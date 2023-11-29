حماس: إعدام الاحتلال لطفلين في جنين جريمة مروعة

حماس: إعدام الاحتلال لطفلين في جنين جريمة مروعة
التاريخ
11/29/2023 3:14:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعدام الاحتلال لطفلين "بدم بارد" في جنين جريمة مروعة.
ودعت الحركة لإدانة هذه الجريمة ومحاسبة قادة الاحتلال عليها.
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