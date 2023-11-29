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بمشاركة الملك.. الأردن يستضيف اجتماعا أمميا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة

11/29/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف الأردن، غدا الخميس، اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.


ومن المقرر أن يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني في جانب من الاجتماع، الذي يأتي في إطار جهود الأردن المكثفة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة والتخفيف من الوضع المأساوي هناك.


ويعقد الاجتماع في جلسات مغلقة ضمن مبادرة“اجتماعات العقبة”، للتوصل إلى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة، وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة بشكل كاف ومستمر.

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