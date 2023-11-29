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بدء الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين

11/29/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن إجراءات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل قد بدأت.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصليب الأحمر الدولي تسلم الأسرى الإسرائيليين بالفعل.

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