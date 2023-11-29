الجيش السويسري في كوسوفو: بين الحياد وتحديات السياسة الخارجية

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هناك دول قليلة تُعتبر أكثر أهمية للحياد السويسري من كوسوفو. لذلك، بدأ الجدل حول ما إذا كانت سويسرا تعرّض حيادها للخطر في كوسوفو قبل عشر سنوات من إعلان أحدث دولة في أوروبا لاستقلالها.

ويعود تاريخ الحضور العسكري السويسري في كوسوفو إلى أشهر قليلة من انتهاء الحرب في عام 1999. ومنذ ذلك الحين، ظل الهدف من بعثة سويسكوي، التي هي جزء من القوات الدولية هناك، هو تعزيز السلام في المنطقة ـ وبناءً على ذلك، أُدمجت الوحدة السويسرية في هياكل حلف شمال الأطلسي لمدة ربع قرن تقريباً.

وتأسست بعثة قوة كوسوفو (KFOR) بموجب قرار الأمم المتحدةرابط خارجي بشأن هذا البلد الصغير في منطقة البلقان، مما يعني أنها مشمولة بالقانون الدولي، وبالتالي متوافقة مع قانون الحياد السويسري. ولكن قرار مشاركة سويسرا في هذه القوة جوبه بانتقادات حادة من قوى سياسية عدة في سويسرا: فقد تمت إدانة عسكرة السياسة الخارجية السويسرية من قبل اليسار؛ وأدان معسكر اليمين هذه المشاركة باعتبارها تقويضاً للحياد.

ويقول ميخائيل أولسانسكي، المؤرخ العسكري والمحاضر في الأكاديمية العسكرية في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ: "من اللافت في سويسرا، أن النقاش حول المهمات العسكرية للجيش في الخارج ترتبط دائماً بالنقاش حول الحياد. ولكن هذا الموضوع لا يثير نفس الدرجة من النقاش في بلدان أخرى تعرف أيضا بحيادها"، كما يقول . على سبيل المثال، تشارك السويد وأيرلندا أيضًا بقوات في مهام السلام منذ الخمسينيات، ووفقًا لأولسانسكي، فإن النمسا هي الدعامة الأساسية في قوة كوسوفو (KFOR).

جدل الانعزالية مقابل الانفتاح

بعد انتهاء الحرب الباردة، بدأت سويسرا أيضًا في إعادة التفكير في السياسة الأمنية. ويُعدّ تقرير الحيادرابط خارج لعام 1993، الذي كان هدفه التخلي عن الحياد الصارم، وتقرير "الأمن من خلال التعاونرابط خارجي " لعام 1999، الذي عمّق التعاون متعّدد الأطراف، بما في ذلك مع حلف شمال الأطلسي (الناتو). وعندما تم تجديد الدستور السويسري بالكامل في عام 1999، حددت سويسرا تعزيز السلام كمهمة للجيش، إلى جانب الدفاع عن البلاد ودعم السلطات المدنية.





"الخروج من هذه الحفرة" هو عنوان هذا الملصق لرفض انضمام سويسرا إلى الأمم المتحدة في عام 1986. وقد تم رفض هذا المقترح بنسبة 75.7% - في هذه المرحلة، كانت سويسرا تقدم جنودا لمهام الأمم المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود. Keystone



تم رفض الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية بنسبة 50.3% في استفتاء عام 1992 (وهذه صورة من حدث تذكاري لاحق). حاول المعارضون استخدام حجة انتهاك الحياد السويسري - وهي حجة أساسية يتم التسلج بها حتى يومنا هذا في جميع الاقتراعات ذات الطابع الدولي. Keystone



تم رفض مشروع قانون الخوذة الزرقاء في عام 1994 بنسبة 57.2%. وللمرة الثالثة في غضون سنوات قليلة، مُنيت الحكومة الفدرالية بالهزيمة في صناديق الاقتراع حول قضية أساسية تتعلق بالسياسة الخارجية ـ وهو ما تم تفسيره في الخارج على أنه زيادة في الانعزالية. وقد وفر هذا الاقتراح الأساس القانوني للقوات السويسرية للمشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. Keystone

"Solidarität statt Soldaten", so der Name des Komitees, das sich gegen zwei Vorlagen zur Militärgesetzrevision einsetzte. Sowohl die Bewaffnung schweizerischer Friedenssoldaten im Ausland wie die militärische Ausbildungs-Zusammenarbeit wurden sehr knapp angenommen. Seither konnten sich auch die Swisscoy-Soldat:innen bewaffnen. Keystone / Yoshiko Kusano

ووفقا لأولسانسكي، يمكن تعريف التيارين المتعارضين في النقاش السياسي السويسري بشأن بعثات حفظ السلام السويسرية بكونهما: تيار الانعزالية مقابل تيار الانفتاح.

وستسعى الدوائر الوطنية المحافظة والانعزالية إلى البقاء على الحياد عند مناقشة التعاون الدولي. يقول المؤرخ العسكري: "هذا ليس نقاشًا حول الحياد من الناحية القانونية، بل حول الحياد من المنظور السياسي البحت".

وبالنسبة للمحلل السياسي، تُظهر قضية كوسوفو التوترات التي يتعين على الحياد أن يتعاطى معها. بعثة سويسكوي، التي أثارت ذات يوم الكثير من الجدل، لا تمثل في الواقع مشكلة من ناحية قانون الحياد. فخطوة الاعتراف بدولة كوسوفو كانت أكثر جرأة. "هنا اتخذت سويسرا موقفاً واضحاً في صراع سياسي خارجي وكان موقفا واضحا لصالح أحد أطراف الصراع، حيث كانت من أوائل الدول التي اعترفت بكوسوفو في عام 2008".

جمع المعلومات والحفاظ على الاتصالات مع السكان والمؤسسات - وإبراز الحضور: عناصر حيوية في مهمة سويسكوي. Keystone / Jean-Christophe Bott

"مهمة الجيش هي الدفاع عن الوطن"

تأتي أشد الانتقادات لبعثة سويسكوي من منظمة "من أجل سويسرا مستقلة ومحايدة" (Pro Schweiz) والتي ترفض إرسال بعثة عسكرية سويسرية في الخارج بشكل قاطع. يقول شتيفان ريتيكر، رئيس المنظمة، إن تمركز القوات في الخارج لا يتوافق مع حياد البلاد، مضيفًا أن "مهمة الجيش هي ضمان الدفاع الوطني وعدم المشاركة في مهام مشبوهة في أماكن أخرى".

تُعتبر منظمة "من أجل سويسرا مستقلة ومحايدة" انعزالية وتنتقد بشدة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهي تنتمي إلى حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ.

يرفض ريتيكر حججَ مؤيدي بعثة سويسكوي، أي تعزيز السلام والأمن واحتواء الهجرة والتضامن. حيث يؤكّد: "إن الناتو طرف في النزاع، والعمل معه لا يؤدي بالتأكيد إلى تعزيز السلام".

ويرى ريتيكر أن القوات السويسرية مسؤولة فقط عن العمل الثانوي في كوسوفو، وسيتعين عليها التقدم بطلب للحصول على الحماية العسكرية من قوة كوسوفو في حالة الطوارئ. ويضيف هذا الأخير: "هذا الأمر لن يعود بالنفع على أحد، إنها مجرد دعاية. يجب إنهاء المهمة في أسرع وقت ممكن".

الجيش السويسري في الخارج

تُعد البعثة السويسرية في شبه الجزيرة الكورية أقدم مشاركة سويسرية في الخارج: حيث تتم مراقبة وقف إطلاق النار بين كوريا الشمالية والجنوبية من قبل بعثة دولية، ويتمركز أعضاء الجيش في بانمونجوم منذ عام 1953رابط خارجي . بعثة تعزيز السلام التي يقوم بها الجيش السويسري مستمرة حتى اليوم، لأنه لم يتم إبرام معاهدة سلام بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بل مجرد هدنة.

وفي عام 1988، قررت الحكومة الفدرالية توسيع مشاركة سويسرا في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتم نشر ما يقرب من 14 ألف عسكري وعسكرية في مهام حفظ السلام عموماً في العقود التي تلت هذا القرار. ويوجد حاليًا حوالي 280 من العسكريين السويسريين منتشرين في 14 بعثة في 18 دولة.

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رغم ذلك، يرى البعض أن سويسرا تواجه تحديات داخلية مثل نقص العسكريين وعدم تأمين الحدود بشكل كاف، ولذا لا يمكن سحب أفراد من الجيش ونشرهم في الخارج. كما يرى هؤلاء ضعف الحجة القائلة بأن بعثة كوسوفو تحد من الهجرة " لأن الحدود السويسرية في الجنوب مفتوحة على مصراعيها، في حين أن الدول المجاورة تغلق حدودها".

ورغم وموافقة ريتيكر على مبدأ التضامن، إلاّ أنه يتدارك قائلا: " علينا أن نظهر التضامن مع المجتمع العالمي وليس من جانب واحد مع مجموعة من الدول. وهذا يعني: تقديم مساعينا الحميدة للجميع وتقديم المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ." وفيما يتعلق بهذه النقطة بالذات، فمن الممكن تصور التعاون الفضفاض وغير الرسمي مع منظمة حلف شمال الأطلسي.

