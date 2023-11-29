أحد مبادرات ((بحريننا)).. ((معاً)) تحصل على شهادة الجودة (أيزو 37301)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان اللواء عبدالله محمد الزايد المفتش العام بوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة حصول برنامج مكافحة العنف والإدمان «معاً» أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترشيخ قيم المواطنة «بحريننا» على شهادة الجودة بنظام إدارة الامتثال (ايزو 37301) كأول جهة بمملكة البحرين تنال شهادة الاعتماد من المنظمة الدولية للمعايير
ISO .
وأكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن تحقيق هذا الإنجاز جاء بفضل التوجيهات السديدة للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ودعمه اللامحدود لبرنامج «معاً»، حيث ترتكز شهادة نظام الامتثال آيزو 37301 على تحديد مجموعة من العمليات المصممة لضمان الامتثال والمطابقة لجميع القوانين واللوائح وقواعد السلوك المعمول بها. ويسهم النظام في إدارة المحتوى الفعال عبر تحديد المتطلبات ذات الصلة، وضمان الامتثال ومراقبة الامتثال وتحسينه، ويوفر كافة الإرشادات الرئيسية لأنظمة إدارة الامتثال الفعالة استنادا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والتناسب والشفافية والاستدامة، ويصف المكونات والعمليات الرئيسية لنظام إدارة المحتوى الفعال.
من جانبه، أكد المفتش العام بوزارة الداخلية أن تحقيق برنامج مكافحة العنف والإدمان «معاً» لكافة المعايير والمتطلبات بشهادة نظام الامتثال آيزو 37301 يعكس الجاهزية الإدارية لبرنامج معاً ويبّين الاحترافية المهنية للقائمين على البرنامج والالتزام بجودة العمليات والإجراءات المعتمدة للارتقاء بمخرجات العمل وتقديم الخدمات وفق معايير الدقة والكفاءة في مختلف المستويات والحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
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