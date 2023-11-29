-->

Thursday, 30 November 2023 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس: إعدام الاحتلال لطفلين في جنين جريمة مروعة

11/29/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعدام الاحتلال لطفلين "بدم بارد" في جنين جريمة مروعة.


ودعت الحركة لإدانة هذه الجريمة ومحاسبة قادة الاحتلال عليها.

MENAFN29112023000208011052ID1107511465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث