭ ‬أكّد‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬توظيفهم‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م‭ ‬حتى‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م‭ ‬بلغ‭ (‬1385‭) ‬موظفاً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

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