ويعتقد ريتيكر أن سويسرا تتخذ نهجا خاطئا، فهو يرى رأي العيْن "التقارب الزاحف مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ومن الواضح أيضا أن حياد سويسرا قد تم تقويضه". لكنه يعتقد أن هذا يخدم في نهاية المطاف أجندة منظمة "من أجل سويسرا مستقلة ومحايدة". ويشير ريتيكير إلى مبادرة الحياد التي طرحها حزب الشعب السويسري، والتي تحظى بشعبية كبيرة لأن السويسريين قد أدركوا أين يريدون دفع "محركات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

داخل قوات كوسوفو متعددة الجنسيات، تؤدي القوات المعنية مهام مختلفة. تقدم بعثة حفظ السلام سويسكوي مساهمة كبيرة في مجال استخدام المعدات الثقيلة أو النقل الجوي. VBS/DDPS / Sam Bosshard

"مهمة سويسكوي هي مساهمة بسيطة في التضامن"

بالنسبة للتيار المؤيد، تبدو المسألة مختلفة تماما. ويشرح الخبير العسكري والصحفي جورج هاسلر الأمر على النحو التالي: منذ البداية، كانت المساهمة السويسرية في كوسوفو عملية واعية، كونها مشاركة في النظام الأمني ​​الأوروبي. وزادت قيمة البعثة العسكرية السويسرية بشكل كبير مع الغزو الروسي لأوكرانيا. "فالتفسير الصارم للحياد السويسري ، على سبيل المثال حظر تصدير و نقل المعدات العسكرية السويسرية إلى طرف ثالث، أثار غضب الكثيرين في أوروبا. إن مهمة سويسكوي هي نوع من المساهمة البسيطة في التضامن تجاه حلفائنا الأوروبيين".

وقد تمت صياغة هذه الرؤية صراحة هذا العام خلال المناقشات البرلمانية حول تجديد تكليف بعثة سويسكويرابط خارجي : " تقدم سويسرا من خلال سويسكوي مساهمة تضامنية في أمن أوروبا. وهذا [...] مهم ولا سيما أن أيدينا مقيدة خلال الحرب في أوكرانيا". وسيُنظر إلى إلغاء المهمة على المستوى الدولي بمثابة إهانة.

كما أن هذه المشاركة العسكرية لها في الواقع أهمية عملية. يقول هاسلر: "لهذه البعثة وظيفة مفصلية. يعمل أفراد الجيش السويسري بشكل وثيق مع قوات حلف شمال الأطلسي. وهذا يخلق روابطًا ويساهم في التفاهم العملياتي المتبادل، أي كيفية عمل الهياكل، وكيفية اتخاذ القرارات، وكيفية تنفيذ الأوامر". بالإضافة إلى ذلك: انضمام سويسرا إلى حلف شمال الأطلسي ليس مطروحا للنقاش، لكن الغزو الروسي جعل سويسرا أقرب إلى حلف شمال الأطلسي. والآن أصبحت "الأصوات التي تدعو إلى تعزيز التبادل مع حلف شمال الأطلسي أعلى."

هذا وتضع بعثة القوة الأمنية الدولية في كوسوفو الدول المشاركة أمام قرارات سياسية شائكة، وتؤدي إلى تكوين مواقف غريبة. على سبيل المثال، اليونان ورومانيا دولتان في الاتحاد الأوروبي لديهما وجود عسكري في كوسوفو ولا تعترفان في الوقت ذاته بكوسوفو كدولة.

تعزيز البعثة الأمنية في كوسوفو واستمرار تكليف سويسكوي

لم تهدأ التوترات بين صربيا وكوسوفو. ويتمّ حاليًا تعزيز البعثة الدولية لحفظ السلام في كوسوفو مرة أخرى. الرسالة واضحة: نحن هنا لنبقى. ويواصل الجنود السويسريون البالغ عددهم 195 جندياً وجندية القيام بدورياتهم واستغلال موقعهم الهام كقوات لوجستية وهندسية داخل قوة كوسوفو. وقررت الحكومة الفدرالية زيادة عدد القوات بمقدار 20 فردًا اعتبارًا من أبريل 2024.

ويُعد استقرار البلقان أمرًا مهمًا ليس فقط من منظور جيوسياسي، ولكن أيضًا بسبب مجتمعات الشتات الكبيرة من دول جمهورية يوغوسلافيا السابقة التي تعيش في سويسرا. وتُظهر سويسكوي أن المهمات العسكرية في الخارج تسمح بطرح أسئلة حول سياسة الحياد السويسري على الساحة السياسية.

وبينما عاد التقارب مع حلف شمال الأطلسي للنقاش بشكل مثير للجدل مرة أخرى على المستوى السياسي في سويسرا منذ عام 2022، فقد ظهر ذلك بالفعل في الممارسة العملية في بعثة سويسكوي في عام 2019. فقد قدّمت سويسرا نائبًا لقائد القوة الأمنية الدولية في كوسوفو (KFOR) لأول مرة في ذلك العام. يعطي القائد في هذا المنصب، في الواقع، الأوامرَ لقوات الناتو.

تحرير: بنيامين فون فيل

ترجمة: مي المهدي

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