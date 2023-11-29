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شاهد.. الأمن يكشف كيف يتم اختراق حساب الواتساب

11/29/2023 3:14:01 PM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام مقطع فيديو حول كيفية اختراق حساب الواتساب.

وقالت المديرية إن المخترق يتمكن من اختراق الواتساب من خلال إعلانات وهمية أو انتحال شخصية حيث يطلب من الضحية رمز التأكيد الوارد عن طريق رسالة نصية ويتم بعدها الاختراق ليتمكن بعدها من السيطرة على حساب الشخص المستهدف والوصول إلى المجموعات الخاصة به أو الأفراد الذين يتواصل معهم ويطلب منهم مساعدة مالية مباشرة أو بطاقتهم الائتمانية للشراء عبر الإنترنت.

ودعت المواطنين إلى عدم مشاركة رموز التحقق مع أي جهة الا بعد الاتصال المباشر، وعدم مشاركة أي روابط من أرقام مجهولة

بالإضافة إلى تفعيل بتفعيل المصادقة الثنائية وعدم مشاركة صورة ومعلومات البطاقة الائتمانية.


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