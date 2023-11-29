أحد مبادرات ((بحريننا)).. ((معاً)) تحصل على شهادة الجودة (أيزو 37301)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ISO

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ودعمه‭ ‬اللامحدود‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ترتكز‭ ‬شهادة‭ ‬نظام‭ ‬الامتثال‭ ‬آيزو‭ ‬37301‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬المصممة‭ ‬لضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬والمطابقة‭ ‬لجميع‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬وقواعد‭ ‬السلوك‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭. ‬ويسهم‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المحتوى‭ ‬الفعال‭ ‬عبر‭ ‬تحديد‭ ‬المتطلبات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬ومراقبة‭ ‬الامتثال‭ ‬وتحسينه،‭ ‬ويوفر‭ ‬كافة‭ ‬الإرشادات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لأنظمة‭ ‬إدارة‭ ‬الامتثال‭ ‬الفعالة‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوكمة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والتناسب‭ ‬والشفافية‭ ‬والاستدامة،‭ ‬ويصف‭ ‬المكونات‭ ‬والعمليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لنظام‭ ‬إدارة‭ ‬المحتوى‭ ‬الفعال‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬لكافة‭ ‬المعايير‭ ‬والمتطلبات‭ ‬بشهادة‭ ‬نظام‭ ‬الامتثال‭ ‬آيزو‭ ‬37301‭ ‬يعكس‭ ‬الجاهزية‭ ‬الإدارية‭ ‬لبرنامج‭ ‬معاً‭ ‬ويبّين‭ ‬الاحترافية‭ ‬المهنية‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬والالتزام‭ ‬بجودة‭ ‬العمليات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمخرجات‭ ‬العمل‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬الدقة‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭. ‬