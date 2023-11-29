((تمكين)): أكثر من 2 مليار دينار لتمويل وتدريب وتوظيف البحرينيين منذ تأسيس الصندوق حتى عام 2022

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬ردّه‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬الأحمد‭ ‬بخصوص‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬أنّ‭ ‬مساهمته‭ ‬الاقتصادية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التمويل‭ ‬المباشر‭ ‬وغير‭ ‬المباشر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬دعم‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬118‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬التدريب‭ ‬والتوظيف‭.‬

وبخصوص‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الصندوق‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتوظيف‭ ‬والتمويل،‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشراكات‭ ‬والتأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطّل‭ ‬واستمرارية‭ ‬الأعمال،‭ ‬أوضح‭ ‬الصندوق‭ ‬أنها‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬74‭ ‬ألف‭ ‬مؤسسة،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬الصندوق‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إنفاذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ (‬تمكين‭) ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتعزيز‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للسيدات‭ ‬البحرينيات،‭ ‬أكّد‭ ‬الصندوق‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬تستهدف‭ ‬وتخدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والاقتصاد‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬104‭) ‬آلاف‭ ‬فرصة‭ ‬توظيف‭ ‬وتدريب‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بكلفة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ (‬208‭) ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف،‭ ‬وبرنامج‭ ‬الشهادات‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وبرنامج‭ ‬مهارات‭ ‬التوظيف،‭ ‬وفي‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والتمويلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬24‭) ‬ألف‭ ‬مؤسسة‭ ‬مملوكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬فيها‭ ‬المرأة‭ ‬بكلفة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ربع‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬شملت‭ ‬تسهيل‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬يقدر‭ ‬بمبلغ‭ (‬383‭) ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬ضمن‭ ‬المحافظ‭ ‬المالية‭ ‬لدعم‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ومبادرة‭ ‬امتياز‭ ‬الشرف‭ ‬لرائدة‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإشراك‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬فأضاف‭ ‬الصندوق‭ ‬أنّ‭ ‬نسبة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭ ‬بلغت‭ ‬68 % ‭ ‬و56 % ‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬مهارات‭ ‬التوظيف،‭ ‬و55 % ‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الشهادات‭ ‬الاحترافية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬51 % ‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المرأة‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬أو‭ ‬جزئي،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬ريادات‭ ‬للتمويل‭.‬

وأوضح‭ ‬الصندوق‭ ‬أنّه‭ ‬عقد‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بتطوير‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬والخبرات‭ ‬كتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬عبر‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعاهد‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬لتدريب‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬التكنولوجي‭ ‬لتزويد‭ ‬السوق‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬المؤهلة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وزيادة‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬مهمة،‭ ‬مثل‭ ‬علوم‭ ‬البيانات،‭ ‬هندسة‭ ‬البرمجيات،‭ ‬تصميم‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم،‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬سويفت‭ ‬‮«‬ iOS ‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬نسبة‭ ‬64‭.‬2 % ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أكّد‭ ‬الصندوق‭ ‬أنه‭ ‬يسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬البحرينية‭ ‬وجعلها‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭ ‬بكافة‭ ‬المجالات‭ ‬والتخصصات،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