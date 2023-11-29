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اليوم.. الإمارات تستضيف قمة ((تغير المناخ))

11/29/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضور أكثر من 160 رئيسَ دولة وحكومة و85 ألفَ مشارك

تستضيف‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إكسبو‭ ‬دبي،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬التجمعات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ويحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتأتي‭ ‬أهمية‭ ‬انعقاد‭ (‬ COP 28‭) ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لدورها‭ ‬الرائد‭ ‬والمتميز‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬تتصدر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬لحماية‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬وتبعات‭ ‬انعدام‭ ‬العدالة‭ ‬المناخية،‭ ‬وبالتزامها‭ ‬كأول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تصادق‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬لعام‭ ‬2015،‭ ‬ووضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬المناخي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050،‭ ‬واستثمار‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مشروعات‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استضافتها‭ ‬للأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬المناخ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التزامها‭ ‬بمكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والتشريعات‭ ‬والمبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الخاصة‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المؤتمر‭ ‬محطة‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توحيد‭ ‬جهود‭ ‬العالم‭ ‬حول‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬الفعّال،‭ ‬وإحراز‭ ‬تقدم‭ ‬ملموس‭ ‬بشأن‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬العالمي،‭ ‬وإعطاء‭ ‬دفعة‭ ‬كبيرة‭ ‬للجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬التعهدات‭ ‬والالتزامات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمواجهة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭.‬

وبحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬وحكومة‭ ‬و85‭ ‬ألف‭ ‬مشارك‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬يسعى‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬توافق‭ ‬في‭ ‬الآراء،‭ ‬وإحراز‭ ‬تقدم‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التفاوضية‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭.‬

ويكتسب‭ ‬المؤتمر‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬الاستجابة‭ ‬لأول‭ ‬حصيلة‭ ‬عالمية‭ ‬لتقييم‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬2015،‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬للاستجابة‭ ‬للتقارير‭ ‬العلمية،‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬43 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬تفادي‭ ‬تجاوز‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الأرض‭ ‬مستوى‭ ‬1‭.‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

وتعتبر‭ ‬قمة‭ (‬ COP 28‭) ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬الخامسة‭ ‬عربيًا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬قمم‭ ‬المناخ‭ ‬العالمية‭ ‬السابقة‭ ‬الممتد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1995؛‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استضافة‭ ‬قطر‭ ‬لمؤتمر‭ (‬كوب‭ ‬18‭) ‬عاما،‭ ‬والمغرب‭ ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬القمة‭ ‬مرتين؛‭ ‬إحداهما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001‭ (‬كوب‭ ‬7‭)‬،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ (‬كوب‭ ‬22‭)‬،‭ ‬ومصر‭ ‬التي‭ ‬استضافة‭ ‬القمة‭ (‬كوب‭ ‬27‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬المؤتمر‭ ‬أعماله‭ ‬بالقمة‭ ‬العالمية‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي‭ ‬التي‭ ‬تُعقد‭ ‬مدة‭ ‬يومين،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬المؤتمر‭ ‬أيامًا‭ ‬جديدة‭ ‬تستجيب‭ ‬للتحديات‭ ‬العالمية،‭ ‬وسيخصص‭ ‬يومًا‭ ‬للصحة‭ ‬والإغاثة‭ ‬والتعافي‭ ‬والسلام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مؤتمرات‭ ‬الأطراف،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬التجارة‭ ‬والتمويل،‭ ‬وسيجمع‭ ‬قادة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رؤساء‭ ‬البلديات‭ ‬المحليون‭ ‬والقادة‭ ‬العالميون،‭ ‬لبحث‭ ‬سُبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لبناء‭ ‬مدن‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وأمانًا‭ ‬وحفاظًا‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬للأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والمقبلة‭.‬

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