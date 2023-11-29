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منظمة الصحة العالمية: الأمراض الوبائية تهدد غزة

11/29/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن هناك خطرا كبيرا للإصابة بأمراض وبائية في غزة.


وأشارت المنظمة إلى تعقد الكشف عن أمراض معدية بغزة لصعوبة إرسال عينات إلى إسرائيل أو الضفة الغربية لفحصها.


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