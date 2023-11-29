بدء الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين

بدء الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين
التاريخ
11/29/2023 3:14:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن إجراءات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل قد بدأت.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصليب الأحمر الدولي تسلم الأسرى الإسرائيليين بالفعل.
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